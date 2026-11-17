Das Bündner Veterinär- und Lebensmittelamt bestätigt gute Trinkwasserqualität in Graubünden und Glarus. Nur fünf Prozent der Proben zeigten Beanstandungen, die jedoch keine Gesundheitsgefahr darstellen.

Das Bündner Veterinär- und Lebensmittelamt hat die Trinkwasserqualität in den Kantonen Graubünden und Glarus umfassend geprüft und ein grundsätzlich positives Ergebnis vorgelegt. In einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung teilt die Behörde mit, dass das Wasser aus öffentlichen Brunnen in beiden Regionen grösstenteils von guter Qualität ist. Diese Einschätzung basiert auf einer grossangelegten Stichprobe, die im Jahr 2026 durchgeführt wurde und die Sicherheit der lokalen Wasserversorgung bestätigt.

Umfangreiche Stichproben und Analysemethoden

Die zuständige Behörde entnahm während des Jahres 2026 insgesamt 222 Trinkwasserproben aus öffentlichen Brunnen in der Schweiz. Davon entfielen 191 Proben auf den Kanton Graubünden und weitere 31 Proben auf den Kanton Glarus. Die Probenahme zielte darauf ab, ein repräsentatives Bild der aktuellen Wasserqualität in den jeweiligen Regionen zu erstellen und eventuelle Risiken frühzeitig zu identifizieren.

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Bei der Untersuchung wurden die Wasserproben auf verschiedene mikrobiologische Erreger sowie chemisch-physikalische Parameter getestet. Spezifisch nachgewiesen wurden Escherichia coli, Enterokokken und aerobe mesophile Keime. Zudem analysierte das Amt Werte wie Arsen, Blei, Eisen, Fluorid, Ammonium, Nitrit, Nitrat und den organischen Kohlenstoff (TOC). Auch die Trübung des Wassers und radioaktives Radongas in ausgewählten Proben gehörten zum Prüfumfang.

Beanstandungen bei fünf Prozent der Proben

Von den insgesamt 222 Proben beanstandete das Amt elf Einheiten, was einem Anteil von fünf Prozent entspricht. Bei allen beanstandeten Proben handelte es sich um Wasser aus Brunnen im Kanton Graubünden. Die Mehrheit der elf Mängel, konkret neun Fälle, betraf zumeist geringfügige mikrobiologische Verunreinigungen. Dies deutet darauf hin, dass die Grundqualität des Wassers zwar gegeben ist, lokale Faktoren jedoch kurzfristige Beeinträchtigungen verursachen können.

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Zusätzlich zu den mikrobiologischen Auffälligkeiten registrierte das Amt eine Überschreitung des TOC-Wertes in einer Probe. Eine weitere Probe fiel auf, da sie sowohl mikrobiologische Probleme als auch eine zu starke Trübung aufwies. Trotz dieser Abweichungen bewertet das Amt die Gesamtsituation als beruhigend, da keine schweren Kontaminationen vorliegen. Die Beanstandungen dienen primär als Warnsignal für die Betreiber, um die Ursachen für die Qualitätsmängel zu klären.

Kantonschemiker entkräftet Gesundheitsbedenken

Trotz der festgestellten Beanstandungen besteht aus Sicht der Behörden keine Gefahr für die öffentliche Gesundheit. Kantonschemiker Matthias Beckmann betonte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass das Trinkwasser aus den betroffenen Brunnen bedenkenlos getrunken werden kann. Die Ergebnisse lägen weit entfernt von einer tatsächlichen Gesundheitsgefährdung für die Bevölkerung. Diese Aussage soll Panikmache vorbeugen und das Vertrauen in die regionale Wasserversorgung stärken.

Beckmann verdeutlichte, dass die festgestellten Mängel zwar ernst genommen werden, aber keinen akuten Notfall darstellen. Die Werte der beanstandeten Proben waren nicht so hoch, dass sie unmittelbare Schäden verursachen würden. Dennoch sieht die Behörde die Notwendigkeit, die Quellen der Verunreinigungen zu untersuchen, um vergleichbare Situationen in der Zukunft zu vermeiden. Die Transparenz dieser Kommunikation dient dazu, der Bevölkerung Klarheit zu verschaffen.

Massnahmen der Betreiber und nächste Schritte

Nach der Mitteilung der Beanstandungen sind die Betreiber der betroffenen Brunnen in der Pflicht, die Ursachen für die Qualitätsmängel zu erforschen. Sie müssen geeignete Massnahmen ergreifen, um die Probleme zu beheben und die Wasserqualität wieder auf ein einwandfreies Niveau zu bringen. Dieser Prozess ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Infrastruktur den hohen Standards der Trinkwasserversorgung gerecht wird.

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Sobald die Massnahmen ergriffen und die Ursachen geklärt sind, wird die Behörde erneut Proben aus den betroffenen Brunnen entnehmen. Diese neuen Kontrollen dienen dazu, den Erfolg der behobenen Mängel zu verifizieren. Solange die Ursachen nicht behoben sind, bleibt die Aufsicht durch das Veterinär- und Lebensmittelamt intensiv, um eine kontinuierliche Überwachung der Qualität zu gewährleisten. Die Bevölkerung kann weiterhin auf die Sicherheit ihres Trinkwassers vertrauen.