Grasshoppers vor historischer Cup-Krone und drohendem Abstieg

Die Grasshoppers könnten Schweizer Cupsieger werden und gleichzeitig aus der Super League absteigen. Ein Szenario, das in der Vergangenheit bereits dreimal vorkam. Abwehrspieler Sven Köhler spricht über die stressige Situation und die Bedeutung des jüngsten Sieges für die Moral.

Die Grasshoppers stehen vor einer bemerkenswerten und kuriosen Situation: Sie könnten diese Saison als Cupsieger aus der Super League in die Challenge League absteigen. Ein solches Szenario hat die Schweizer Fussballgeschichte bereits dreimal erlebt.

Zuletzt traf es im Jahr 2016 den FC Zürich, der nach seinem 1:0-Sieg im Cupfinal gegen den FC Lugano den bitteren Gang in die zweithöchste Spielklasse antreten musste. Die unrühmliche Premiere dieses Phänomens ereilte 1992 den FC Luzern. Nachdem der FCL im Jahr 1989 noch Schweizer Meister geworden war, stieg er in die damalige Nationalliga B ab. Im Cupfinal desselben Jahres besiegten sie jedoch Lugano im Berner Wankdorfstadion mit 3:1.

Ein weiteres Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit ist der FC Wil, der im Jahr 2004 betroffen war. Als Tabellenletzter der Super League sorgte der FC Wil im Final gegen die Grasshoppers für eine Sensation, indem er die Partie mit 3:2 für sich entschied und somit den Cup gewann, während er gleichzeitig aus der höchsten Liga abstieg.

Seit Monaten befindet sich der Grasshopper Club Zürich in einem intensiven Abstiegskampf, eine Situation, die die Nerven aller Beteiligten stark strapaziert. Abwehrchef Sven Köhler beschreibt die Lage als sehr stressig und schwierig für die Psyche sowie den gesamten Verein. Nach dem jüngsten 2:0-Sieg gegen den FC Winterthur spürt Köhler jedoch einen neuen Auftrieb und betont, wie wichtig dieser Sieg für die Moral der Mannschaft war. Mit diesem Erfolg haben die Grasshoppers nun acht Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten, was vorerst ein beruhigendes Polster darstellt. Dennoch beträgt der Rückstand auf den rettenden siebten Tabellenplatz, den derzeit der FC Zürich innehat, immer noch sieben Punkte. Köhler blickt jedoch positiv auf die verbleibenden fünf Runden in der Super League und versichert, dass man das Beste aus der Situation machen werde. In diesen Runden kommt es auch zum entscheidenden Direktduell gegen den FC Zürich, das weitreichende Folgen für den Klassenerhalt haben könnte.

Vor dem entscheidenden Kampf um den Klassenerhalt steht für die Grasshoppers jedoch zunächst ein weiterer wichtiger Wettbewerb an: das Halbfinale im Schweizer Cup. Auswärts trifft das Team auf den ambitionierten Zweitligisten Stade Lausanne-Ouchy, und die Partie beginnt heute Abend ab 19.15 Uhr. Sven Köhler blickt voller Respekt vor dem Gegner aus der Challenge League auf diese Begegnung, freut sich aber dennoch auf das Spiel. Sollte es zu einer Verlängerung und anschließend zu einem Elfmeterschießen kommen, wäre Köhler sofort bereit, als Schütze anzutreten. Er versichert, dass ihn die Situation nicht nervös mache und er gerne Elfmeter schieße. Dies demonstriert er auch in einem separaten Video, in dem er sich einem Gender-Penalty-Duell mit Luna Lempérière von den GC-Frauen stellt





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Grasshoppers Cupfinal Abstieg Challenge League Sven Köhler

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