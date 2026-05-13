Gotthardbasistunnel: Expertengutachten zeigt schwere Sicherheitsmängel auf

Laut einem neuen Gutachten hätten die SBB das Unglück im Gotthardbasis-Tunnel im August 2023 verhindern können. Trotz wiederholter Warnmeldungen blieb die Reaktion aus, was zu einer schweren Entgleisung und einem Schaden von 150 Millionen Franken führte.

Ein Schaden von 150 Millionen Franken und eine über ein Jahr gesperrte Tunnelröhre – die Folgen des gebrochenen Rads im Gotthardbasistunnel im August 2023 waren verheerend.

Einmega-neu erstelltes Gutachten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Tessin, das der Rundschau vorliegt, kommtzum Schluss, dass die SBB das Schlimmste hätte verhindern können. Nach dem Bruch des Rads des elften Güterzugwagens erschienen auf den Bildschirmen des SBB-Betriebszentrums eine Reihe von Störungsmeldungen, auf die jedoch nicht reagiert wurde.

Der Urner Ständerat Josef Dittli, Präsident des Branchenverbandes der Güterwagenhalter, äußerte scharfe Kritik: „Wenn ein Zug kilometerlang in den Tunnel hineinfahren kann und eine Spur von Fehlermeldungen auf den Bildschirmen erscheint, wenn es in der Zentrale rot aufleuchtet und niemand interveniert, dann stimmt doch etwas am System nicht.

“ Philipp Hadorn, Gewerkschaftssekretär des Bahnpersonals, fügte hinzu: „Das ist ein Ereignis, bei dem wir in anderen Fällen bereits wussten, dass eine Notbremsung die logische Folge gewesen wäre. Ich verstehe nicht, warum dies nicht geschah.

“ Das Gutachten zeigt, dass mehrmals Achszählerstörungen angezeigt wurden, nachdem das herunterhängende Rad der beschädigten Achse alle Kabel durchtrennt hatte. Rund zweieinhalb Minuten vor der Entgleisung sollten die Belege-close Warnungen im Betriebszentrum zur Alarmierung führen. Insgesamt acht Fehlermeldungen wurden ausgelöst, doch weder das System noch das Personal erkannte die potenziell gefährliche Situation. Ein Grund könnte sein, dass solche Meldungen in anderen Abschnitten bereits wochenlang aufgetreten waren, wo Achszähler defekt waren.

Dies habe jedoch angeblich keine Gefahr für den Betrieb dargestellt. Die SBB weist die Kritik jedoch zurück. Die Sprecherin Sabrina Schellenberg betonte, dass die Betriebsführung korrekt gehandelt habe und alle Systeme einwandfrei funktioniert hätten. Sie erklärte weiter, dass die Systeme der Betriebszentrale zwar essenziell für die Sicherheit seien, jedoch die Infrastruktur und nicht die Züge überwachten.

„Es hat alles korrekt funktioniert“, so Schellenberg. Der Eisenbahnexperte Hans-Peter Vetsch, der das Sicherheitskonzept beim Bau des Basistunnels entwarf, sieht ebenfalls keinen Fehler der SBB.

„Für mich als langjährigen Eisenbahner war das nichts anderes als eine technische Störung“, erklärte er die Situation. Rund fünf Minuten nach dem Radbruch fuhr der Zug durch die Weiche in der Multifunktionsstelle Faido. Das herunterhängende Rad zerstörte die Motoren der Weiche, was dazu führte, dass der Zug auseinandergerissen wurde. Laut der Rundschau-Box wird das Thema am Sonntag, 25.

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