Granit Xhaka warnt vor einem Ausscheiden der Schweiz an der WM 2026

Der Nati-Captain kritisiert das letzte Testspiel vor der WM, das mit einem 1:1 gegen Australien endete. Ein Blick in die Vergangenheit macht aber wieder Mut.

Granit Xhaka warnt vor einem Ausscheiden der Schweiz nach drei Spielen an der WM 2026 . Der Nati-Captain kritisiert das letzte Testspiel vor der WM, das mit einem 1:1 gegen Australien endete.

Ein Blick in die Vergangenheit macht aber wieder Mut. Vor vier Jahren verlief die WM-Hauptprobe mit einem 0:2 gegen Ghana noch schlechter. Granit Xhaka ist auf dem Platz der verlängerte Arm von Murat Yakin. Wenn nötig, hält der Captain aber auch mit Kritik nicht zurück.

Die Schweiz startet an der WM 2026 nächstes Wochenende mit einem Spiel gegen Katar in den Topf der Gruppenphase. Das letzte Testspiel vor WM-Start war übrigens ebenfalls ein 1:1 - damals gegen Österreich. Vor der letzten Weltmeisterschaft verlief das letzte Testspiel sogar noch schlechter. Auch damals testete die Nati - genau wie jetzt - exakt sieben Tage vor dem WM-Auftakt ein letztes Mal.

Das Resultat: 2022 forderte Xherdan Shaqiri nach verpatztem Test gegen Ghana eine Reaktion der Nati. Mittlerweile ist er aus der Nati zurückgetreten. Das zeigt: Eine verpatzte Hauptprobe muss noch lange keinen schlechten Turnierstart bedeuten. Eine Warnung ist das 1:1 gegen Australien trotzdem. Die Schweiz trifft im Auftaktspiel um 21 Uhr auf Katar





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