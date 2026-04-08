Graubünden vor Stimmrechtsalter 16: Kommt die Abstimmung für 16-Jährige?

Graubünden könnte dem Kanton Glarus folgen und das Stimmrecht auf 16-Jährige ausweiten. Eine Parlamentskommission hat zugestimmt, nun entscheidet das Volk. Was sind die Hintergründe und Argumente?

Graubünden könnte bald der zweite Kanton in der Schweiz werden, der das Stimmrecht auf 16-Jährige ausweitet. Bisher erlaubt dies nur Glarus. Eine Parlamentskommission hat nun grünes Licht gegeben, wodurch das Volk über die Einführung abstimmen wird. blue News fasst die wichtigsten Punkte zusammen. \Konkret sieht der Gesetzesentwurf vor, dass Jugendliche in Graubünden ab 16 Jahren an kantonalen und kommunalen Abstimmung en teilnehmen dürfen.

Allerdings bleibt das aktive Wahlrecht, also die Möglichkeit, sich selbst zur Wahl zu stellen, weiterhin den 18-Jährigen vorbehalten. Die Befürworter dieses Vorhabens argumentieren, dass sich junge Menschen heutzutage intensiv mit politischen Themen auseinandersetzen. Sie betonen die Förderung von Verantwortungsbewusstsein und politischem Interesse, sowie die Bedeutung, Jugendliche stärker in die lokale Politik einzubinden, um die Bindung zur Heimat zu stärken und Abwanderung entgegenzuwirken. Die Idee ist nicht neu: Bereits 2019 wurde eine entsprechende Forderung aus einer Jugendsession ins Parlament getragen und von einer Mehrheit der Ratsmitglieder unterstützt. \Gegner des Vorhabens argumentieren häufig mit dem Prinzip der Einheit von Rechten und Pflichten. Sie betonen, dass das volle politische Mitbestimmungsrecht mit der vollen rechtlichen Verantwortung einhergehen sollte, die erst mit 18 Jahren erreicht wird. Kritiker bemängeln außerdem, dass der Gesetzesentwurf ein Auseinanderklaffen von aktivem und passivem Wahlrecht schaffen würde, wodurch 16-Jährige zwar wählen, sich aber nicht zur Wahl stellen dürften. Dies würde eine Art Stimmberechtigte zweiter Klasse schaffen. Zweifel an der politischen Reife von 16-Jährigen, die sich oft noch in der Ausbildung befinden und keine umfassende finanzielle Verantwortung tragen, werden ebenfalls geäußert. Der Gesetzesentwurf sieht zwei Änderungen an der Kantonsverfassung vor: Das Stimm- und Wahlrecht soll allen Bündnerinnen und Bündnern mit Schweizer Staatsbürgerschaft neu ab dem 16. Lebensjahr zustehen. Nun wird Ende April das Kantonsparlament abschließend über den Vorschlag beraten. Sollten die Mehrheitsverhältnisse ähnlich bleiben, wird die Vorlage voraussichtlich im Herbst 2026 zur Volksabstimmung gelangen. \Die politische Landschaft ist gespalten: Die Mitte, EVP, Grüne und SP unterstützen das Vorhaben, während SVP und die Jungpartei der FDP es ablehnen. Die FDP hat sich im Vorfeld nicht positioniert, im Parlament aber mehrheitlich für den Vorstoß gestimmt. Die Erfahrungen aus Glarus, dem einzigen Kanton mit Stimmrechtsalter 16, werden dabei eine Rolle spielen. In Glarus wurde das Stimmrechtsalter 16 bereits 2007 per Landsgemeinde eingeführt. In anderen Kantonen wie Basel-Stadt, Uri, Basel-Landschaft, Neuenburg, Zürich und Luzern scheiterten entsprechende Initiativen bereits in Volksabstimmungen. Auch in Kantonen wie Freiburg, Thurgau, Schaffhausen, St. Gallen, Waadt und Genf wurden Vorstöße bereits im Parlament abgelehnt. In Appenzell Ausserrhoden, Basel-Stadt und im Tessin sind ähnliche Vorstöße derzeit noch hängig





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