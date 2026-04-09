Green Earl Grey von Avantcha: Ein Tee, der über Stimmigkeit funktioniert

Ein persönlicher Erfahrungsbericht über den Green Earl Grey von Avantcha, ein Tee, der die Balance zwischen Bergamotte und Grüntee meistert und sich in den Alltag integriert. Der Autor teilt seine Erfahrungen mit dem Gründer Markus Zbinden und beleuchtet die Herausforderungen von aromatisiertem Tee.

Mit Philippe Scholl verbindet mich keine klassische Business-Story, sondern ein gemeinsamer Kontext aus früheren Jahren, der in der Schweiz oft nachhaltiger ist als jeder Networking-Event. Ich kenne Philippe aus meiner Sportzeit in Schaffhausen, damals war er bei einer örtlichen Luxus-Uhren-Marke tätig. Diese Welt aus Präzision, Ritual und dem Blick fürs Detail hat zu ihm gepasst, lange bevor Tee überhaupt ein Thema war.

Später zog er nach Biel, der Kontakt blieb lose, eher als Linie im Hintergrund als ein regelmässiger Austausch. Bevor Philippe ins Tee-Business einstieg, war er lange bei Nespresso. Irgendwann in dieser Zeit gab es einen dieser spontanen Abende, die man nicht plant, die aber hängen bleiben. Ich stand plötzlich als eine Art Barkeeper fürs Team hinter der Bar und mixte Rum-Espressi Martini – nicht aus Konzept, sondern weil es manchmal reicht, wenn jemand den Moment in die richtige Richtung schiebt. Aus heutiger Sicht ist es nur konsequent, dass Philippe irgendwann bei Tee gelandet ist: auch dort geht es um Präzision, Rohstoff, Stil – und um die Fähigkeit, etwas so auszubalancieren, dass es nicht nach Show schmeckt, sondern nach spezieller Handschrift.\Meine Entdeckung in Dubai. Als wir uns nach einiger Zeit wieder trafen, war Tee plötzlich Thema und Mission. Philippe sagte sinngemäss: «Du musst Markus kennenlernen.» Gemeint war Markus Zbinden, der Schweizer Gründer, der Avantcha seit über zehn Jahren aus Dubai herausführt – und Tee mit einer Ernsthaftigkeit denkt, die man sonst eher aus der Weinwelt kennt: Herkunft, Handwerk, Ritual, Präzision. Das Problem des Parfüms. Diese Vorgeschichte erklärt auch, warum ich bei Avantcha immer besonders genau hinschaue. Tee ist eine Kategorie, in der viel über Duft verkauft wird – und genau deshalb stolpere ich regelmässig über ein Thema, das für viele selbstverständlich ist, für mich aber oft anstrengend wird: Earl Grey. Ich mag nur sehr wenige Earl Grey Tees. Nicht, dass ich Zitrus nicht schätze – im Gegenteil –, mehr, weil die Bergamotte in vielen Blends eine Eigenschaft hat, die mich an Parfüm erinnert: Sie steht im Vordergrund, sie will gefallen, sie füllt den Raum, bevor das Blatt überhaupt die Chance bekommt, eine eigene Stimme zu entwickeln. In der Tasse ist dann viel «Aroma» und wenig «Tee», und ich merke nach zwei, drei Schlucken, dass mein Kopf längst ausgestiegen ist. Umso überraschender ist es, wenn ein Tee ausgerechnet Green Earl Grey heisst – und mich trotzdem abholt. Beim Green Earl Grey von Avantcha gefällt mir neben der Idee, dass Earl Grey «neu» interpretiert wird, v.a. die schlichte Tatsache, dass das Blend eine Balance trifft, die selten ist: Die Bergamotte ist da, aber sie übernimmt nicht; sie setzt einen Akzent, ohne den Tee zu übermalen. Der grüne Tee bleibt sichtbar, mit seiner Frische, seiner klaren Linie und dieser feinen Herbe, die gute Grüntees nicht bitter, sondern präzise macht. Dadurch wirkt die Zitrusnote eher wie Zeste als eine Duftwolke, und plötzlich entsteht genau das, was ich bei Earl Grey sonst vermisse: ein Tee, der über Stimmigkeit funktioniert.\Das zeigt sich ganz banal in meinem Alltag: ich trinke fast jeden Tag eine Tasse des Green Earl Grey, meist als zweite Tasse Tee. Ich lasse ihn drei Minuten ziehen, weil dort für mich die Balance beginnt: so kommt genug Struktur vom Blatt des Grüntees zum Vorschein. Wenn ein Produkt den Weg in die Routine findet, ist das ein sehr ehrliches Qualitätsurteil. Das Komische an Genuss ist ja ohnehin, dass er sich selten an unsere eigenen Kategorien hält. Als ich meiner Freundin – einer bekennenden Earl-Grey-Liebhaberin – erzählte, dass ich kaum Earl Greys mag, musste sie lachen und wies mich darauf hin, dass im Green Earl Grey das Earl Grey ja schon im Namen steht. Dieser kurze Moment hat das Thema besser beschrieben als jede Theorie: Der Kopf liest Begriffe, bewertet vorab und macht Schubladen auf, während der Gaumen häufig viel schneller versteht, ob etwas trägt oder nicht. Genuss geht eben nicht über Etiketten. In der Tasse zeigt sich der Tee als helles, sauber gebautes Blend. In der Nase ist Zitrus präsent, und gleichzeitig kontrolliert; am Gaumen wirkt der Tee klar, leicht und dennoch strukturiert, weil die Grüntee-Basis nicht verschwindet. Das Finish bleibt frisch und aufgeräumt, ohne diese süssliche Aromawolke, die viele aromatisierte Tees hinterlassen. In einem Satz: Ein Earl Grey für Menschen, die Earl Grey sonst zu laut finden – und die lieber Tee trinken als Duft





finews_ch / 🏆 25. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Avantcha Green Earl Grey Tee Earl Grey Markus Zbinden

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Selenskyj: Kiewer Militär redet bei Strasse von Hormus mitUkrainische Soldaten sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj an Beratungen über die Wiederherstellung einer freien Schifffahrt in der Strasse von Hormus beteiligt.

Read more »

Wetter am Mittwoch, 08.04.2026: Sonnig und mild, bis 25 Grad, meist trockenViel Sonne in der Schweiz, milde Luft und trockene Bedingungen. Temperaturen 20 bis 25 Grad schwache Bise, gute Sicht in den Bergen, klar.

Read more »

Kurze Zeit nach Release reduziert: Apple Macbook Air 13 Zoll (M5) jetzt für1.056 EuroWer sich für ein kompaktes Notebook mit aktueller Prozessor-Technik interessiert, beobachtet meist die Preisentwicklung in den ersten Monaten nach dem Verkaufsstart. Das aktuelle 13-Zoll-Modell von Apple bildet hier eine Ausnahme und ist bereits vier Wochen nach der ersten Listung bei Amazon spürbar im Preis gesunken.

Read more »

Feldbach: Ausstellung Oberhaushof startet in die SaisonZahlreiche Veranstaltungen laden am Wochenende zum Entdecken ein. Von Musik über Kunst bis hin zum gemeinsamen Abfallsammeln.

Read more »

Brugggore 2026: Filme von Kindern und internationale StarsÜber 50 Filme, vier Säle und neu auch Werke von Kindern auf grosser Leinwand: Das Brugger Festival bringt Premieren, Gäste und Kultfilme – ein Event zwischen Nachwuchs und internationalen Stars.

Read more »

Babymilchpulver-Test: Großteil der Produkte unbedenklich, ein Produkt fällt durchEin aktueller Test zeigt, dass die Mehrheit der Babymilchpulver unbedenklich ist. Ein bekanntes Produkt von Nestlé wurde jedoch aufgrund von Schadstoffen negativ bewertet.

Read more »