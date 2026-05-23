Gossau expertly withstands global financial challenges

The municipality of Gossau has a financially stable year, with a surplus of 4.252 million francs in 2025, despite economic and geopolitical difficulties on the world stage.

Die finanzielle Situation der Gemeinde Gossau erweist sich als widerstandsfähig, wie die Ertragsüberschüsse der Gemeinde für 2025 zeigen. Während 2025 geopolitische und wirtschaftliche Schwierigkeiten auf den Weltmärkten spielten, zeigte sich diese Finanzsituation der Gemeinde insgesamt widerstandsfähig.

Der Gemeinderat Gossau legt den Abschluss der Jahresrechnung 2025 vor, in dem ein positiver, aber nicht vollkommen zufriedenstellender Betrag angegeben wird. Die Gemeinde Gossau hat substanziell in ihre Infrastruktur investiert und eine höhere Finanzbilanz vorgelegt. Der Gemeinderat ist sich dessen bewußt und bestrebt, in den kommenden Jahren einen Selbstfinanzierungsgrad von 100 Prozent zu erreichen





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