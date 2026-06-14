Bei der Regierungsratswahl in Graubünden am 14. Juni könnte erstmals in der Geschichte des Kantons eine Doppelrepräsentation von Frauen in der Exekutive gelingen. Das neunköpfige Kandidatenfeld ist so weiblich wie nie zuvor und macht das Rennen um den fünften Sitz besonders spannend. Die Mitte kämpft um ihre absolute Mehrheit, die SVP um die Rückkehr und die GLP sowie ein parteiloser Student um ihren ersten Einzug.

Die anstehende Wahl der Kantonsregierung in Graubünden am 14. Juni wirft ihre Schatten voraus und verspricht, eine historische Wendung zu bringen. Zum ersten Mal in der Geschichte des Kantons könnten gleich zwei Frauen in die fünfköpfige Exekutive einziehen, should die aktuelle Regierungsrätin Carmelia Maissen ( Mitte ) und die kandidierende Gemeindepräsidentin von Scuol, Aita Zanetti ( Mitte ), erfolgreich sein.

Bisher haben nur drei Frauen - Eveline Widmer-Schlumpf, Barbara Janom Steiner und Carmelia Maissen - Einsitz im Regierungsrat genommen, niemals aber zwei gleichzeitig. Diese mögliche Entwicklung ist das zentrale narratives Faktum dieser Nachricht und das Ergebnis eines langen, mühsamen Wandels in der politischen Landschaft des more than 200 Jahre alten Kantons. Die Debatte wird von der Tatsache geprägt, dass mit dem Ausscheiden von Jon Domenic Parolini (Mitte) nach zwölf Jahren ein Sitz neu zu besetzen ist.

Die Mitte, die seit 2008 mit Abspaltung der BDP die Regierungsmehrheit innehat, setzt alles daran, diese mit Aita Zanetti zu verteidigen. Ihr gegenüber steht ein breites und vielfältiges Feld von Herausforderern, darunter die amtierende Standespräsidentin Valérie Favre Accola (SVP), die ihre Partei nach einem langen Intermezzo ohne Regierungsvertretung zurück in die Exekutive führen soll, sowie Nora Saratz Cazin (GLP) und Maurizio Michael (FDP), die für ihre jeweiligen Parteien neue Sitze erringen wollen.

Auch der parteilose Kandidat Reto Bott (24) aus S-chanf tritt an, mit dem Ziel, Politik verständlicher zu machen. Das insgesamt neunköpfige Kandidatenfeld - vier Frauen und fünf Männer - ist zwar nicht das größte aller Zeiten, aber es weist eine beispiellose Dichte an weiblichen Bewerberinnen auf, die das traditionelle Machtgefüge herausfordern. Die Wahl gilt als Majorzwahl, was bedeutet, dass die fünf Kandidaten mit den meisten Stimmen eine Mehrheit im Regierungsrat bilden.

Diese Regelung begünstigt etablierte Parteien und ihre Kandidaten, macht aber die Wahl des fünften Sitzes umso spannender. Die vier bisherigen Regierungsmitglieder Martin Bühler (FDP), Marcus Caduff (Mitte), Carmelia Maissen (Mitte) und Peter Peyer (SP) gelten als sicher wiedergewählt. Der Ausgang des Rennens um den finalen Platz wird daher höchstwahrscheinlich darüber entscheiden, ob die historische Marke von zwei Frauen in der Regierung erreicht wird und ob die Mitte ihre absolute Mehrheit behaupten kann.

Die Stichwörter dieser Wahl sind Kontinuität versus Veränderung, Geschlechtergleichgewicht und die Stimme der italienischsprachigen Minderheit, die durch die Kandidatur von Maurizio Michael zentral im Fokus steht. Die Wählerschaft wird am 14. Juni nicht nur über Personen abstimmen, sondern implizit über die zukünftige Ausrichtung des Kantons und die Repräsentation seiner vielfältigen Bevölkerung





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