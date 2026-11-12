Granit Xhaka und Breel Embolo kehren mit Begnadigung zur Schweizer Nati zurück

Trainer Murat Yakin begnadigt Granit Xhaka und Breel Embolo nach ihren Corona-Verurteilungen. Die Stars kehren zurück, während Hakan Yakin die sportliche Notwendigkeit erklärt.

Der Schweizer Nati onaltrainer Murat Yakin hat die beiden Topstars Granit Xhaka und Breel Embolo nach ihren strafrechtlichen Verurteilungen wegen Corona-Verstößen offiziell begnadigt. Beide Akteure dürfen damit erneut für die Schweizer Nati onalmannschaft auflaufen, wodurch die sportlichen Reihen nach den vorherigen Kontroversen wieder geschlossen werden. Diese Entscheidung beendet die lange Phase der Unsicherheit, in der beide Spieler im Schatten ihrer juristischen Probleme standen.

Die Rückkehr in den Kader ist von großer Bedeutung für die laufenden Qualifikationsspiele. Die Schweizer Nati steht vor den entscheidenden Begegnungen gegen Slowenien und Schottland, die noch offen sind. Trainer Murat Yakin nutzt diese Gelegenheit nun, um seine Auswahl zu testen und zu konsolidieren. Die Begnadigung signalisiert, dass die sportliche Leistung wieder über allen rechtlichen und privaten Angelegenheiten steht.

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Sportliche Notwendigkeit überwiegt

Murat Yakin begründet die Nominierung mit rein sportlichen Kriterien und der Pflicht, die besten verfügbaren Spieler aufzustellen. Sein Bruder Hakan Yakin unterstreicht diese Position und erklärt, dass die Teilnahme der beiden Stars aus rein technischer Sicht unumgänglich ist. Hakan Yakin weist darauf hin, dass Xhaka und Embolo zu den wichtigsten Spielern der Nationalmannschaft zählen und keine Diskussion über ihre Qualifikation bestehen darf.

Die Argumentation des Trainers basiert auf der maximalen Stärkung des Kaders für die kritischen Spiele. Es wird davon ausgegangen, dass die Erfahrung und Klasse von Xhaka und Embolo den Unterschied in den entscheidenden Momenten der Qualifikation machen können. Diese pragmatische Herangehensweise stellt den sportlichen Erfolg über andere Gesichtspunkte, solange die rechtlichen Hürden durch die Begnadigung beseitigt sind.

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Rolle der Vorbildfunktion

Trotz der sportlichen Logistik bleibt die Frage nach der Vorbildfunktion für junge Athleten ein sensibler Punkt. Hakan Yakin räumt ein, dass sowohl Xhaka als auch Embolo eine Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit tragen. Er weist darauf hin, dass Stars sich in bestimmten Bereichen nicht alles leisten dürfen, da ihre Handlungen schnell in der Öffentlichkeit diskutiert werden.

Die private Seite der Angelegenheit bleibt dabei ausgeklammert. Hakan Yakin betont, dass er die Hintergründe und die Details des Falls nicht vollständig beurteilen kann und dass er nicht mit seinem Bruder Murat darüber gesprochen hat. Dennoch erkennt er an, dass es sich um eine schwierige Situation handelt, die sorgfältig gemanagt werden muss.

Konsolidierung des Kaders

Mit der Rückkehr der beiden Schlüsselspieler hat Murat Yakin nun die Möglichkeit, den Kader endgültig zu konsolidieren. Bisher musste er oft auf Neulinge zurückgreifen, um verletzte Stammspieler zu ersetzen. Die Rückkehr von Embolo und Xhaka ermöglicht es dem Trainer, erfahrene Führungsspieler zu schonen und gleichzeitig die Taktik für die kommenden Spiele gegen Slowenien und Schottland zu verfeinern.

Die Nationalmannschaft sieht sich nun einer klaren Herausforderung gegenüber. Die Spiele gegen Slowenien und Schottland sind entscheidend für die Qualifikation. Die Rückkehr der beiden begnadigten Spieler stärkt die Moral und die taktische Bandbreite des Teams. Der Verband und der Trainer arbeiten nun daran, die positiven Impulse aus der sportlichen Arbeit in sichere Ergebnisse auf dem Platz zu übersetzen.