Gossau genehmigt Jahresrechnung 2025 einstimmig - Rufe nach Entlastungspaket werden lauter

Das Stadtparlament von Gossau hat die Jahresrechnung 2025 einstimmig verabschiedet. Trotz eines Ertragsüberschusses von 3,72 Millionen Franken bereitet das Betriebsergebnis Sorgen. Die GPK und verschiedene Fraktionen fordern ein umfassendes Sparpaket. Martin Pfister (Mitte) wurde nach elf Jahren verabschiedet.

Das Stadtparlament von Gossau SG hat die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht 2025 des Stadthaushalt s sowie der Stadtwerke in seiner jüngsten Sitzung einstimmig genehmigt. Die Ertragsüberschüsse von 3,72 Millionen Franken beim Stadthaushalt wurden der Ausgleichsreserve zugewiesen, während die Stadtwerke ihre Überschüsse den betriebsnotwendigen Reserven zuführten.

GPK-Präsident Andreas Helfenberger konstatierte, dass das Gesamtergebnis erneut besser ausfiel als budgetiert, was auf eine solide Finanzführung hindeute. Dennoch zeigte sich die Geschäftsprüfungskommission (GPK) besorgt über die Entwicklung des Betriebsergebnisses, das trotz des Überschusses strukturelle Defizite aufweist. Helfenberger betonte, dass ein umfassendes Sparpaket unerlässlich sei, um den Haushalt langfristig ins Gleichgewicht zu bringen. Einzelne Sparmassnahmen würden im politischen Prozess oft bekämpft und reichten nicht aus, um die finanzielle Stabilität zu sichern.

Die GPK erachtet daher ein ganzheitliches Entlastungspaket als zielführend, das über punktuelle Kürzungen hinausgeht. In den Stellungnahmen der Fraktionen wurde wiederholt die Notwendigkeit eines solchen Entlastungspakets betont. Dabei zeigten sich jedoch unterschiedliche politische Auffassungen über die konkrete Ausgestaltung. Während bürgerliche Fraktionen auf Ausgabenkürzungen und Effizienzsteigerungen setzen, plädieren linke Parteien für eine Erhöhung der Einnahmen, etwa durch Steuererhöhungen oder die Erschliessung neuer Einnahmequellen.

Die Diskussionen verdeutlichten die Herausforderung, einen Konsens in der Finanzpolitik zu finden. Das Jahresergebnis der Stadtwerke hingegen wurde fraktionsübergreifend positiv beurteilt. Die Stadtwerke verzeichnen stabile Erträge und tragen dadurch zur Entlastung des Gesamthaushalts bei. Einige Parlamentarier lobten die effiziente Betriebsführung und die Investitionen in erneuerbare Energien, die langfristig Kostenvorteile versprechen.

Im Rahmen der Sitzung erfolgte auch die Verabschiedung von Martin Pfister (Die Mitte), der nach elf Jahren im Stadtparlament zurücktrat. In einer bewegenden Abschiedsrede blickte Pfister auf eine spannende Zeit zurück, die von zahlreichen Debatten und Entscheidungen geprägt war. Er bedankte sich bei seinen Kolleginnen und Kollegen für die konstruktive Zusammenarbeit und wünschte dem Gremium weiterhin viel Erfolg bei der Gestaltung der städtischen Zukunft. Die Parlamentarier würdigten Pfisters Engagement mit anhaltendem Applaus und dankten ihm für seinen Einsatz.

Die nun freigewordene Position soll in der nächsten Sitzung nachbesetzt werden. Insgesamt bleibt die finanzielle Lage der Stadt Gossau angespannt: Trotz positiver Jahresabschlüsse mahnen die steigenden Betriebskosten und der Druck auf die laufenden Ausgaben zur Vorsicht. Die Diskussion um ein umfassendes Entlastungspaket wird die politische Agenda der kommenden Monate dominieren. Die Stadtregierung ist aufgefordert, konkrete Vorschläge zu erarbeiten, die sowohl Sparmassnahmen als auch mögliche Einnahmeverbesserungen umfassen.

Die kommenden Haushaltsberatungen werden zeigen, ob ein tragfähiger Kompromiss erzielt werden kann





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