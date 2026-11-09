Granit Xhaka fehlt Schweiz in entscheidenden Nations-League-Spielen wegen Verletzung

Granit Xhaka fällt verletzungsbedingt für die letzten Nations-League-Spiele der Schweiz aus. Der Mittelfeldspieler muss sich einer Wadenproblematik geschlagen geben.

Granit Xhaka verpasst die abschließenden Begegnungen der Nations-League -Gruppe. Obwohl der 34-jährige Mittelfeldspieler in der Nominee-Liste verzeichnet war, steht er für das Schweizer Nationalteam aufgrund einer Wadenverletzung nicht zur Verfügung. Der Schweizerische Fussballverband ( SFV) bestätigte am Montag, dass Xhaka seine Verletzung am Sonntag vor dem Premier-League-Spiel gegen Chelsea erlitten hat.

Verletzungsmekanismus und Ausfallzeitpunkt

Der Captain von Sunderland zog sich die Verletzung kurz vor dem Anpfiff des Ligaspiels gegen Chelsea zu. Statt auf dem Platz zu stehen, beobachtete er den 1:0-Sieg seines Vereins aus der Sicht der Bank. Der Verband gab keine weiteren Details zum genauen Unfallhergang preis, bestätigte jedoch den medizinischen Befund einer Wadenverletzung. Eine Prognose zur Ausfallzeit konnte der SFV in der aktuellen Mitteilung nicht abgeben, da man sich mit weiteren Informationen zurückhält.

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Vergangenheit und Rückkehr ins Team

Xhaka hatte bereits im Oktober einen Nations-League-Zusammenzug verpasst, dies jedoch aus einem anderen Grund. Damals räumte er ein, während der Coronazeit eine Impfbestätigung erworben zu haben. Diese Affäre führte dazu, dass er beim 2:1-Sieg gegen Slowenien und beim 3:0-Erfolg gegen Nordmazedonien fehlte. Trainer Murat Yakin hatte letzte Woche bekannt gegeben, dass Xhaka wieder ins Team zurückkehrt. Der SFV-Zentralvorstand hatte dies nach einer eingehenden Auseinandersetzung und nach Abschluss der Verfahren um die gefälschten Covid-Zertifikate in den Jahren 2021 und 2022 beschlossen.

Gruppensituation und Aufstiegschancen

Die Abwesenheit Xhakas im Oktober hatte die Leistung des Nationalteams nicht beeinträchtigt. Jetzt steht die Schweiz vor einer komfortablen Ausgangslage für die Finalrunde. Die entscheidenden Spiele finden am 13. November um 20.45 Uhr in Slowenien und am 16. November um 20.45 Uhr zu Hause gegen Schottland statt. Beide Partien werden live im Ticker übertragen. Holt die Schweiz in diesen beiden Begegnungen mindestens einen Punkt, sichert sie sich den Gruppensieg.

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Implikationen für den Ligawechsel

Der Gruppensieg wäre der direkte Aufschwung in die Liga A der Nations-League. Die aktuelle Konstellation bietet der Schweizer Mannschaft eine sehr gute Chance, diese Aufgabe zu erfüllen. Die Verletzung von Granit Xhaka stellt eine Hürde dar, doch die taktischen Optionen des Trainers bleiben durch die vergangene erfolgreiche Phase ohne ihn erprobt. Die Mannschaft muss nun ihre Focus auf die letzten beiden Pflichtspiele richten, um den angestrebten Wiederaufstieg zu realisieren.

Konkrete Spieltermine und Übertragung

Am 13. November um 20.45 Uhr gastiert die Schweiz bei Slowenien. Vier Tage später, am 16. November, findet das Heimspiel gegen Schottland um denselben Uhrzeit statt. Diese beiden Termine sind die einzigen verbleibenden Chancen, die Gruppenleitung und den daraus resultierenden Aufstieg zu sichern. Die Medienpartner haben die Live-Übertragung der Spiele über einen Ticker sichergestellt, sodass Fans den Verlauf der entscheidenden Minuten detailliert verfolgen können.