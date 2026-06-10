Graham Platner gewinnt Vorwahl in Maine und wird für den Senat ins Rennen gehen

Der demokratische Kandidat für den US-Senat, Graham Platner, hat die Vorwahl in Maine gewonnen und wird im November für einen Platz im Senat ins Rennen gehen. Platner ist eine Schlüsselfigur für die Demokraten bei den sogenannten Midterms, bei denen ein Drittel des Senats und das komplette Repräsentantenhaus neu gewählt wird.

Der demokratische Kandidat für den US-Senat, Graham Platner , hat die Vorwahl in Maine gewonnen und wird im November für einen Platz im Senat ins Rennen gehen.

Platner, der bei den sogenannten Midterms eine Schlüsselfigur für die Demokraten ist, lag bei rund 19 Prozent ausgezählten Wahlzetteln mit über 73 Prozent der Stimmen vorn. Seine Konkurrentin, die amtierende Gouverneurin Janet Mills, lag auf dem zweiten Platz mit 19 Prozent. Platner wird sich im November der Republikanerin Susan Collins stellen, die ihren Sitz im Senat verteidigen muss.

Die Demokraten rechnen sich Chancen aus, dass Platner die Wahl gewinnen wird, obwohl er in der Vergangenheit wegen seines Umgangs mit Frauen in die Schlagzeilen geraten ist. Platner hat zugegeben, mit posttraumatischer Belastungsstörung und Alkoholmissbrauch zu kämpfen zu haben, aber Vorwürfe wegen Einschüchterung oder körperlicher Übergriffe zurückgewiesen. In der Kritik stand er auch wegen eines Tattoos und dessen Ähnlichkeit zu einem Nazi-Symbol. Platner hat sich das Totenkopf-Symbol mittlerweile mit einem anderen Motiv überstechen lassen





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