Miley Cyrus und die nach ihrem Tod im August verstorbene Dolly Parton sind für einen Grammy nominiert. Die Nominierung würdigt das Lied "Light of a Clear Blue Morning".

Die Recording Academy hat am Montag der Ortszeit die Nominierungen für die 69. Auflage der Grammy Awards verkündet. Eine der emotional ergreifenden Nominierungen betrifft den Song "Light of a Clear Blue Morning". Dieses Werk wurde von der US-Popstar Miley Cyrus gemeinsam mit der im vergangenen August verstorbenen ikonischen Country-Legende Dolly Parton interpretiert. Die Nominierung in der Kategorie "Beste Country Darbietung" eines Duos oder einer Gruppe steht als zentrales Element dieser Meldung im Fokus.

Emotionale Ehrung durch Grammy-Nominierung

Miley Cyrus äußerte ihre Freude über die gemeinsame Auszeichnung in einem Post auf der Social-Media-Plattform Instagram. Sie nannte die Nominierung eine wunderschöne Art und Weise, um das "riesige Herz" ihrer Patentante zu ehren. Dolly Parton war im vergangenen August im Alter von 80 Jahren in Nashville, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Tennessee, verstorben. Cyrus drückte in ihrer Botschaft aus, dass sie die Anrufe ihrer Patentante an großen Tagen wie diesem vermisst, sich ihrer jedoch in jedem Moment bewusst sei. Sie schloss ihren Beitrag mit den Worten "Liebe dich, Tante Dolly".

Also read Grammys 2027: Raye führt die Liste der Grammy-Nominierungen an

Gemeinsames Werk und wohltätige Hintergründe

Neben Miley Cyrus und Dolly Parton wirkten auch die Künstlerinnen Lainey Wilson, Queen Latifah und Reba McEntire an dem nominierten Lied mit. Die Produktion dient nicht nur der künstlerischen Ehre, sondern hat auch einen konkreten sozialen Zweck erfüllt. Mit den Einnahmen aus dem Song wird die Krebsforschung in einem Kinderkrankenhaus unterstützt. Für Dolly Parton war diese Art der Unterstützung eine Herzensangelegenheit, was die Bedeutung des Werks für beide Künstlerinnen unterstreicht.

Weitere Nominierungen und musikalische Verbindungen

Dolly Parton erhielt in der gleichen Kategorie "Beste Country-Darbietung" eines Duos oder einer Gruppe eine weitere Nominierung. Diese geht auf ihre Zusammenarbeit mit der Zac Brown Band für den Song "Butterfly" zurück. Zusätzlich wurde Parton für die Hörbuch-Aufnahme ihrer Memoiren mit dem Titel "Star of the Show: My Life on Stage" nominiert. Diese vielfältige Anerkennung unterstreicht die anhaltende Relevanz ihres Schaffens trotz ihres Todes.

Advertisement

Historischer Hintergrund und persönliche Beziehung

Die Verbindung zwischen Miley Cyrus und Dolly Parton reicht weit zurück. Dolly Parton begleitete Cyrus seit deren Babyalter als Patentante. Eine enge Freundschaft verband Parton mit Billy Ray Cyrus, dem Vater von Miley und ebenfalls als Sänger und Schauspieler tätig. Dolly Parton trat mehrmals in der Teenie-Serie "Hannah Montana" auf, durch die Miley Cyrus früh weltberühmt wurde. Auch auf der Bühne standen die beiden Patentochter und Patentante gelegentlich gemeinsam singend zusammen.

Ablauf der Preisverleihung und weitere Favoriten

Die Grammy Awards für die 69. Auflage sollen am 7. Februar 2027 in Los Angeles verliehen werden. Die Recording Academy hatte die Liste der Nominierungen am Montag veröffentlicht. Spitzenreiterin in diesem Jahr ist die britische Sängerin Raye mit elf Nominierungen. Auf dem zweiten Platz folgt die spanische Künstlerin Rosalía mit neun Nominierungen. Die Musikerinnen Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo und Phoebe Bridgers wurden jeweils siebenmal nominiert. Bruno Mars, Leon Thomas und Olivia Dean schafften es auf sechs Nennungen.