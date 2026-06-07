Granit Xhaka mahnt nach Testspiel: Schweizer Nationalteam muss "Zügel anziehen"

Schweizer Nationalmannschafts-Kapitän Granit Xhaka äußert sich kritisch nach dem 1:1 gegen Australien. Er spricht von einem "Weckruf" und mahnt, dass das Team sonst nach drei Spielen nach Hause fahren könnte. Die Äußerungen erinnern an seine öffentliche Kritik im Herbst 2023, die damals für Aufsehen sorgte, aber letztlich zur Qualifikation für die EURO 2024 und einer starken EM-Endrunde führte. Mit nur noch wenigen Tagen bis zum WM-Auftakt gegen Katar muss die Schweiz Xhakas Warnung ernst nehmen.

Nach dem 1:1 im abschliessenden Testspiel vor der WM gegen Australien sorgten weniger das Resultat als die Äusserungen von Captain Granit Xhaka für Schlagzeilen. Es habe in der letzten Woche Sachen gegeben, die nicht gut gewesen seien, meinte der Captain im SRF-Interview kryptisch, ohne ins Detail zu gehen.

"Mit dieser Leistung wird es definitiv schwer. Wir dürfen uns nicht zu sicher fühlen, es gibt keine schlechten Teams an der WM. Das war sicher ein Weckruf, wir müssen aufwachen. Wir müssen die Zügel anziehen, sonst fahren wir nach drei Spielen heim", führte der 33-Jährige weiter aus und nahm sich und sein Team damit in die Pflicht.

Gleichzeitig zeigte sich Xhaka optimistisch, dass man die Dinge bis zum WM-Startspiel gegen Katar am kommenden Samstag in San Francisco in Ordnung bringen könne. Ein Déjà-vu Wer Xhakas Worte hörte, der sah sich schon fast in den Herbst 2023 versetzt. Damals hatte der Leithammel der Nati seinen Unmut über sportliche Leistungen in der EM-Qualifikation, Trainings- und Rahmenbedingungen ausserhalb des Platzes geäussert - und seine Teamkollegen sowie die Verbandsoberen gleichermassen aufgeschreckt.

Xhaka räumte damals zwar später ein, dass der Zeitpunkt der Kritik "vielleicht nicht ideal gewesen war", sagte aber gleichzeitig: "Wenn es sein muss, mache ich das noch einmal.

" Die Folge waren grosse Schlagzeilen in den Medien. Auf dem Platz zitterte sich die Nati in den nächsten Spielen jedoch zur Qualifikation für die EURO 2024. Und einige Monate später begeisterte sie mit tollem Fussball an der EM die Massen - und scheiterte erst im Viertelfinal unglücklich an England. Xhaka weiss, was er tut Heuer ist die Zeit für eine Kurskorrektur kürzer, gleichzeitig schien die Nati vor der WM-Gruppenphase von aussen betrachtet jedoch eigentlich im Fahrplan.

Xhaka, der über so viel internationale Erfahrung wie kein anderer Schweizer Fussballer verfügt, dürfte jedoch wissen, wie er seinen Teamkollegen einen möglichen Schlendrian austreiben kann. Wenn's sein muss, eben mit öffentlicher Kritik. WM 202





srfsport / 🏆 10. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Granit Xhaka Schweizer Nationalmannschaft WM 2026 Testspiel Australien Kritik Weckruf EM 2024 Qualifikation Kapitän

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schweizer Nati vor WM 2026: Letztes Testspiel gegen AustralienDie Schweizer Nati bereitet sich auf die WM 2026 vor. Heute steigt das letzte Testspiel gegen Australien. Nati-Trainer Murat Yakin spricht über die Bedeutung der Partie und die Aufstellung.

Read more »

Schweizer Nationalmannschaft trifft auf Australien in letztem Testspiel vor der WeltmeisterschaftDie Schweizer Nationalmannschaft trifft am Samstag in San Diego auf Australien in ihrem letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft. Nationaltrainer Murat Yakin setzt auf Zeki Amdouni im Sturmzentrum und könnte relevante Rückschlüsse für seine Zusammenstellung der Abwehrreihe erhalten.

Read more »

Schweizer Nati vor WM 2026: Testspiel endet 1:1 gegen AustralienDie Schweiz startet mit einem 1:1-Unentschieden gegen Australien in die Vorbereitung auf die WM 2026. Während das Team im Testspiel in San Diego zunächst dominiert und durch Dan Ndoye in Führung geht, gleichen die Australier in der zweiten Halbzeit aus. Gleichzeitig sorgt ein Geständnis von Ex-Nationalspieler Andy Egli für Aufmerksamkeit, der über Erfahrungen mit der Wettmafia spricht. Zudem rückt Stürmer Breel Embolo nach einer Verletzungspause wieder ins Blickfeld, während Trainer Patrick Fischer im Fokus steht.

Read more »

Granit Xhaka kritisiert Nati-Leistung nach Remis gegen AustralienNach dem 1:1-Unentschieden im letzten WM-Test gegen Australien äußert sich Schweizer Nationalmannschaftskapitän Granit Xhaka unzufrieden. Er spricht von problematischen Vorkommnissen in der Vorbereitungswoche und fordert eine deutliche Leistungssteigerung vor dem WM-Auftakt.

Read more »