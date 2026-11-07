Grasshoppers und Lausanne-Sport teilen Punkte im Letzigrund

Die Grasshoppers verspielen einen Heimsieg gegen Schlusslicht Lausanne-Sport. Nach der Führung durch Goudmijn holt Lausanne in der Schlussphase das 1:1-Unentschieden.

Im Stadion Letzigrund endete das Spiel zwischen den Grasshoppers und Lausanne-Sport mit einem torlosen Unentschieden. Die Hoppers gingen durch Kenzo Goudmijn in Führung, verloren diese jedoch in den letzten Minuten des Spiels. Der Ausgleich durch Seydou Traoré beendete die Partie mit einem 1:1.

Durchbruch von Kenzo Goudmijn

Kenzo Goudmijn sorgte für die Führung der Grasshoppers. Krasniqi schoss den Ball ab, der zur Flanke wurde. Goudmijn stand im Sechzehner und verwandelte zum 1:0. Dies war der erste Wirkungstreffer der Begegnung.

Also read FCW spielt heute gegen Carouge um wichtige Punkte im Aufstiegsrennen

Die erste Halbzeit war von wenig Offensiv-Highlights geprägt. Lausanne-Sport dominierte das Spiel, kam aber kaum zur Geltung. Molebe prüfte Hammel in der Torwartkiste von GC. Hammel parierte den Abschluss stark. Der folgende Eckball brachte keine Gefahr.

Kritische Minuten im Stadion

Die Schlussviertelstunde wurde für die Hoppers gefährlich. Custodio schoss von der Distanz hart. Der Ball prallte am Aussenpfosten ab und blieb im Spiel. Zwei Minuten später rettete Hammel in höchster Not. Janneh schoss, Hammel verhinderte das Tor.

Advertisement

Hammel musste sich an der Hand behandeln lassen. Er konnte jedoch weitermachen. Die Offensiv-Schwäche der Gäste war bis zur 85. Minute im Letzigrund deutlich. Dann griff Seydou Traoré ein. Er war als Joker auf dem Platz.

Ausgleich durch Seydou Traoré

Seydou Traoré erzielte den Ausgleich für Lausanne-Sport. Bah Mendes lieferte das perfekte Zuspiel. Traoré schoss aus kurzer Distanz ins Tor. Das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden. Lausanne hatte noch eine Chance auf den Siegtreffer. Pllana wurde blockiert.

Am Ende teilten beide Mannschaften die Punkte. Die Partie war wenig zufriedenstellend. Die Grasshoppers vergaben einen Heimsieg. Lausanne-Sport holte sich einen wichtigen Punkt vom Platz.