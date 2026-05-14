Gravierende Mängel bei der Finanzierung und der Ausgestaltung des Tram-Projekts Affoltern

Ein Gastbeitrag von AL-Gemeinderat Michael Schmid kritisiert die gravierenden Mängel bei der Finanzierung und der Ausgestaltung des Tram-Projekts Affoltern. Er betont, dass das Projekt zwar grundsätzlich sinnvoll ist, aber gravierende Mängel aufweist, sowohl bei der Finanzierung als auch bei der konkreten Ausgestaltung.

Obwohl sinnvoll, weist das Tram Affoltern gravierende Mängel bei der Finanzierung und der Ausgestaltung auf. Ein Gastbeitrag von AL-Gemeinderat Michael Schmid. Dass deren Bau grundsätzlich sinnvoll ist, ist weitgehend unbestritten.

Umso bedauerlicher ist es, dass das Projekt, über welches wir im Juni abstimmen werden, sowohl bei der Finanzierung wie auch bei der konkreten Ausgestaltung gravierende Mängel aufweist. Zentraler Pfeiler ist der Zürcher Verkehrsverbund, der Angebot und Finanzierung aus einer Hand organisiert. Zusammen mit den forcierten kantonalen Steuersenkungen ist die Absicht klar: die Gemeinden sollen in die Finanzierungslücke springen.

Wer dem jetzt zustimmt, muss sich nicht wundern, wenn solche Forderungen künftig zur Regel werden. 682 Bäume werden gefällt, lediglich 42 bleiben im öffentlichen Raum stehen. Zwar sind Ersatzpflanzungen vorgesehen, doch deren Wirkung stellt sich erst nach mehreren Jahrzehnten ein. Zusätzlich zum Verlust bestehender Grünstreifen, die zusätzlicher Strassenfläche weichen sollen, gehen nicht nur ökologische Funktionen verloren, sondern auch ein Stück Lebensqualität. Besonders widersprüchlich ist jedoch die verkehrsplanerische Logik des Projekts.

Neue Tramlinien sollen eigentlich dazu beitragen, den Verkehr vom Auto auf den öffentlichen Verkehr zu verlagern. Hier geschieht das Gegenteil: Die Flächen für den motorisierten Individualverkehr werden sogar ausgebaut. Ein Anreiz zum Umsteigen entsteht so nicht. Eine Ablehnung des Projekts würde dieses verzögern, aber nicht beerdigen.

In der Zwischenzeit können eine Taktverdichtung beim 32er und der geplante 15-Minuten-Takt der S-Bahn die Verkehrsbelastung mindern. Insgesamt eröffnet sich die Chance, ein Projekt zu entwickeln, das den heutigen Anforderungen wirklich entspricht: mit weniger Strassenfläche, mehr erhaltenem Baumbestand und einer Finanzierung im Rahmen des bewährten Systems





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