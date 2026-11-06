Graubünden: Schutzstatus S ab März 2027 gleiche Unterstützung

Der Kanton Graubünden passt das UG-Gesetz an. Ab März 2027 erhalten Schutzstatus-S-Inhaber dieselben Leistungen wie in den ersten fünf Jahren.

Der Kanton Graubünden wird die finanzielle Unterstützung für Personen mit dem vorläufigen Schutzstatus S ab dem 1. März 2027 grundlegend anpassen. Die Regierung hat beschlossen, dass diese Gruppe weiterhin denselben Anspruch auf Geldleistungen hat wie während der ersten fünf Jahre ihres Aufenthalts in der Schweiz. Diese Entscheidung soll Diskriminierungen am Arbeitsmarkt vorbeugen und die Integration der Geflüchteten aus der Ukraine fördern. Der Grosse Rat wird die entsprechende Gesetzesänderung in der kommenden Dezembersession 2026 beraten und verabschieden.

Anpassung des UG-Gesetzes und rechtliche Grundlagen

Die Botschaft zuhanden des Grossen Rats für die Behandlung in der Dezembersession 2026 wurde von der kantonalen Regierung bereits verabschiedet. Ziel dieser Massnahme ist eine klare Anpassung des Gesetzes über die Unterstützung Bedürftiger (UG). Mit dieser legislativen Änderung sollen geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer auch nach Ablauf der initialen Fünf-Jahres-Periode die gleiche finanzielle Unterstützung erhalten wie zuvor. Diese Regelung tritt konkret am 1. März 2027 in Kraft, wenn die ersten Gruppe der Schutzstatus-S-Inhaber seit fünf Jahren in der Schweiz lebt.

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Durch die bevorstehende Anpassung des UG-Gesetzes wird sichergestellt, dass die Sozialhilfeleistungen nicht automatisch an das Niveau der einheimischen Bevölkerung angepasst werden. Stattdessen orientiert sich der Grundbedarf an den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS). Ein wesentlicher Unterschied bleibt jedoch bestehen: Der Grundbedarf wird für Personen mit Schutzstatus S um 20 Prozent tiefer angesetzt als für die lokale Bevölkerung. Diese Differenzierung ist rechtlich notwendig, um die besonderen Bedingungen des vorläufigen Schutzes zu berücksichtigen und gleichzeitig finanzielle Anreize für die Rückkehr in die Ukraine zu erhalten.

Position der Regierung und Marcus Caduff

Regierungsrat Marcus Caduff, Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft und Soziales, begründet den Beschluss mit dem Ziel der Gleichbehandlung. Er führt aus, dass Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung dieselbe finanzielle Unterstützung erhalten sollen wie Personen ohne solche Bewilligung. Diese Haltung soll sicherstellen, dass der Besitz einer Bewilligung keine negative finanzielle Konsequenz nach sich zieht. Für die Betroffenen in Graubünden bedeutet dies eine klare Perspektive: Sie erhalten ab März 2027 genau dieselbe Unterstützung wie in den ersten fünf Jahren ihres Aufenthalts.

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Ohne diese spezifische Gesetzesänderung hätte die erste Personengruppe mit Schutzstatus S ab März 2027 automatisch Anspruch auf Sozialhilfe in voller Höhe erhalten, wie sie der einheimischen Bevölkerung zusteht. Die Regierung sieht dies als kontraproduktiv für die langfristige Integration und die wirtschaftliche Stabilität des Kantons an. Durch die Beibehaltung der niedrigeren Leistungen soll verhindert werden, dass die finanziellen Unterschiede zwischen einheimischen Sozialhilfebeziehern und Schutzstatus-S-Inhabern zu gross werden. Diese Entscheidung ist Teil eines breiteren Strategieansatzes des Kantons, um soziale Spannungen zu minimieren.

Finanzielle Auswirkungen und Kostenverteilung

Neben der kantonalen Regelung gibt es weitere finanzielle Herausforderungen, die durch den Bund beeinflusst werden. Parallel zur kantonalen Anpassung reduziert der Bund im Rahmen seiner Vorgaben seine finanzielle Beteiligung an den Sozialhilfekosten im Asylbereich. Diese Kürzung führt dazu, dass die Mehrkosten, die durch die reduzierte Bundesbeteiligung entstehen, von den Kantonen und den Gemeinden übernommen werden müssen. Graubünden muss diese Kostensteigerung in seine Budgetplanung integrieren, was eine sorgfältige Abwägung der Finanzen erfordert.

Die Kombination aus der kantonalen Gleichstellungsentscheidung und der bundesrätlichen Kostenkürzung stellt die Finanzverwaltung des Kantons vor eine doppelte Herausforderung. Einerseits wird durch die Anpassung des UG-Gesetzes sichergestellt, dass die Leistungen stabil bleiben. Andererseits müssen die Kantone die Lücke schliessen, die durch den Rückzug des Bundes entsteht. Dies erfordert eine engere Zusammenarbeit zwischen der kantonalen Verwaltung und den lokalen Gemeinden, um die finanzielle Tragfähigkeit aufrechtzuerhalten. Die genaue Höhe der Mehrkosten wird von der Anzahl der Betroffenen und der genauen Auslegung der SKOS-Richtlinien abhängen.

Vernehmlassungsprozess und politische Umsetzung

Um die gesetzlichen Vorgaben pünktlich zum 1. März 2027 in Kraft treten zu lassen, wird auf die Durchführung einer ordentlichen Vernehmlassung verzichtet. Dieser beschleunigte Verfahrensweg ist notwendig, da die Anpassung zeitnah erfolgen muss, um Rechtssicherheit für alle Beteiligten zu schaffen. Die Teilrevision des Gesetzes über die Unterstützung Bedürftiger (UG) wird stattdessen im Rahmen der Budgetbotschaft vorgenommen. Dies ermöglicht es dem Grossen Rat, die Massnahme effizient zu behandeln und in die haushalterischen Planungen einfließen zu lassen.

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Der Grosse Rat wird sich in der Dezembersession 2026 über diese wichtige Änderung befinden. Diese politische Debatte wird vermutlich intensiv geführt werden, da sie weitreichende soziale und wirtschaftliche Implikationen für den Kanton hat. Die oppositionellen Parteien werden möglicherweise Fragen zur finanziellen Nachhaltigkeit und zur sozialen Gerechtigkeit aufwerfen. Die Regierung wird jedoch betonen, dass diese Massnahme notwendig ist, um die Integration zu fördern und rechtliche Klarheit herzustellen. Die Entscheidung der Exekutive spiegelt den Willen wider, eine pragmatische Lösung zu finden, die sowohl den Bedürfnissen der Geflüchteten als auch den finanziellen Möglichkeiten des Kantons gerecht wird. Die Umsetzung wird eng beobachtet werden, da sie als Vorbild für andere Kantone dienen könnte.