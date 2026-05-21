Gossauer Migros-Filiale wird erneuert, neue Öffnungszeiten ab 1. Juni

Die Migros Ostschweiz plant die Erneuerung der Gossauer Migros-Filiale, die zuletzt 20 Jahre zuvor neugestaltet wurde. Bis zum 30. Mai werden alle Geschäfte wie gewohnt geöffnet, gefolgt von einem Provisorium im Erdgeschoss und einem reduzierten Einkaufsangebot im Untergeschoss. Ab 6. Oktober werden die Bauarbeiten abgeschlossen, und beide Geschosse werden wieder geöffnet. Die Migros möchte bei der Filiale in Gossau die Parkplätze überdachen, um Kunden auch bei schlechtem Wetter einkaufen zu lassen.

Die Gossau er Migros -Filiale ist in die Jahre gekommen. Ab dem 1. Juni wird sie erneuert. Ende Oktober soll es eine grosse Eröffnungsfeier geben.

Über 55 Jahre ist es her, seit die Migros in Gossau eröffnet wurde. Zuletzt neugestaltet wurde sie vor 20 Jahren. Zeit für eine Auffrischung. Bereits 2025 kündigte die Genossenschaft Migros Ostschweiz an, Erneuert werden in den nächsten Monaten nicht nur der Supermarkt, sondern auch die Hausbäckerei, das Restaurant, der Eingangsbereich und die Gebäudetechnik.

Bis zum 30. Mai bleiben sämtliche Geschäfte wie gewohnt geöffnet, schreibt die Migros Ostschweiz in einer Mitteilung. Vom 1. Juni bis 11.

Juli betreibt der Gossauer Migros-Supermarkt ein Provisorium im Erdgeschoss, in diesem Zeitraum wird das Untergeschoss erneuert. Anschliessend startet der Umbau im Erdgeschoss, letzter Verkaufstag von Supermarkt, Migros-Restaurant und Kiosk ist der 11. Juli. Vom 13.

Juli bis 5. Oktober finden Kundinnen und Kunden dann ein provisorisches und reduziertes Einkaufsangebot im Untergeschoss. Ab 6. Oktober sind bis zum Abschluss der Bauarbeiten am 22.

Oktober wieder beide Geschosse geöffnet, während noch letzte Arbeiten verrichtet werden. Im Migros-Restaurant beginnt der Umbau ebenfalls am 13. Juli. Am 5.

Oktober soll das neue Restaurant eröffnen. Auch der Kiosk im Erdgeschoss ist während der Bauzeit von 13. Juli bis 5. Oktober geschlossen.

Die Neudorf-Drogerie bleibt während der gesamten Bauzeit wie gewohnt geöffnet. Nach dem Umbau werde die vergrösserte Frischeabteilung im Erdgeschoss des Supermarkts wesentlich zur gesteigerten Attraktivität beitragen, schreibt die Migros. Auch die Warenanordnung und -präsentation wird neugestaltet. So findet sich das Angebot für die rasche Verpflegung unterwegs künftig direkt beim Durchgang von der Frischeabteilung zu den Kassen.

Der neu über die Ladenfläche nutzbare Lift bei den Backwaren ermöglicht zudem einen zusätzlichen Zugang zu den Sortimenten im Untergeschoss direkt beim Ladeneingang. Die Migros möchte bei ihrer Filiale in Gossau die Parkplätze überdachen, damit die Kundinnen und Kunden auch bei schlechtem Wetter einkaufen kommen. Das Projekt soll im Zuge der Modernisierung der Filiale im Frühling realisiert werden. Frisch Brot, frische Bücher: Die Migros Säntispark eröffnet nach dem viermonatigen Umbau wieder.

Die Filiale soll vor allem übersichtlicher und kundenfreundlicher werden. Mit neuer Bäckerei, ausgebautem Sortiment und erstmals Platz für Ex Libris





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