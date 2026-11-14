Golfstaaten und Türkei unterzeichnen Verteidigungsabkommen

Katar und die Türkei sichern sich militärischen Schutz. Das Abkommen zeigt, dass Golfstaaten sich von US-Garantien abwenden.

Katar und die Türkei haben ein strategisches Verteidigungsabkommen unterzeichnet, das eine neue Dimension im Sicherheitsgefüge des Nahen Ostens markiert. Die Unterzeichnung erfolgte in Istanbul durch den katarischen Emir Tamim und den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Dieser Schritt signalisiert deutlich, dass die Golfstaaten ihre bisherige Einbahnstraße zur USA nicht mehr als alleinigen Sicherheitspfeiler akzeptieren.

Militärische Kooperation und türkische Präsenz

Die Details des neuen Abkommens wurden von den offiziellen Stellen nicht veröffentlicht, doch die militärische Verflechtung ist bereits seit 2017 in vollem Gange. Türkische Soldaten sind seither dauerhaft in Katar stationiert, was die Grundlage für eine intensivere Zusammenarbeit legte. Experten gehen davon aus, dass dieser diplomatische Durchbruch den Weg für umfangreichere Rüstungsgeschäfte ebnet.

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Dazu gehören insbesondere moderne Luftabwehrsysteme aus türkischer Produktion, die die katarischen Verteidigungskapazitäten stärken sollen. Die Anwesenheit türkischer Truppen vor Ort dient dabei nicht nur der Abschreckung, sondern etabliert eine permanente logistische und operative Schnittstelle zwischen Ankara und Doha. Diese physische Präsenz unterscheidet sich von rein diplomatischen Bekenntnissen und unterstreicht die Ernsthaftigkeit des Pakts.

Zweifel an US-Garantien und iranisches Risiko

Ein zentraler Auslöser für diese Neuausrichtung ist das Versagen amerikanischer Sicherheitszusagen während des jüngsten Konflikts. US-Präsident Donald Trump hatte 2025 per Dekret festgelegt, dass ein Angriff auf Katar als Angriff auf die USA gewertet wird. Trotz der Präsenz der größten US-Stützpunkt der Region in Al Udeid blieb diese Garantie illusorisch, als der Iran den Stützpunkt sowie die Gasanlagen in Ras Laffan traf.

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Die wirtschaftlichen Folgen waren verheerend: Innerhalb von sechs Monaten verließen statt rund 500 nur 18 Flüssiggas-Tanker das Land. Der Politologe Mehran Kamrava von der Georgetown University in Katar kritisiert die US-Präsenz scharf. Er warnt, dass ein amerikanischer Stützpunkt keinen wirksamen Schutz biete und im Gegenteil sogar Angriffe anziehen könne.

Andere Golfstaaten waren davon noch stärker betroffen, wie die Vereinigten Arabischen Emirate zeigten. Sie mussten zu Kriegsbeginn mehr iranische Angriffe einstecken als jeder andere Staat der Region. Der Schutz für Katar kam laut Kamrava nicht von der Militärbasis, sondern durch den direkten Draht nach Teheran. Beide Nachbarstaaten Katar und Oman pflegten gute Beziehungen zu Iran und kamen daher glimpflicher davon als erwartet.

Regionale Bündnisse und strategische Autonomie

Die Golfstaaten hatten den Kriegsausbruch zuvor gewarnt und Präsident Trump mehrfach gebeten, auf weitere militärische Schlage zu verzichten. Als Washington und Teheran im Juni ein Rahmenabkommen zum Kriegsende unterschrieben, blieben die Interessen der Golfstaaten dabei außen vor. Diese Entwicklung war eine schmerzhafte Lektion für die Region: Im Ernstfall entscheidet Washington stets nur für Washington.

Als Reaktion darauf knüpft der arabische Osten nun ein eigenes Sicherheitsnetz. Im August schlossen Saudi-Arabien, Pakistan und die Türkei in Mekka einen Beistandspakt nach Vorbild der Nato. Ein Angriff auf einen der Partner gilt fortan als Angriff auf alle. Das türkische Parlament hat diesem Pact letzte Woche zugestimmt.

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Pakistan hat seine Zusage bereits militärisch untermauert, indem es rund 8000 Soldaten und eine gesamte Kampfjet-Staffel nach Saudi-Arabien verlegt hat. Diese Maßnahmen zeigen, dass die Golfstaaten nicht mehr allein auf Washington setzen, sondern eine multipolare Sicherheitsarchitektur aufbauen. Im Oktober unterzeichneten Katar, die Türkei, Pakistan und Indonesien zudem eine Absichtserklärung zur Rüstungszusammenarbeit.

Zukunft der Beziehungen zu den USA

Trotz der neuen türkischen Allianz wird Katar den USA nicht den Rücken kehren. Washington bleibt ein unverzichtbarer Partner, den Ankara nicht ersetzen kann. Die Frage ist jedoch gestellt, ob die alte Abhängigkeit weiterhin so unkritisch hingenommen wird. Kamrava betont, dass Katar mit dieser Gewissensprüfung nicht allein dasteht.

Alle Golfstaaten müssen sich fragen, ob ein Bündnis mit Washington zwingend eine Militärbasis im eigenen Land erfordert, die zum leicht erkennbaren Ziel für Feinde wird. Katar setzt bewusst auf Breite und Vielfalt seiner Partner. Als kleiner Staat will das Emirat möglichst viele Freunde und möglichst wenige Gegner haben. Am Golf verabschiedet man sich zwar noch nicht offiziell von Amerika, man rechnet jedoch nicht mehr automatisch mit dessen Schutz.