Granit Xhaka bleibt Kapitän: Ciriaco Sforza kritisiert Glaubwürdigkeit

Trotz Skandal um gefälschte Zertifikate bleibt Granit Xhaka Schweizer Kapitän. Ciriaco Sforza zweifelt an der Glaubwürdigkeit und hätte den Verbandschef anders gehandelt.

Granit Xhaka darf als Kapitän der Schweizer Nationalmannschaft weiter auf dem Platz stehen. Der Schweizer Fussballverband hat entschieden, dass der 34-jährige Spieler und sein Teamkollege Breel Embolo nach abgeschlossenen Verfahren wieder berücksichtigt werden. Beide durften sich nicht weiter strafrechtlich verantwortlich zeigen, da ihre Fälle erledigt sind. Xhaka verliert sein Amt als Mannschaftsführer jedoch nicht, was auf Widerstand bei ehemaligen Nationalspielern stösst.

Wiederaufnahme ins Nationalteam

Die Entscheidung des Verbands markiert das Ende der vorübergehenden Aussetzung. Seit der letzten Woche ist offiziell bestätigt, dass Xhaka und Embolo ab sofort wieder für die Auswahl spielberechtigt sind. Es gab keine weiteren Sanktionen gegen die beiden Akteure. Die Klärung der rechtlichen Materie um den Erwerb gefälschter Covid-Zertifikate wurde als abgeschlossen betrachtet. Damit entfällt die letzte Hürde für eine Rückkehr in den Kader der Nati.

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Sforza fordert Klarheit und Haltung

Ciriaco Sforza, ehemaliger Nationalspieler und heutiger Funktionär, äussert sich kritisch zur Situation. Er betont, dass es ihm nicht primär um den Verzicht auf eine Impfung geht. Wichtig sei ihm vielmehr eine klare Haltung wie bei Joshua Kimmich oder Novak Djokovic. Sforza stellt die Frage, ob der Kapitän nach vier Jahren falscher Angaben noch ernst genommen wird. Die Glaubwürdigkeit des Spielers wird öffentlich infrage gestellt.

Konfliktpotenzial im Verband

Der 56-Jährige argumentiert, dass der Schweizer Fussballverband ein stärkeres Zeichen setzen müsste. Ihn stört, dass sich der Verband dem Willen von Trainerstab und Team einfach gefügt hat. Sforza hätte erwartet, dass die Führungsebene unabhängig entscheidet und Xhaka die Binde abgenommen wird. Die langjährige Anstellung eines Kapitäns, der die Mannschaft vier Jahre lang anlogen hat, sei problematisch für die Reputation des Verbandes.

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Hypothetischer Rücktritt

Im Interview schildert Sforza, wie er als Granit Xhaka verfahren würde. Er würde eingestehen, einen gröberen Fehler begangen zu haben. Dementsprechend würde er die Kapitänbinde freiwillig abgeben. Diese persönliche Verantwortung zeigt jedoch ein anderer Charakter. Sforza hält fest, dass der aktuelle Kapitän nicht so denke. Der 79-fache Nationalspieler zweifelt daran, dass diese Einsicht in naher Zukunft entstehen wird.

Folgen für die Nationalmannschaft

Die weitere Zukunft im Team bleibt von der Frage geprägt, ob Vertrauen wiederhergestellt werden kann. Das Verhältnis zwischen den Spielern, dem Trainer und der Führungsebene könnte sich durch den Vorfall verändern. Die Öffentlichkeit erwartet eine transparente Kommunikation der Verantwortlichen. Bis zum nächsten Auftritt der Nationalmannschaft bleibt die Thematik ein wichtiger Diskussionspunkt in der Schweizer Sportlandschaft.