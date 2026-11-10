Granit Xhaka fällt wegen Wadenverletzung für Nations-League-Spiele aus

Der Schweizer Kapitän Granit Xhaka verpasst die letzten Partien der Nations League aufgrund einer Wadenverletzung. Das Team muss in Slowenien und gegen Schottland auf ihn verzichten.

Der Schweizerische Fussballverband ( SFV) hat am Montag offiziell bestätigt, dass Kapitän Granit Xhaka für die beiden abschliessenden Partien der Nations League nicht zur Verfügung steht. Der 34-jährige Mittelfeldspieler hatte sich bereits kurz vor dem Premier-League-Spiel von Sunderland gegen Chelsea eine Wadenverletzung zugezogen. Obwohl er im Kader stand, musste er den 1:0-Erfolg seiner Mannschaft von der Bank aus verfolgen und wird nun auch bei den internationalen Einsätzen fehlen.

Details zur Verletzung und Abwesenheit

Laut der Mitteilung des SFV handelt es sich um eine Wadenverletzung, über deren Schweregrad keine weiteren spezifischen Informationen preisgegeben wurden. Es ist unklar, wie lange der Ausfall genau andauern wird. Diese aktuelle Verletzung unterscheidet sich deutlich von seinen früheren Abwesenheiten. Im Oktober hatte Xhaka bereits einen Teil der Nations-League-Phase verpasst, doch damals lag der Grund in einem anderen Bereich. Damals ging es um administrative und ethische Fragen rund um seine Covid-Impfung, nicht um physische Unfitzeitsgründe.

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Kontext früherer Abwesenheit und Rückkehr

Xhaka fehlte bei den Spielen gegen Slowenien mit einem 2:1-Sieg und gegen Nordmazedonien mit einem 3:0-Erfolg, weil er zugegeben hatte, während der Coronazeit eine Impfbestätigung erworben zu haben. Diese Handlung führte zu einer intensiven Auseinandersetzung innerhalb des SFV-Zentralvorstands. Erst letzte Woche gab Trainer Murat Yakin bekannt, dass Xhaka wieder zum Team zurückkehrt. Der Verband hatte nach Abschluss der Verfahren entschieden, ihn wieder einzusetzen. Die Leistung der Schweizer Nationalelf litt unter seiner vorherigen Abwesenheit nicht, was die aktuelle Situation trotz seines Fehlens weniger kritisch macht als vielleicht zunächst angenommen.

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Sportliche Konsequenzen und Aufstiegschancen

Trotz des Verlusts ihres erfahrenen Kapitäns sieht die sportliche Ausgangslage für das Schweizer Team weiterhin positiv aus. Die Schweiz steht vor zwei entscheidenden Spielen, die über den Aufstieg in die Liga A der Nations League entscheiden könnten. Ein Punkt reicht aus, um Gruppensieger zu werden und den direkten Wiederaufstieg sicherzustellen. Dies bietet dem Team eine komfortable Position, auch wenn der Verzicht auf Xhaka eine taktische Herausforderung darstellt. Die Verantwortung für die Organisation des Mittelfelds liegt nun bei den anderen verfügbaren Spielern.

Ablauf der letzten Partien und Live-Berichterstattung

Die nächsten Spiele finden an spezifischen Terminen im November statt. Am 13. November tritt die Schweiz in Slowenien um 20:45 Uhr an. Zwei Tage später, am 16. November, folgt das Heimspiel gegen Schottland ebenfalls um 20:45 Uhr. Beide Begegnungen sind von grosser Bedeutung für die Finalplatzierung. Fans und Beobachter können die Entwicklungen live im Ticker verfolgen. Die Ergebnisse dieser beiden Partien werden direkt bestimmen, ob die Schweiz die Liga A zurückerobert oder in der aktuellen Liga verbleibt. Der Fokus liegt nun darauf, die Punkte zu sichern, ohne den verletzten Schlüsselspieler.