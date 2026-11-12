Grasshopper Club verliert Testspiel gegen Austria Lustenau mit 1:2

Der GC unterliegt im Testspiel der Nati-Pause mit 1:2 gegen die Austria Lustenau. Nach Führung durch Verinac und Benjamin bleibt ein Spätausgleich aus.

Der Grasshopper Club Zürich (GC) beendet seine Vorbereitung auf die kommende Saison mit einer Niederlage im heimischen Stadion. In der Mitte des Spieljahres, während der sogenannten Nati-Pause, trifft der Schweizer Traditionsverein auf den österreichischen Bundesligisten Austria Lustenau. Das Freundschaftsspiel endet am gestrigen Abend mit einer 1:2-Niederlage für die Hopper, was die Anforderungen an die aktuelle Aufstellung deutlicher macht.

Verlauf der Partie mit Elfmeter in der Mitte

Die erste Halbzeit des Duells zwischen Grasshopper Club und Austria Lustenau verlief ausgeglichen, wobei beide Teams zunächst keine klaren Torchancen generieren konnten. Die Balance änderte sich jedoch in der 26. Minute, als die Gäste aus Vorarlberg in Führung gingen. Der Schiedsrichter pfeifte einen Fouls im Strafraum, nachdem der Torhüter Krasniqi die Leihgabe der FCSG, Verinac, zu Fall gebracht hatte.

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Verinac stand selbst für den fälligen Elfmeter und verwandelte diesen sicher zum 0:1. Für den Grasshopper Club bedeutete dieser Treffer den ersten Rückstand in einem Spiel, das ansonsten von Defensivorganisation geprägt war. Die Gäste nutzten die Chance, um das Spieltempo zu erhöhen und den Vorsprung zu verteidigen.

Zweite Halbzeit und Entscheidung in der Schlussphase

Nach der Pause drängte der Grasshopper Club auf den Ausgleich und versuchte, das Spiel umzukrempen. Die Hopper suchten aktiv nach Möglichkeiten, den Anschluss zu finden, doch die Defensive der Austria Lustenau blieb standhaft. Die entscheidende Phase des Spiels ereignete sich weit fortgeschritten in der Partie, als die Gäste ihre Offensivstärke unter Beweis stellten.

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In der 86. Minute sorgte Benjamin für die Entscheidung. Nach einer Flanke von rechts fand der Stürmer den Gegner nicht und nutzte die Situation zum 2:1 für die Österreicher. Dieser Treffer beendete die Hoffnung der Heimelf auf einen Punktgewinn. Der Grasshopper Club musste nun das gesamte verbleibende Spielminuten auf einen Ausglich hoffen.

Ungenutzte Chance und Ausblick auf den Wettkampf

Einzelne Spieler des GC versuchten noch einmal, den Druck zu verstärken. Goudmijn bekam eine späte Gelegenheit, den Anschluss zu schaffen, ließ diese Chance jedoch ungenutzt. Damit ging der Ballon des Spiels an die Austria Lustenau, die die Führung bis zum Finalpfiff hielt. Für den Grasshopper Club bleibt die Niederlage ein Ansporn, die Defensivschwächen in den verbleibenden Vorbereitungsphasen zu beheben.

Nach der Pause der Nationalmannschaftsspiele geht es für die Hopper wieder in die Wettkampfrealität. Am Samstag, den 21. November, steht das nächste Pflichtspiel an. Der Grasshopper Club muss zu dieser Uhrzeit, die um 18 Uhr angesetzt ist, auswärts antreten. Dort trifft das Team auf den Tabellenführer, was eine weitere hürde im weiteren Saisonverlauf darstellt. Die Vorbereitung hat damit ihr Ende gefunden.