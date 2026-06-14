Graubünden Wahl: SVP wird stärkste Kraft, Grüne ziehen ein

Bei den Graubündner Parlamentswahlen erzielt die SVP deutliche Gewinne, während Mitte und FDP verlieren. Die Grünen schaffen den Sprung in den Grossen Rat.

Die Parlamentswahlen im Kanton Graubünden haben zu einer deutlichen Verschiebung der politischen Kräfteverhältnisse geführt. Die Schweizerische Volkspartei ( SVP ) konnte ihren Sitzanteil im 120-köpfigen Grossen Rat erheblich ausbauen und ist nun mit 35 Sitzen die stärkste Fraktion.

Dies entspricht einem Zuwachs von zehn Sitzen im Vergleich zu den Wahlen von 2022. Die bisher dominierende Mitte-Partei verlor hingegen sechs Sitze und stellt nunmehr 28 Abgeordnete. Auch die FDP musste Einbussen hinnehmen: Sie fiel von 27 auf 23 Sitze zurück. Die linke Ratsseite insgesamt blieb stabil, jedoch verlor die SP vier Sitze und kommt neu auf 20 Mandate.

Die Grünen, die 2022 noch gemeinsam mit der SP antraten, zogen diesmal eigenständig in den Wahlkampf und erzielten auf Anhieb sieben Sitze, was ihnen eine eigene Fraktion ermöglicht. Die Grünliberalen behaupteten ihre sieben Sitze. Die Wahl war die zweite unter dem sogenannten Doppelproporz-System, das die Stimmen zunächst kantonal den Parteien zuordnet und anschliessend auf die Wahlkreise verteilt.

Dieses System hatte bereits 2022 für erhebliche Verschiebungen gesorgt: Die Polparteien SVP (+16) und SP (+9) legten damals stark zu, während die FDP (-9) und die Mitte (-19) Verluste verzeichneten. Die diesjährigen Ergebnisse zeigen eine Fortsetzung dieses Trends, wobei die SVP nun endgültig zur dominierenden Kraft aufgestiegen ist. Die Mitte und die FDP müssen sich hingegen mit deutlich geringeren Einflussmöglichkeiten arrangieren. Die Linke bleibt trotz Verlusten der SP durch den Einzug der Grünen als eigenständige Kraft relevant.

Das Interesse an einem Sitz im Kantonsparlament erreichte einen neuen Höchststand: 522 Kandidatinnen und Kandidaten bewarben sich um die 120 Mandate, 31 mehr als 2022. Dies zeigt die zunehmende Bedeutung der kantonalen Politik für die Bevölkerung. Die hohe Kandidatenzahl sowie das neue Wahlsystem könnten langfristig zu einer weiteren Fragmentierung des Parteiengefüges führen. Die nächsten Jahre werden zeigen, wie sich die veränderten Machtverhältnisse auf die politischen Entscheidungen in Graubünden auswirken werden, insbesondere in Bereichen wie Verkehr, Energie und Regionalentwicklung.

Die Wahlbeteiligung lag bei rund 60 Prozent, was in etwa dem Landesdurchschnitt entspricht





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