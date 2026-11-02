Gothic-Scene Revival in Zürich: Junge Fans für düstere Kultur

Die Gothic-Szene in Zürich erlebt eine Renaissance mit jungem Publikum. Markus Kappeler erklärt, warum die düstere Kultur heute wiederattraktiv ist.

Markus Kappeler, Gründer des Palais X-tra in Zürich, beobachtet eine interessante Entwicklung in seiner Szene. Vor drei Jahren dachte er noch, die Gothic-Kultur sei ein aussterbendes Phänomen wie ein Dinosaurier. Heute stehen plötzlich wieder junge Menschen im Publikum seiner Veranstaltungen. Kappeler leitet das Haus seit den 1980er-Jahren und organisierte dort schon früh Konzerte und Partys im Bereich der düsteren Musik.

Ursprünge des Begriffs Gothic

Herkunft des Begriffs ist historisch weitreichend. Das Wort geht auf die Goten zurück, ein ostgermanisches Volk der Spätantike. Diese spielten im fünften Jahrhundert eine wichtige Rolle beim Fall des Weströmischen Reiches. In der Renaissance wurde die mittelalterliche Architektur abwertend als gotisch bezeichnet. Man hielt sie für barbarisch und verband sie mit den Goten. Jahrhunderte später wurde der Begriff zum Synonym für Schauerromane. Diese Geschichten waren voller Ruinen, Geister, Melancholie und düsterer Romantik.

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In den frühen 1980er-Jahren suchten Musikjournalisten nach einem Namen für die besonders düstere Post-Punk-Szene. Sie griffen diesen historischen Begriff auf. Er entwickelte sich rasch zum Namen einer eigenständigen Musik- und Jugendkultur. Der 63-Jährige begleitet diese Bewegung fast sein ganzes Leben lang. Sein Erstkontakt als Teenager geschah bei einer Demo. Dabei liefen Leute mit einem Sarg mit. Diese Darstellung weckte sein Interesse an der Thematik.

Ende der 1970er in Großbritannien

Die Gothic-Bewegung entstand Ende der 1970er-Jahre in Großbritannien. Sie entwickelte sich direkt aus dem Post-Punk. Bands wie Siouxsie and the Banshees, The Cure, Joy Division und Sisters of Mercy prägten diesen Klang. Sie verabschiedeten sich von klassischen Rockattitüden. Stattdessen setzten sie auf einen kühlen, düsteren und atmosphärischen Sound. Dieser Wandel hatte auch viel mit dem Zeitgeist der damaligen Zeit zu tun.

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Der Kalte Krieg und das Wettrüsten der Supermächte sorgten für enorme Spannungen. Die Angst vor einer atomaren Katastrophe erzeugte eine starke Endzeitstimmung. In den grauen Industriestädten fehlten jungen Menschen oft die Perspektiven für die Zukunft. Mäke, wie Kappeler genannt wird, sieht Parallelen zur Gegenwart. Er sagt, heute stehen wir an einem ähnlichen No-Future-Punkt. Dies ist einer der Gründe, weshalb die Szene derzeit vermehrt jüngeres Publikum anzieht.

Revival durch moderne Bands

Zusätzlich erlebt Post-Punk gerade ein großes Revival. Moderne Bands wie Idles und Fontaines D.C. tragen dazu bei. Den harten Kern der Schweizer Szene schätzt Mäke auf rund 2000 Personen. Diese sind international bestens vernetzt. An Konzerten und Festivals treffen eingefleischte Szenegängerinnen aus dem In- und Ausland zusammen. Auch Menschen tauchen für einen Abend in die Welt der bleichen Nachtschattengewächse ein.

Die anhaltende Faszination hat mehrere Gründe. Gothic-Musik und -Kunst beschäftigen sich mit existenziellen Themen. Diese sind wie Vergänglichkeit, Melancholie, Tod und Einsamkeit nie aus der Mode gekommen. Es geht auch um das Gefühl, anders zu sein. Die Szene bietet vielen einen Ort, an dem sie nicht auffallen, obwohl sie auffallen. Goths hätten eine große Offenheit für Individualität und seien entsprechend tolerant. Genderfluidität gibt es bei uns seit Jahrzehnten, so Kappeler. Während anderswo lange über Vielfalt diskutiert wurde, gehörte sie hier schlicht zum Inventar.

Ästhetik und gesellschaftliche Wirkung

Gothic ist nicht einfach ein Musikstil, sondern eine Welt zum Eintauchen. Schwarze Kleidung, morbide Sinnlichkeit und eine Vorliebe für Theatralik schaffen eine Ästhetik mit hohem Wiedererkennungswert. Düstere Themen in Musik und Kunst zu übersetzen, kann etwas sehr Befreiendes haben. Man lernt, mit den weniger schönen Dingen im Leben umzugehen. Man verdrängt sie nicht mehr, sondern akzeptiert sie. Was einst als düstere Subkultur begann, ist heute im Mainstream angekommen.

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Schwere Boots, dunkles Make-up und viktorianische Ästhetik prägen Mode-Trends weit über die Gothic-Szene hinaus. Auch in Popmusik, Film und Serien ist düster-romantischer Eskapismus längst salonfähig geworden. Figuren wie Wednesday Addams greifen bewusst Elemente der Gothic-Ästhetik auf. Auch Musikerinnen wie Billie Eilish tun dies. Gothic zählt zu den langlebigsten Subkulturen dieser Art. Anders als viele andere Jugendbewegungen endet sie nicht mit dem Erwachsenwerden.

Viele Menschen bleiben der Szene ein Leben lang treu. Solange neue Goths dazukommen, hat der so genannte Gothosaurus beste Überlebenschancen. Dies zeigt die aktuelle Dynamik in Zürich und weltweit. Die Verbindung aus historischem Hintergrund und moderner Resonanz hält die Kultur am Leben. Es ist ein Zeichen für die Anpassungsfähigkeit subkultureller Bewegungen.

Sisters of Mercy in Zürich

Die Bedeutung dieser Wurzeln wird durch aktuelle Events verdeutlicht. Die Band Sisters of Mercy aus Leeds gehörte Mitte der 1980er-Jahre zur Speerspitze des Gothic Rock. Mit ihrem düsteren Gitarrensound, Drumcomputer, treibenden Basslinien und der tiefen Stimme von Andrew Eldritch prägten sie den Sound. Sie massgeblich auch das Erscheinungsbild der Szene. Diese Ikonen der Gothic-Szene treten live in der Schweiz auf.

Sisters of Mercy kommen am zweiten November im X-tra in Zürich. Das Konzert ist bereits ausverkauft. Dies unterstreicht die anhaltende Nachfrage nach klassischem Gothic-Rock. Es beweist, dass die Wurzeln der Szene weiterhin stark verankert sind. Das Palais X-tra bleibt ein zentraler Ort für diese Kultur. Die Veranstaltung zeigt die Verbindung zwischen Generationen. Alte Fans und neue Interessenten kommen zusammen. Dies ist ein wichtiger Aspekt für das Überleben der Szene. Die Mischung aus Nostalgie und Aktualität macht die Kultur besonders widerstandsfähig. Sie passt sich den Bedingungen der Zeit an, ohne ihre Kernidentität zu verlieren.