Google Fotos führt ein neues KI-gestütztes Feature namens 'Wardrobe' ein, das gespeicherte Fotos analysiert, um einen digitalen Kleiderschrank zu erstellen. Nutzer können so ihre Garderobe besser organisieren, Outfits zusammenstellen und sich inspirieren lassen.

Google Fotos erweitert seine Funktionalität um eine innovative Neuerung, die das Leben von Mode begeisterten und all jenen, die Schwierigkeiten haben, den Überblick über ihre Garderobe zu behalten, grundlegend verändern könnte.

Mit dem neuen Feature 'Wardrobe' wird die in Google Fotos bereits vorhandene Künstliche Intelligenz (KI) genutzt, um gespeicherte Bilder nicht nur als Erinnerungen, sondern als Grundlage für einen digitalen Kleiderschrank zu analysieren. Dies bedeutet, dass die KI automatisch Kleidungsstücke, Schuhe und Accessoires auf den Fotos erkennt und diese in einer übersichtlichen digitalen Sammlung zusammenführt. Der Clou dabei ist die Möglichkeit, diese Sammlung nach verschiedenen Kategorien zu filtern – sei es nach Kleidungsart, Farbe, Stil oder Anlass.

So kann man beispielsweise schnell alle blauen Hemden oder die passenden Schuhe für einen bestimmten Anlass finden. Die Möglichkeiten gehen jedoch weit über die reine Organisation hinaus. Nutzer können die erkannten Kleidungsstücke beliebig zu Outfits kombinieren und diese digital 'anprobieren'. Dies eröffnet eine völlig neue Dimension des virtuellen Stylings und ermöglicht es, verschiedene Looks zu testen, ohne tatsächlich Kleidung anprobieren zu müssen.

Die erstellten Outfits können dann problemlos mit Freunden geteilt werden, um Feedback einzuholen oder sich inspirieren zu lassen. Darüber hinaus bietet Google Fotos die Möglichkeit, digitale Moodboards zu erstellen und zu speichern. Diese Moodboards können thematisch gestaltet werden, beispielsweise für Hochzeiten, Städtereisen oder besondere Veranstaltungen. So lassen sich im Vorfeld komplette Looks planen und die passende Garderobe zusammenstellen.

Die Integration dieser Funktionen in Google Fotos verspricht eine deutliche Vereinfachung der täglichen Outfit-Auswahl und eine effizientere Nutzung der vorhandenen Kleidung. Es stellt sich jedoch die Frage, ob und wie Google die gewonnenen Daten für personalisierte Werbung nutzen wird, eine Information, die im aktuellen Blogbeitrag noch offen gelassen wird. Auch die Möglichkeit, das Feature komplett zu deaktivieren, wird nicht erwähnt. Die Einführung von 'Wardrobe' ist Teil einer Reihe von kontinuierlichen Verbesserungen und Erweiterungen von Google Fotos.

Bereits im März 2026 wurde ein neues Bedienelement vorgestellt, das einen schnellen Wechsel zwischen der herkömmlichen Bildersuche und der KI-gestützten Funktion 'Ask Photos' ermöglicht. Im Dezember 2025 kamen neue Werkzeuge zur Erstellung und Bearbeitung von Videos hinzu, die Nutzern eine schnellere und einfachere Möglichkeit bieten, Videos zusammenzustellen und anzupassen.

Zudem wurde im Juli 2025 angekündigt, dass AI Pro-Abonnenten in der Gemini-App ihre Fotos in achtsekündige Videos umwandeln können. Diese Entwicklungen zeigen, dass Google Fotos sich zunehmend zu einer umfassenden Plattform für die Verwaltung und Bearbeitung von digitalen Medien entwickelt. Parallel zu diesen Innovationen werden jedoch auch Herausforderungen in der digitalen Welt deutlich. So hat beispielsweise ein KI-Assistent bei dem Start-up PocketOS ungewollt die Hauptdatenbank und Backups gelöscht, was die Risiken des unkontrollierten Einsatzes von KI verdeutlicht.

Auch der Cyber Resilience Act stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen, da er nicht nur das Verständnis des Gesetzes, sondern auch dessen konkrete Umsetzung in Entwicklung, Betrieb und Lieferkette erfordert. Die Investition in moderne Meetingraumlösungen und MDM-Plattformen wird ebenfalls als wichtig erachtet, um die Produktivität und Effizienz zu steigern. Insgesamt zeigt sich, dass die digitale Transformation zwar viele Chancen bietet, aber auch ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und sorgfältiger Planung erfordert





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