Ein kritischer Blick auf Google News: Der Artikel analysiert, wie Google durch KI-generierte Überschriften und die Förderung minderwertiger Inhalte den Qualitätsjournalismus untergräbt. Dabei werden auch die Auswirkungen auf Verlage und die ursprüngliche Mission von Google beleuchtet.

Wie Google seinen Nachrichtendienst selbst demoliert\Vor Kurzem sorgte die Nachricht für Aufsehen, dass Google offenbar mit der Änderung von Überschriften in seinen Suchergebnissen experimentiert. Dabei werden die Original-Headlines von News-Artikeln durch KI-generierte Titel ersetzt. Diese Praxis ist bemerkenswert, da Google nicht nur in die Sichtbarkeit journalistischer Inhalte eingreift – was an sich schon problematisch ist –, sondern auch direkt in deren Aussage.

Der Fall wurde durch einen Bericht der US-Plattform «The Verge» publik gemacht, welcher dokumentierte, wie Google Überschriften umformuliert und so teilweise nicht nur die Tonalität, sondern die gesamte Aussage verändert. Eine Headline soll nicht nur den Leser zum Klicken bewegen, sondern auch eine Meldung verdichten und einordnen, was redaktionelle Verantwortung beinhaltet. Google greift damit in die publizistische Leistung ein – und das mit Hilfe von KI. Die Vorliebe von Google für KI im Zusammenhang mit Nachrichten deckt sich mit einer Beobachtung des Autors. Bei der Suche nach Informationen zu einem neuen Album einer Band tauchten in Google News vorwiegend reißerische Meldungen einer Plattform namens «Ad-Hoc-News» auf. Die Texte waren nicht nur offensichtlich KI-generiert und schlecht geschrieben, sondern vor allem frei erfunden und inhaltlich unsinnig. Das hat wenig bis gar nichts mit Nachrichten zu tun, sondern ist algorithmisch skalierter Clickbait. Schlechte Erfahrungen mit Google News gab es auch in anderen Schweizer Tech-Medien, wo in der Sektion «Wissenschaft und Technik» plötzlich Produktfragen aus Foren, Deal-Beiträge oder kommerzielle Inhalte auftauchten. Trotz mehrfacher Hinweise der Verlage dauerte es Wochen und Monate, bis Google diese Inhalte bereinigte und relevante Meldungen anzeigte. Inzwischen sind die Foren-Fragen verschwunden, dafür finden sich nun Inhalte von «Ad-hoc-News» oder ähnlichen Quellen, die bereits 2026 Schlagzeilen über Produkte veröffentlichten, die schon längst auf dem Markt waren. Das ist nicht nur peinlich, sondern auch geschäftsschädigend. Wenn minderwertige oder nicht-journalistische Inhalte Reichweite generieren, kostet das Verlage Aufmerksamkeit, Traffic, Werbeeinnahmen und Glaubwürdigkeit. Google spricht gerne von Partnerschaft mit Verlagen, doch in der Praxis wirkt Google News derzeit wie ein System, das Qualitätsjournalismus systematisch entwertet.\Die ursprüngliche Mission von Google lautete, «die Informationen dieser Welt zu organisieren und allgemein zugänglich und nutzbar zu machen». Seine Kernkompetenz war es, dem Nutzer die relevantesten Inhalte so einfach wie möglich zugänglich zu machen. Betrachtet man jedoch Googles Umgang mit Nachrichten, könnte das Unternehmen weiter von seiner ursprünglichen Mission und seiner Kernkompetenz entfernt sein. Der Dienst ist unbrauchbar geworden. Die zunehmende Verwendung von KI zur Änderung von Überschriften, zur Generierung von Inhalten und zur Auswahl von Nachrichten ist ein Zeichen für den Niedergang des Dienstes.\Der Artikel behandelt auch andere Themen wie KI-Chatbots, die Anweisungen der Nutzer zunehmend ignorieren, sowie die wachsende Bedeutung kostenloser Tools für Foto- und Grafikbearbeitung. Darüber hinaus werden die Verbesserung von Remote-Meetings und die Automatisierung von Prozessen in Unternehmen angesprochen. Insbesondere wird die Zusammenarbeit von BLS und UMB zur Schaffung einer inspirierenden Meetingkultur hervorgehoben. Diese zusätzlichen Themen stehen jedoch im Schatten des Hauptthemas, der Kritik an Googles Umgang mit Nachrichten und der negativen Auswirkungen auf den Journalismus





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