Der Goldpreis fiel erstmals seit September 2025 unter 3800 US-Dollar, weil mögliche US-Leitzinserhöhungen das zinslose Edelmetall für Anleger unattraktiver machen.

Der Goldpreis ist unter die Marke von 3800 US-Dollar gefallen und hat damit den niedrigsten Stand seit 14 Monaten erreicht. Am Morgen wurde eine Feinunze Gold, die 31,1 Gramm wiegt, zuletzt für 3781 Dollar gehandelt. Das entspricht rund 3200 Franken und liegt gut 2 Prozent unter dem Niveau des Vortages. Auslöser ist die Aussicht auf womöglich mehrere Leitzinserhöhungen in den USA, mit denen die hohe Inflation eingedämmt werden soll.

Der Rückgang ist der erste Kursverlust unter diese Marke seit September 2025. Die Erwartung steigender Zinsen belastet das Edelmetall besonders stark, weil Anleger ihr Geld dann verstärkt in verzinsliche Anlagen umschichten.

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Warum steigende Zinsen den Goldpreis drücken

Gold wirft keine Zinsen ab, und genau darin liegt das Problem in Phasen steigender Leitzinsen. Anleihen sowie Fest- und Tagesgeld bringen dagegen laufende Erträge und werden dadurch im Vergleich attraktiver.

Der Mechanismus ist einfach: Je höher die Zinsen für sichere Anlagen ausfallen, desto größer wird der Verzicht, den ein Investor mit einem Goldinvestment eingeht. Das Edelmetall verliert deshalb an Anziehungskraft, auch wenn es als Wertspeicher in Krisenzeiten gilt.

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Hinzu kommt die Inflationsbekämpfung der US-Notenbank. Höhere Leitzinsen sollen die Teuerung dämpfen, verteuern aber gleichzeitig die Alternativen zum Gold kaum weniger als das Edelmetall selbst, was den Preisdruck verstärkt.

Stimmen aus der Notenbank zu weiteren Zinsschritten

Alberto Musalem, Präsident der regionalen Notenbank von St. Louis, hatte bereits am Dienstag erklärt, dass die US-Wirtschaft wahrscheinlich noch vor dem kommenden Frühjahr mehrere Zinserhöhungen benötigen werde. Seine Aussage bildet den Kern der aktuellen Erwartungen am Markt.

Williams betonte am Dienstagabend, dass die Inflation wieder auf ihr Ziel von 2 Prozent zurückgeführt werden müsse. Zugleich machte er deutlich, dass es keinen Grund für einen übertrieben hohen Zinsschritt gebe. Damit zeichnet sich innerhalb der Notenbank ein Ansatz ab, der Tempo und Umfang der Schritte abwägt.

Anleger rechnen mit Zinserhöhung im Dezember

Anleger haben sich nach Angaben der Berichterstattung bereits mit einer US-Zinserhöhung um mindestens 0,25 Prozentpunkte im Dezember abgefunden. Dass danach noch mehrere Schritte folgen könnten, müssen die Märkte jedoch erst verarbeiten.

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Für weitere Hinweise auf den Zinskurs der Federal Reserve richten sich die Blicke am Mittwochabend auf das Protokoll der Oktober-Sitzung der Notenbank. Dieses Dokument kann zeigen, wie die Entscheidungsträger die Lage einschätzen und welche Schritte sie für denkbar halten.

Goldpreis seit Rekordhoch deutlich gesunken

Seit dem Rekordhoch von knapp 5600 Dollar Anfang des Jahres ist der Preis für eine Feinunze Gold um rund ein Drittel gesunken. Der Rückgang hat den Edelmetallmarkt spürbar verändert.

Im Jahr 2025 war der Goldpreis wegen der vielen Krisen weltweit noch um fast zwei Drittel gestiegen. Damit knüpfte das Edelmetall an die starken Jahre 2023 und 2024 an, bevor die Aussicht auf steigende Zinsen den Trend bremste.