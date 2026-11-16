Miley Cyrus und Dolly Parton sind für den Grammy in der Kategorie Beste Country-Darbietung nominiert. Die Ehrung ehrt das Andenken der 2024 verstorbenen Sängerin und ihre gemeinsame Musik. Die Verleihung findet am 7. Februar 2027 in Los Angeles statt.

Die US-Popstar Miley Cyrus blickt auf eine emotionale Anerkennung ihrer künstlerischen Verbindung zu ihrer verstorbenen Patentante zurück. Die Recording Academy hat die Nominierungen für die 69. Auflage der begehrten Musikpreise am Montag, der 3. November 2025, bekannt gegeben. Cyrus steht nun in einer besonderen Beziehung zu den Auszeichnungen, da sie gemeinsam mit Dolly Parton in der Kategorie Beste Country-Darbietung eines Duos oder einer Gruppe geehrt wird.

Die gemeinsame Nominierung als künstlerisches Erbe

Der Song "Light of a Clear Blue Morning" ist der zentraläre Titel dieser Nominierung. Neben Miley Cyrus und Dolly Parton wirkten auch Lainey Wilson, Queen Latifah und Reba McEntire an der Produktion mit. Diese Zusammenarbeit schafft eine Brücke zwischen mehreren Generationen der Country- und Popmusik. Cyrus nutzte die Gelegenheit, um in einem Instagram-Post ihre Freude über diese besondere Auszeichnung auszudrücken.

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Für die US-Popstar ist diese Ehrung mehr als nur ein musikalischer Erfolg. Sie betrachtet die Nominierung als eine wunderschöne Art, das riesige Herz von Dolly Parton zu ehren. Parton war im vergangenen August im Alter von 80 Jahren in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee gestorben. Der Tod ihrer Patentante im August ging Miley Cyrus sehr nahe. Dennoch findet sie Trost in der Anerkennung ihrer gemeinsamen Arbeit und der fortwährenden Verbindung durch die Musik.

Sozialer Impact und persönliche Verbindungen

Die Nominierung ist eng mit den philanthropischen Bestrebungen von Dolly Parton verknüpft. Einnahmen aus dem Song "Light of a Clear Blue Morning" wurden zur Unterstützung der Krebsforschung in einem Kinderkrankenhaus verwendet. Dies war eine Herzensangelegenheit für Parton, die sich zeitlebens für wohltätige Zwecke eingesetzt hat. Miley Cyrus betonte, dass sie sich diesen Beitrag zu einer wichtigen Sache mit ihrer Patentante teilt.

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Die Beziehung zwischen den beiden Künstlerinnen reicht weit zurück. Die Sängerin der "Jolene" begleitete Cyrus seit dem Babyalter als Patentante. Dolly Parton war mit dem Vater des Popstars, dem Sänger und Schauspieler Billy Ray Cyrus, gut bekannt. Sie spielte einige Male in der Teenie-Serie "Hannah Montana" mit, durch die Miley Cyrus früh berühmt wurde. Mit ihrer Patentochter stand Parton auch gelegentlich singend auf der Bühne.

Weitere Nominierungen und das Vermächtnis von Dolly Parton

Neben der gemeinsamen Nominierung wurde Dolly Parton in der Sparte Beste Country-Darbietung eines Duos oder einer Gruppe ein weiteres Mal geehrt. Dies betrifft ihre Zusammenarbeit mit der Zac Brown Band an dem Song "Butterfly". Zusätzlich hat sie Gewinnchancen in der Kategorie für die Hörbuch-Aufnahme ihrer Memoiren. Der Titel dieser Autobiografie lautet "Star of the Show: My Life on Stage".

Miley Cyrus drückte ihre Trauer und ihre Verbundenheit in ihrem Post aus. Sie erwähnte, dass sie die Anrufe ihrer Patentante an großen Tagen wie diesem vermisst. Dennoch spürt sie sie in jedem Moment. In ihrem Beitrag schrieb sie abschließend: "Liebe dich, Tante Dolly". Diese Worte fassen die emotionale Tiefe der Beziehung und die Bedeutung der aktuellen Auszeichnung zusammen.

Konkurrenz und der Weg zur Preisverleihung

Die Grammy-Verleihung soll am 7. Februar 2027 in Los Angeles stattfinden. Die aktuellen Nominierungen zeigen ein breites Spektrum an musikalischer Exzellenz. Spitzenreiterin der Nominierungen ist die britische Sängerin Raye mit elf Nominierungen. Sie wird gefolgt von Rosalía mit neun Nominierungen.

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Weitere Künstler mit sieben Nominierungen sind Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo und Phoebe Bridgers. Bruno Mars, Leon Thomas und Olivia Dean haben jeweils sechs Nennungen erhalten. Miley Cyrus und Dolly Parton kämpfen in ihrer Kategorie um die Auszeichnung für "Light of a Clear Blue Morning". Die Nominierung dient als ständiges Zeichen der Wertschätzung für das gemeinsame musikalische Erbe.