Golfkrieg in der Schwebe: Fragile Waffenruhe und diplomatische Bemühungen um Deal

Die Waffenruhe im Golf zeigt ernste Risse, und beide Seiten ringen um die Oberhand. Während der Iran nach US-Angriffen mit einem begrenzten Gegenschlag reagierte, bleibt die Lage unübersichtlich. Experten sehen noch Spielraum für eine diplomatische Lösung, falls der Druck auf beide Kriegsparteien zu groß wird.

In der Golfregion steht eine vorläufige Übereinkunft möglicherweise kurz vor dem Abschluss, jedoch müssen noch weitere Verhandlungen geführt werden. Der Iran hat diese vorläufige Vereinbarung bisher nicht offiziell bestätigt.

Gleichzeitig zeigte die bereits seit Anfang April geltende Waffenruhe zuletzt ernste Verfallserscheinungen, denn es kam bereits zu vereinzelten Angriffen. Die Frage stellt sich, ob die jüngsten Angriffe als Selbstverteidigung zu werten sind, wie die USA behaupten. Die Waffenruhe am Golf war von Anfang an fragil, beide Kriegsparteien haben sie zwar relativ gut eingehalten, doch es ist nicht unüblich, dass es während einer Waffenruhe vereinzelt zu Verstößen kommt, die meist auf Fehlentscheidungen von Kommandanten vor Ort zurückzuführen sind.

Nach verfügbarer Informationslage sind die jüngsten Vorfälle jedoch nicht als Selbstverteidigungsschläge zu qualifizieren, sondern als klarer Bruch der Waffenruhe, da US-Einheiten zu keinem Zeitpunkt einer direkten oder indirekten Bedrohung ausgesetzt waren. Als Reaktion auf die US-Angriffe soll der Iran offenbar eine US-Basis angegriffen haben. Droht damit wieder eine Eskalation? Der iranische Gegenschlag ist bisher nicht als Eskalation zu bewerten, insbesondere weil er in einem Ausmaß erfolgte, das militärisch noch innerhalb einer sogenannten Toleranzgrenze liegt.

Der Iran musste, um sein Gesicht zu wahren, antworten, hielt sich aber so zurück, dass kein unmittelbarer Grund für einen weiteren Schusswechsel besteht. Die militärische Antwort des Iran war politisch motiviert und diente vor allem der inneren Rechtfertigung. Auch Kuwait hat offenbar erneut Angriffe abwehren müssen. Verschärft das das Eskalationspotenzial?

Die Angriffe auf Kuwait besitzen durchaus ein gewisses Eskalationspotenzial, sie erfolgten jedoch im Vergleich zu den bisherigen Kampfhandlungen eher niederschwellig, also in einem Ausmaß, das nicht zwingend zu einer Gegenreaktion führt. Gleichzeitig scheint ein Deal näherzurücken. Stehen die Zeichen derzeit eher auf Deal oder Eskalation? Beide Kriegsparteien haben ein Maß an Unvorhersagbarkeit erreicht, das seinesgleichen sucht.

Konservativ eingeschätzt stehen die Zeichen eher Richtung Deal, wenn der Iran besonnen bleibt und nicht auf jede militärische oder politische Provokation der USA aktiv reagiert. Letztlich ist es eine Frage des Drucks, der auf den beiden Parteien lastet. Der Iran hat weniger politischen Druck auszuhalten, bewegt sich aber wirtschaftlich an den Rand einer untragbaren Situation. Militärisch hat er durchaus das Potenzial, sich weitere 60 bis 90 Tage halten zu können.

Die USA können die Lage sowohl wirtschaftlich als auch militärisch besser abfedern, dafür ist aber der innenpolitische Druck auf die Trump-Administration auf einem Level, das einen Sieg bei den Zwischenwahlen im November dieses Jahres immer unwahrscheinlicher macht. Die Verbündeten des Iran, namentlich China und Russland, sind nur bedingt an einem Ende des Golfkriegs interessiert, da seine Fortdauer die USA und deren Verbündete ungleich stärker trifft.

Die Verbündeten der USA drängen jedoch immer vehementer auf ein Kriegsende, da sie wirtschaftlich überproportional leiden. Ein besonderer Aspekt dieses Golfkriegs ist, dass es keine verbindlichen Positionen der Kriegsparteien gibt. Für Israel, so Experten, ist der Krieg erst beendigt, wenn das Atomprogramm des Iran ein für alle Mal eingestellt wird und die iranischen Proxys vernichtet sind.

Nur wenn alle Beteiligten zum Schluss kommen, dass man auf dem Gefechtsfeld keinen Sieg mehr erringen kann, wird es zu einem endgültigen Ende der Kampfhandlungen kommen. Eine stufenweise Beendigung des Golfkriegs - etwa zuerst die Öffnung der Straße von Hormus, dann Verhandlungen über das Atomprogramm - könnte ein Ansatz sein. Der Golfkrieg bleibt damit in einer Phase der极高的 Schwankung, in der weder eine vollständige Eskalation noch ein nachhaltiger Frieden in Sicht sind





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