Google plans to make its search into a comprehensive AI platform with the aid of agents and shopping

Google is transforming its search into a complex AI-enabled platform with the introduction of AI-driven agents that can autonomously browse the web and even shop on behalf of users. Additionally, it is creating a new and fundamentally altered search bar, capable of accepting various content, such as text, images, files, or videos. It is also improving the AI's ability to recognize and differentiate between fake and authentic images and videos.

Google baut seine Suche zur KI-Plattform mit Agenten und Einkauf um. Der Konzern stellt KI-Agenten vor, die eigenständig das Web durchforsten und sogar für Nutzer einkaufen sollen.

Zudem wird die klassische Suchmaske erstmals seit Jahrzehnten grundlegend verändert. Neue KI-Agenten sollen das Web eigenständig nach vorgegebenen Informationen durchforsten. Google erleichtert künftig die Erkennung von KI-generierten Bilder und Videos. Google entwickelt seine über Jahrzehnte kaum veränderte Suchmaske für die Ära Künstlicher Intelligenz weiter.

Unter anderem wird sich das Suchfeld nun nach Bedarf ausweiten, um längere Anfragen zu erlauben. Neben Text kann es auch mit Bildern, Dateien oder Videos befüllt werden. Google hat zudem ambitionierte Pläne für den Online-Handel. Google will die Infrastruktur dafür entscheidend mitgestalten.

Die KI-Agenten sollen eigenständig ins Netz losziehen, um Dinge für Nutzer zu kaufen. Google stellt einen «intelligenten» digitalen Einkaufskorb vor, der quer über verschiedene Händler und Dienste funktionieren soll. Mit einem bei Google entwickelten technischen Protokoll sollen KI-Agenten in die Lage gebracht werden, für automatisierte Einkäufe im Auftrag der Nutzer auch selbst zu bezahle





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