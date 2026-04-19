Grasshoppers versinken im Chaos – St. Gallen träumt vom Cup-Titel

Bittere Niederlage für die Grasshoppers im Cup-Halbfinal, geprägt von Fan-Ausschreitungen und sportlicher Misere. St. Gallen hingegen steht nach souveränem Sieg im Final und hofft auf den ersten Cup-Titel seit 1969.

Die Grasshoppers Zürich hinterließen bei ihrem Halbfinal-Auftritt im Schweizer Cup in Lausanne einen desolaten Eindruck, der von Pyrotechnik, Polemik und einer fragwürdigen sportlichen Leistung geprägt war. Während die Zürcher Traditionsverein im Chaos versank, träumt der FC St. Gallen nach einem souveränen Sieg in Yverdon vom ersten Cup-Gewinn seit 1969.

Was für viele GC-Fans als Ausflug zu einem erreichbaren Ziel gedacht war, der erhoffte erste Titelgewinn nach 13 Jahren, entpuppte sich als eine regelrechte Horrorshow. Rund 4000 Anhänger reisten mit großen Erwartungen nach Lausanne, vereint in der Sehnsucht nach Glorie, die angesichts des Anspruchs eines Rekordmeisters und -cupsiegers durchaus legitim schien. Doch die Enttäuschung wich gegen Ende und nach Spielschluss einer Welle der Wut, die sich in unkontrollierten Aktionen einzelner GC-Anhänger entlud. Sportchef Alain Sutter, seit knapp einem Jahr die treibende Kraft hinter den Grasshoppers, musste eine zweifache bittere Pille schlucken. Zuerst war er Zeuge, wie sein Team spielerisch vom vermeintlichen Außenseiter Lausanne-Ouchy dominiert wurde und durch einen sehenswerten Treffer von Nomel in Rückstand geriet. Die offensive Durchschlagskraft der Zürcher war über weite Strecken der Partie, abgesehen von einer Kopfballchance von Michael Frey, inexistent. Noch niederschmetternder als die fußballerische Darbietung waren jedoch die Ausschreitungen, die sich im Gästesektor ereigneten. Nach dem 0:2, einem direkt verwandelten Eckball von Tritten, flogen Pyros bedrohlich nahe an die jubelnden Spieler von Ouchy. Zudem versuchten einige GC-Anhänger, vom Spielfeld auf die Tribüne zu gelangen. Selbst nach dem Abpfiff war keine Ruhe eingekehrt; als Sutter seine Stellungnahme abgab, flogen Bierbecher in seine Richtung. Sutter reagierte gefasst, verurteilte die Pyro-Aktion und zeigte Verständnis für die Enttäuschung seiner Fans, zeigte sich jedoch erleichtert, dass das Spiel ohne weitere Zwischenfälle zu Ende gebracht werden konnte. Doch die Eskalation war noch nicht vorbei. Vor der Rückfahrt nach Zürich attackierten rund 30 Personen, die als GC-Chaoten identifiziert wurden, den Mannschaftsbus und bewarfen ihn mit Seenotfackeln. Der Klub reagierte prompt und erklärte, dass trotz Verständnis für den Frust eine klare Grenze überschritten worden sei und ein solches Verhalten inakzeptabel sei. Die Teilnahme am Cupfinal ist damit verspielt, die Kluft zwischen Anhängern und Verein vertieft sich weiter, ein wirkungsloser Trainerwechsel und eine sportliche Entwicklung, die eher in Richtung zweite Liga als Klassenerhalt deutet, kennzeichnen die prekäre Situation der Grasshoppers. Sportchef Sutter steht vor immensen Herausforderungen, denn sein Amtsantritt vor einem Jahr hat den Verein scheinbar keinen Schritt voran gebracht. Das einzig verbleibende Ziel scheint der Klassenerhalt über die Barrage zu sein, ein schmerzlicher Beweis für die mangelnde Weiterentwicklung der letzten Jahre, der die Zürcher zum dritten Mal in Folge in diese zusätzliche Belastung zwingt. Der FC St. Gallen hingegen hat eine positive Nachricht für seine Anhänger parat. Das Team von Trainer „Enno“ Maaßen sicherte sich souverän den Einzug ins Cupfinale und darf auf den ersten Pokalerfolg seit 1969 hoffen. Nach einer dominanten ersten Halbzeit und einer verdienten 1:0-Führung durch Kapitän Görtler, musste St. Gallen zu Beginn der zweiten Halbzeit einige knifflige Momente überstehen, als Yverdon durch einen Lattenschuss von Saiz gefährlich wurde. Doch der aufstrebende Alessandro Vogt stellte kurz vor Schluss mit seinem Treffer zum 2:0 die Weichen endgültig auf Sieg und besiegelte die Finalteilnahme. Für die Ostschweizer wäre dies ein historischer Erfolg, denn seit dem letzten Triumph im Jahr 1969 standen sie bereits viermal im Finale, mussten sich jedoch stets geschlagen geben. Zuletzt unterlagen sie 2022 gegen Lugano und im Jahr davor gegen Luzern. Nun wartet im Endspiel am Pfingstsonntag, 24. Mai, im Berner Wankdorfstadion der FC Stade Lausanne-Ouchy (SLO). Dieser Verein entstand im Jahr 2000 aus der Fusion von FC Stade Lausanne und FC Ouchy und stieg 19 Jahre später erstmals in den Profifussball auf. Eine Finalteilnahme gab es für SLO bisher noch nie. Die Lausanner gehen als klarer Außenseiter in das Spiel, das für sie eher einem Auswärtsspiel gleicht, da sie im Durchschnitt nur 622 Zuschauer auf der Pontaise begrüßen. Es wäre eine Sensation, wenn sich die Lausanner zu einem großen Publikumsmagneten entwickeln würden. Die Geschichte von „Enno“ Maaßen, der vom Bobitzer Bub zum Trainer des FC St. Gallen aufstieg und nun mit seinem Team nach den Sternen greift, ist ein weiteres positives Element in der ansonsten angespannten Situation des Schweizer Fussballs, die von den Vorkommnissen bei den Grasshoppers überschattet wird. Die Ereignisse rund um das Halbfinalspiel der Grasshoppers werfen ein düsteres Licht auf die aktuelle Verfassung des Clubs und die Fan-Kultur im Schweizer Fussball. Die Kombination aus sportlicher Inkompetenz, fehlender Entwicklung und der Ausbreitung von Gewalt bei den Anhängern schafft ein explosives Gemisch, das dringend angegangen werden muss. Während St. Gallen die Chance auf einen lange ersehnten Titelgewinn feiert, steht der Ruf der Grasshoppers und ihres Umfelds auf dem Spiel. Die Ausschreitungen vor und nach dem Spiel sind nicht nur ein Ärgernis, sondern stellen eine ernsthafte Gefahr für Spieler, Funktionäre und die gesamte Fussballfamilie dar. Die Reaktion des Vereins auf diese Vorkommnisse, die Verurteilung und die klare Distanzierung von gewalttätigem Verhalten, sind wichtige erste Schritte. Dennoch wird es ein langer Weg sein, das Vertrauen der Fans zurückzugewinnen und eine positive Atmosphäre im und um den Club zu schaffen. Die Verantwortung liegt nun bei allen Beteiligten, von der Vereinsführung über die Spieler bis hin zu den Fans, eine gemeinsame Richtung einzuschlagen, die von Respekt, Fairness und dem gemeinsamen Ziel des sportlichen Erfolgs geprägt ist. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft bei den Grasshoppers hängt entscheidend davon ab, wie sie mit dieser Krise umgehen und ob sie bereit sind, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und tiefgreifende Veränderungen vorzunehmen. Derweil kann sich der FC St. Gallen auf den Final in Bern konzentrieren und versuchen, die lange Durststrecke ohne Pokalsieg zu beenden. Der Gegner aus Lausanne-Ouchy mag auf dem Papier eine leichte Aufgabe sein, doch im Fussball ist nichts sicher, und St. Gallen wird alles geben müssen, um den Traum von der Trophäe zu verwirklichen. Die Rivalität im Schweizer Fussball wird durch solche Ereignisse auf die Probe gestellt, und es bleibt abzuwarten, welche Lehren aus diesem denkwürdigen Halbfinale gezogen werden





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