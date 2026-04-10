Grauenhaftes Bild in Berner Wohnung: Katzen in vermülltem Zuhause gehalten

Das Veterinäramt deckte in einer Wohnung im Kanton Bern im Juni 2025 katastrophale Zustände auf. Zwei Katzen lebten in einer Wohnung, die mit Müll übersät war. Die Halterin wurde wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz verurteilt.

Als das Veterinäramt im Juni 2025 die Wohnung einer Frau im Kanton Bern inspizierte, bot sich den Beamten ein erschreckendes Bild des Elends. Die Wohnung war in einem katastrophalen Zustand, über und über mit Müll bedeckt, unordentlich und stark verschmutzt. Zwei Katzen , die ihr gesamtes Leben in diesen unhaltbaren Bedingungen verbringen mussten, waren den immensen Belastungen ausgesetzt.

Ein vorliegender Strafbefehl, der von 20 Minuten eingesehen werden konnte, zeichnete ein detailliertes Bild der Verhältnisse: Der Boden war nur noch im Eingangsbereich teilweise sichtbar. Der Großteil der Wohnung war knietief oder sogar bis zu 50 Zentimeter hoch mit Abfall, Essensresten und Unrat aller Art bedeckt. Aufgrund der massiven Vermüllung waren mehrere Zimmer unzugänglich und konnten von den Beamten nicht betreten werden. Die Situation in der Wohnung stellte eine klare Missachtung des Tierschutzes und der Tierschutzbestimmungen dar. Die Gesundheit und das Wohlbefinden der beiden Katzen wurden in eklatanter Weise gefährdet.\Der Zustand der Wohnung war durch einen allgegenwärtigen, penetranten Geruch gekennzeichnet, der sich im gesamten Haus ausbreitete. Katzen, bekannt für ihren ausgeprägten Geruchssinn, litten unter diesen Umständen immens. Ihre natürlichen Verhaltensweisen, wie das freie Bewegen und der Rückzug in sichere Bereiche, waren stark eingeschränkt. Die anhaltende Verschmutzung und der völlige Mangel an Hygiene führten zu chronischem Stress und Leid bei den beiden Tieren. In der gesamten Wohnung wurde lediglich eine einzige Katzentoilette entdeckt, was angesichts des Zustands der Wohnung und der Anzahl der Katzen völlig unzureichend war. Weder Futter noch frisches Wasser standen den Katzen zur Verfügung, was eine weitere Verletzung der elementaren Bedürfnisse der Tiere darstellte. Aufgrund des Abfalls, der den Boden bedeckte und stellenweise in großen Mengen angehäuft war, bestand für die Katzen ein erhebliches Verletzungsrisiko. Sie konnten sich an herumliegenden Gegenständen verletzen oder Kleinteile verschlucken, was zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen konnte. Außerdem bestand die Gefahr, dass die Katzen verdorbene Essensreste fraßen und dadurch erkrankten. Die gesamte Situation verdeutlichte ein eklatantes Versagen der Halterin, die elementaren Bedürfnisse und den Schutz der Tiere sicherzustellen.\Die beschuldigte Frau, die Eigentümerin der Wohnung, nahm den beschriebenen Zustand in Kauf. Sie wurde aufgrund des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und die Missachtung der geltenden Tierhaltungsvorschriften für schuldig befunden. Das Gericht verhängte eine Geldstrafe von 12 Tagessätzen zu je 90 Franken, was einer Gesamtstrafe von 1080 Franken entspricht. Der Vollzug der Geldstrafe wurde unter der Auflage einer zweijährigen Probezeit ausgesetzt. Zusätzlich zur Geldstrafe muss die Frau eine Busse in Höhe von 700 Franken sowie eine Verbindungsbusse von 270 Franken bezahlen. Dieses Urteil unterstreicht die Verantwortung von Tierhaltern, ihren Tieren ein artgerechtes Leben zu ermöglichen und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Tiere strikt einzuhalten. Die Strafe soll nicht nur die Frau für ihr Fehlverhalten zur Rechenschaft ziehen, sondern auch als mahnendes Beispiel für andere Tierhalter dienen





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