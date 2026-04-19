Grasshoppers-Desaster im Cup-Halbfinal: St. Gallen träumt vom Titel

Die Grasshoppers blamieren sich im Cup-Halbfinal gegen Lausanne-Ouchy mit Pyrotechnik und Fan-Ausschreitungen. St. Gallen hingegen sichert sich souverän den Finaleinzug und hofft auf den ersten Cup-Titel seit 1969.

Eine sportliche Pleite, gefolgt von chaotischen Szenen und öffentlicher Polemik – die Grasshoppers lieferten bei ihrem Halbfinal-Auftritt in Lausanne einen geradezu erbärmlichen Eindruck ab. Während die Zürcher Rekordmeister mit ihrem Ausscheiden tief enttäuschten und ihre Fans mit fragwürdigem Verhalten empörten, schwimmt der FC St. Gallen nach einem souveränen Sieg in Yverdon auf der Erfolgswelle und träumt vom ersten Cupsieg seit 1969.

Was als erholsamer Ausflug, als willkommener Kontrast zum zermürbenden Abstiegskampf in der Meisterschaft gedacht war, entpuppte sich für die Grasshoppers-Anhänger als eine wahre Horror-Show. Geschätzt 4000 GC-Fans marschierten friedlich und voller Erwartung auf das Stadion Pontaise. Ihre gemeinsame Sehnsucht war die nach dem ersten Titelgewinn seit 13 Jahren, ein Anspruch, der angesichts der glorreichen Vergangenheit des Vereins nicht unbegründet schien. Doch statt des erhofften Triumphes erhielten sie eine Lektion in Sachen sportlicher Unterlegenheit und fragwürdigem Fan-Verhalten. Während die Mannschaft spielerisch unterlegen war und durch einen Kunstschuss von Nomel mit 1:0 in Rückstand geriet, gipfelten die Emotionen nach dem 0:2 durch einen direkt verwandelten Eckball von Tritten in Pyro-Einsätzen. Pyros flogen bedrohlich nahe an die jubelnden Akteure von Lausanne-Ouchy, und einige GC-Anhänger versuchten, von der Tribüne auf das Spielfeld zu gelangen. Sportchef Alain Sutter, seit knapp einem Jahr das Gesicht des aktuellen GC-Projekts, musste nicht nur die spielerische Überlegenheit des Aussenseiters Lausanne-Ouchy konstatieren, sondern auch das unrühmliche Verhalten einiger seiner Fans. Nach Spielschluss flogen Bierbecher in seine Richtung, während er seine Verurteilung der Pyro-Aktion und Verständnis für die Enttäuschung der Fans äußerte. Die Situation eskalierte weiter, als rund 30 GC-Chaoten den Teambus auf der Rückfahrt nach Zürich mit Seenotfackeln attackierten. Der Klub distanzierte sich scharf von diesem Vorfall, betonte jedoch auch das Verständnis für den Frust der Fans. Die Teilnahme am Cupfinal wurde somit verpasst, die Kluft zwischen Anhängern und Klub hat sich vertieft, und sportlich scheint der Abstieg näher als der Klassenerhalt. Die wiederholte Notwendigkeit, in die Abstiegsrelegation zu müssen, unterstreicht die ausbleibende Entwicklung des Vereins in den letzten Jahren eindrücklich. Für Alain Sutter ist die Situation umso schmerzhafter, als es im Halbfinal gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber, den FC St. Gallen, gegangen wäre. Die Ostschweizer zeigten in Yverdon eine souveräne Leistung. Nach einer verdienten 1:0-Führung durch Captain Görtler in der ersten Halbzeit, nutzte Alessandro Vogt kurz vor Schluss eine weitere Chance zum 2:0. Damit steht St. Gallen im Final und hat die Chance, die seit 1969 andauernde Durststrecke im Cup zu beenden. Der Gegner im Final am Pfingstsonntag, 24. Mai, im Berner Wankdorf wird der FC Stade Lausanne-Ouchy (SLO) sein. SLO, ein im Jahr 2000 entstandener Verein, der erstmals 2019 im Profifussball auftauchte, steht zum ersten Mal in seiner Geschichte im Cupfinal. Sie gehen als klarer Aussenseiter in dieses Spiel, das für sie praktisch ein Auswärtsspiel sein wird, da ihr Heimstadion Pontaise durchschnittlich nur 622 Zuschauer anzieht. Die Grasshoppers hinterlassen nach ihrem Halbfinal-Auftritt in Lausanne einen tief enttäuschenden Eindruck. Die Kombination aus sportlicher Leistung, Pyrotechnik und Fan-Ausschreitungen wirft ein düsteres Licht auf den Verein. Währenddessen darf der FC St. Gallen vom grossen Coup träumen. Nach einem überzeugenden Sieg im Halbfinal gegen Yverdon stehen die Ostschweizer im Final und haben die Möglichkeit, die seit 1969 andauernde Durststrecke im Schweizer Cup zu beenden. Der Gegner im Endspiel wird der FC Stade Lausanne-Ouchy sein, ein Überraschungsteam, das erstmals das Finale erreicht hat und nun als klarer Aussenseiter gegen die favorisierten St. Galler antreten wird. Die Erwartungen im Lager der Hoppers sind nach diesem Debakel tief gesunken, während in St. Gallen die Hoffnungen auf einen glorreichen Abschluss einer langen Wartezeit auf Hochtouren laufen. Alain Sutters Amtszeit bei den Grasshoppers wird von diesem Wochenende zweifellos nachhaltig geprägt sein, während sich St. Gallen auf sein erstes Cupfinale seit vielen Jahren vorbereitet, mit dem Ziel, die Trophäe nach über 50 Jahren wieder in die Ostschweiz zu holen. Das Kontrastprogramm zwischen den beiden Vereinen könnte kaum grösser sein, von tiefster Enttäuschung bis hin zu euphorischen Erwartungen





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