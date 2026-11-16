Die Grammy-Nominierungen für die 69. Ausgabe wurden bekannt. Der verstorbene Song von Dolly Parton und Miley Cyrus sowie weitere Kollaborationen werden geehrt.

Die Recording Academy hat am Montag die Nominierungen für die 69. Ausgabe der Grammy Awards verkündet. Besonders im Fokus steht der Nachlass der im August 2024 in Nashville verstorbenen Country-Legende Dolly Parton. Posthum wurden ihre künstlerischen Leistungen auf mehreren Feldern anerkannt, wobei eine Nominierung direkt mit ihrer Patenkind Miley Cyrus verbunden ist. Dieser Moment wird als besondere Ehre für das Vermächtnis der Sängerin gewertet, die im Alter von 80 Jahren in Tennessee verstarb.

Gemeinsame Nominierung mit Miley Cyrus

Eine zentrale Auszeichnung gilt dem Lied "Light of a Clear Blue Morning". Der Song wurde von Dolly Parton und Miley Cyrus gemeinsam interpretiert. Neben diesen beiden Hauptkünstlern wirkten auch Lainey Wilson, Queen Latifah und Reba McEntire an der Aufnahme mit. Die Produktion wurde für den Wettbewerb in der Sparte "Beste Country-Darbietung" eines Duos oder einer Gruppe nominiert. Diese Kategorie würdigt spezifisch die Zusammenarbeit und den Gesang mehrerer Interpreten im Country-Genre.

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Miley Cyrus reagierte emotional auf die Bekanntgabe der Nominierung. In einem Beitrag auf Instagram drückte sie ihre Freude über die gemeinsame Auszeichnung mit ihrer "Tante Dolly" aus. Sie beschrieb die Ehrung als eine wunderschöne Art, Dolly Partons "riesiges Herz" zu ehren. Für Cyrus ist dies eine Möglichkeit, die enge Verbindung zu ihrer Patentante öffentlich zu feiern, die sie seit ihrem Babyalter begleitet hat.

Sozialer Zweck der Künstler-Kollaboration

Hinter der musikalischen Zusammenarbeit steht ein wichtiges soziales Engagement. Die Einnahmen aus dem Song "Light of a Clear Blue Morning" kommen der Krebsforschung in einem Kinderspital zugute. Miley Cyrus betonte, dass dies eine "Herzensangelegenheit" für Dolly Parton war. Die Sängerin erinnerte sich daran, dass sie Partons Anrufe an großen Tagen wie diesem vermisse, aber ihre Präsenz in jedem Moment spüre.

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Cyrus schloss ihren Post mit den Worten "Liebe dich, Tante Dolly". Die Beziehung zwischen den beiden Künstlerinnen ist langjährig und familiär geprägt. Dolly Parton war mit Billy Ray Cyrus, dem Vater von Miley, gut bekannt. Parton spielte mehrfach in der Teenie-Serie "Hannah Montana" mit, durch die Miley Cyrus früh weltberühmt wurde. Zudem standen die beiden gelegentlich gemeinsam singend auf der Bühne.

Weitere Grammy-Kategorien für Dolly Parton

Neben der Nominierung für "Light of a Clear Blue Morning" erhielt Dolly Parton weitere Anerkennungen für ihre Arbeit. In derselben Kategorie, "Beste Country-Darbietung" eines Duos oder einer Gruppe, wurde sie erneut nominiert. Diese zweite Nominierung gilt ihrer Zusammenarbeit mit der Zac Brown Band. Der entsprechende Song heißt "Butterfly" und zeigt weiterhin die aktive musikalische Vernetzung des Nachlasses.

Zusätzlich dazu besteht eine Gewinnchance für Parton in einer weiteren Kategorie. Ihre Hörbuch-Aufnahme ihrer Memoiren unter dem Titel "Star of the Show: My Life on Stage" ist für eine Auszeichnung nominiert. Dies unterstreicht ihre Bedeutung nicht nur als Performerin, sondern auch als Schriftstellerin und Erzählerin ihrer eigenen Lebensgeschichte.

Konkurrenz und Datum der Preisverleihung

Die Grammy-Verleihung findet am 7. Februar 2027 in Los Angeles statt. Die Recording Academy hat die Liste der Nominierten für die 69. Auflage dieser begehrten Musikpreise veröffentlicht. Neben den Posthum-Ehrungen für Parton dominieren andere Künstler die Nominierungsliste. Die britische Sängerin Raye ist Spitzenreiterin mit elf Nominierungen.

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Folgt wird sie von der spanischen Künstlerin Rosalía, die neun Nominierungen erhielt. In der nächsten Gruppe befinden sich Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo und Phoebe Bridgers, die jeweils sieben Nominierungen erhalten haben. Bruno Mars, Leon Thomas und Olivia Dean schließen diese Statistik mit jeweils sechs Nennungen ab. Die Nominierungen spiegeln die breite Spannbreite des aktuellen Musikgeschehens wider.