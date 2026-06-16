Graubünden prüft Strafregisterauszug für Aufenthaltsbewilligungen in Risikogebieten

Der Kanton Graubünden erwägt, in Risikogebieten wie dem Misox von Neuzuzügern systematisch einen Strafregisterauszug zu verlangen, um die organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Eine Motion der SVP verlangt dies schweizweit.

Der Kanton Graubünden überprüft derzeit seine Praxis bei der Erteilung von Aufenthaltsbewilligung en, um die organisierte Kriminalität wirksamer bekämpfen zu können. Insbesondere in Risikogebieten wie dem Misox, einem Tal im Süden des Kantons, könnte künftig von Neuzuzügern systematisch ein Strafregisterauszug verlangt werden.

Bisher hatte Regierungsrat Peter Peyer (SP) stets betont, dass ein solches Vorgehen im Widerspruch zum Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU stehe. Neue Analysen des kantonalen Amtes für Migration und Zivilrecht (AFM) haben jedoch einen möglichen Handlungsspielraum aufgezeigt. In einer ausserordentlichen Situation, wenn die öffentliche Sicherheit gefährdet ist, könnten Massnahmen ergriffen werden, erklärte Peyer gegenüber Keystone-SDA. Man befinde sich noch in der Analysephase, aber die Prüfung sei weit fortgeschritten.

Die Diskussion wurde durch einen konkreten Fall ausgelöst: Im Februar war bei einer internationalen Anti-Drogen-Operation ein vorbestrafter mutmasslicher Mafioso festgenommen worden, der im Misox wohnte. Zuvor war ihm im Kanton Tessin die Aufenthaltsbewilligung verweigert worden, woraufhin er sie von den Bündner Behörden erhalten hatte. Dies verdeutliche die Notwendigkeit einer regional differenzierten Praxis, so Peyer. Die Forderung nach einem Strafregisterauszug wurde von der Bürgergemeinde Roveredo, einer Gemeinde im Misox, an das Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit herangetragen.

Aurelio Troger, Präsident der Bürgergemeinde, hatte letzte Woche in einem Gespräch mit Keystone-SDA betont: Der Strafregisterauszug müsse auch in Graubünden eingeführt werden, wenn jemand eine Aufenthaltsbewilligung beantrage. Zudem seien eine Intensivierung der Kontakte zwischen den Kantonen und ein Erfahrungsaustausch mit dem Tessin nötig. Der Kanton Tessin verlangt bereits seit 2015 systematisch Strafregisterauszüge von allen Ausländern, die eine Aufenthaltsbewilligung beantragen. Diese Praxis habe sich bewährt, so Troger.

Regierungsrat Peyer versprach, die Vorschläge zu prüfen, und betonte, dass manche Ideen es wert seien, genauer analysiert zu werden. Genau das tue man jetzt. Sollten die AFM-Analysen positiv ausfallen, könnte die Anforderung eines Strafregisterauszugs auf regionaler Ebene per sofort eingeführt werden. Es seien keine Gesetzes- oder Verordnungsänderungen nötig, erklärte Peyer.

Man könne schlicht die Anweisung geben, dass in bestimmten Regionen für eine B-Bewilligung ein Strafregisterauszug verlangt werde. Dies wäre ein pragmatischer Ansatz, um die Sicherheit in gefährdeten Gebieten zu erhöhen, ohne die Grundsätze der Personenfreizügigkeit grundsätzlich in Frage zu stellen. Die Frage sorgt nicht nur in Graubünden, sondern auch auf nationaler Ebene für Diskussionen.

Der Nationalrat hat am Mittwoch mit deutlicher Mehrheit eine Motion der SVP angenommen, die verlangt, dem Beispiel des Tessins zu folgen und schweizweit von allen Ausländern bei der Beantragung einer Aufenthaltsbewilligung einen Strafregisterauszug zu fordern. Die SVP argumentiert, der Fall Roveredo zeige die Wirksamkeit der Tessiner Praxis. Mit 121 zu 71 Stimmen bei vier Enthaltungen wurde die Motion überwiesen. Nun ist der Bundesrat am Zug, eine entsprechende Vorlage auszuarbeiten.

Allerdings ist der rechtliche Spielraum begrenzt: Das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU verbietet grundsätzlich eine Diskriminierung von EU-Bürgern gegenüber Inländern. Die Kantone können nur in ausserordentlichen Situationen und regional begrenzt Abweichungen vornehmen. Graubünden könnte somit Vorreiter einer differenzierten Sicherheitspolitik werden, die lokale Risiken berücksichtigt. Die Bürgergemeinde Roveredo hofft auf schnelle Umsetzung.

Für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität sei jeder Schritt wichtig, betont Troger. Der Kanton Tessin hat seine Praxis bereits mehrmals vor Gericht verteidigen müssen, bisher stets mit Erfolg. Es bleibt abzuwarten, ob der nationale Vorstoss die gleiche rechtliche Hürde nehmen wird





swissinfo_de / 🏆 9. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Strafregisterauszug Aufenthaltsbewilligung Organisierte Kriminalität Graubünden Personenfreizügigkeit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVP ist Wahlsiegerin in GraubündenDie SVP ist erstmals seit 18 Jahren wieder ein Teil der Regierung des Kantons Graubünden. Bei den Parlamentswahlen gewinnt die Partei zudem zehn Sitze hinzu.

Read more »

Repower reicht Projektgesuch für Chlus-Kraftwerk in Graubünden einDer Bündner Stromkonzern Repower hat entschieden, das Projektgenehmigungsgesuch für das Wasserkraftwerk Chlus einzureichen. Damit ist eines der bedeutenden Schweizer Wasserkraftprojekte einen Schritt weiter.

Read more »

Bündner Regierungswahlen mit Rekord-StimmbeteiligungGraubünden hat am Sonntag die Bündner Regierung und das Parlament neu gewählt. Die grosse Wahlsiegerin ist die SVP. Doch auch abseits der neuen Sitzverteilung gibt es einige interessante Zahlen und Fakten rund um die Wahlen. Keystone-SDA hat sie zusammengetragen.

Read more »

Wie die Bündner SVP zur stärksten Kraft im Kanton wurdeGraubünden: SVP erobert Regierungssitz zurück

Read more »