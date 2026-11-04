Graubünden: 19 Wölfe bis Oktober erlegt und Regulierungszahlen

Das Bündner Amt für Jagd und Fischerei meldet 19 erlegte Wölfe bis Ende Oktober. Es bleibt unklar, ob die Regulierung im erwarteten Rahmen liegt, da Erfahrungswerte fehlen.

Das Amt für Jagd und Fischerei des Kantons Graubünden hat die aktuellen Statistiken zur Regulierung der Wolfsbestände veröffentlicht. Die Daten belegen, dass bis zum Ende des Oktobers insgesamt 19 Wölfe in der Region erlegt wurden. Diese offizielle Zahl repräsentiert den aktuellen Stand der durchgeführten Abschüsse innerhalb des kantonalen Managementplans.

Die Regulierungsbemühungen konzentrierten sich im Verlauf des Oktobers insbesondere auf spezifische Populationen. Im Monatsverlauf kamen zwei weitere Abschüsse hinzu, die beide auf das Frisal-Rudel entfielen. Dieses Rudel ist vorwiegend in der Region Surselva aktiv, was die geografische Schwerpunktbildung der Jagdstrategie verdeutlicht.

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Regulierungszahlen im erwarteten Rahmen

Die Frage, ob sich die aktuellen Regulierungszahlen tatsächlich im vorhergesagten Rahmen bewegen, lässt sich nach Aussagen von Arno Puorger vom Amt für Jagd und Fischerei nicht abschließend beantworten. Der Grund dafür liegt in einem Mangel an vergleichbaren Daten und langjährigen Erfahrungswerten aus der Praxis. Es handelt sich dabei um eine neue Herausforderung für die Verwaltung, da bisher keine ähnlichen Situationen dokumentiert waren.

Arno Puorger erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass in verschiedenen Gebieten des Kantons erstmals Wölfe als Rudel etabliert wurden. Für diese spezifischen Gebiete existieren derzeit keine Erfahrungswerte darüber, wie sich die Umsetzung der Regulationsmaßnahmen in der Realität auswirkt. Die Unsicherheit betrifft somit die genaue Prognose und Bewertung der effektiven Jagdleistung.

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Herausforderungen bei der Ansprache der Tiere

Das übergeordnete Ziel der Behörde besteht darin, die Regulierung vollständig und korrekt durchzuführen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die sogenannte Ansprache, also die präzise Identifizierung und Beurteilung des Tieres vor dem Abgabe des Schusses. Diese Genauigkeit ist unerlässlich, um die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten und Fehler bei der Bestimmung der zu regulierenden Tiere zu vermeiden.

Im September war die korrekte Ansprache der Wölfe tendenziell einfacher als in anderen Jahreszeiten. Dies lag daran, dass sich die zu regulierenden Jungwölfe zu diesem Zeitpunkt noch deutlich in ihrer Körpergröße von den adulten Wölfen unterschieden. Die visuellen Unterschiede erleichterten den Jägern die Unterscheidung und reduzierten das Risiko einer falschen Identifizierung im Feld.

Schwierigkeiten bei der Aufspürung

Trotz der erleichterten Ansprache im Herbst kann das Auffinden der zu regulierenden Wölfe schwieriger sein als im Winterhalbjahr. Arno Puorger führte dazu aus, dass Wölfe in den kälteren Monaten das gesamte Streifgebiet nutzen. Diese weitreichende Bewegung macht es den Jägern potenziell schwerer, die Tiere zuverlässig zu lokalisieren und zur Schussabgabe zu bringen.

Die verbleibenden Zahlen zeigen, dass 43 weitere Wölfe noch zur Regulation freigegeben sind. Dieser Bestand an erlaubten Abschüssen verdeutlicht, dass die Arbeit der Behörde noch lange nicht abgeschlossen ist. Die kommenden Monate werden zeigen, wie sich die restlichen Wölfe verhalten und wie effektiv die regulierenden Maßnahmen im weiteren Verlauf des Jahres sein werden.