Goldman Sachs warnt vor kurzfristigem Aktienverfall – Kaufgelegenheit in Sicht?

Ein Experte von Goldman Sachs prognostiziert kurzfristige Aktienverkäufe durch systemische Fonds und Pensionsfonds, sieht aber gleichzeitig eine Chance für Anleger, bei einem Kurssturz zuzukaufen. Die Analyse beleuchtet die Rolle von CTAs, Hedgefonds und die aktuelle Marktlage.

Systemische Fonds könnten laut einem Experten von Goldman Sachs , John Flood, kurzfristig zu erheblichen Verkäufen von Aktien führen. Obwohl er für das Jahresende einen deutlichen Anstieg des Index erwartet, warnt er vor einem möglichen, aber vorübergehenden Kurssturz, den Anleger als eine potenzielle Kaufgelegenheit betrachten sollten.

Ein wesentlicher Faktor für diese mögliche Korrektur dürften systemische Fonds sein. Diese haben im vergangenen Monat Aktien im Wert von 53 Milliarden US-Dollar erworben, halten aber nun Long-Positionen im Wert von rund 32 Milliarden US-Dollar und sind nicht mehr die treibende Kraft für weitere Kurssteigerungen. Bei stagnierenden Kursen könnten sie sich eher zu Verkäufen hingezogen fühlen, und diese Verkäufe würden sich laut den Handelsmodellen der Bank bei einem Kurssturz noch verstärken.

Zusätzlich zu den systemischen Fonds wird eine umfangreiche Neugewichtung von Portfolios durch Pensionsfonds zum Monatsende den Markt zusätzlich belasten. Flood schätzt, dass Pensionsfonds US-Aktien im Wert von über 25 Milliarden US-Dollar verkaufen könnten, was zu einem der 15 grössten Verkaufsprogramme zum Monatsende seit dem Jahr 2000 zählen würde. Die Situation an den Optionsmärkten ist ähnlich. Flood betont, dass, wenn man die regelmässigen Verfallstermine und Neugewichtungen herausrechnet, dies die grösste jemals prognostizierte monatliche Verkaufsprognose darstellt.

Diese Kombination aus Faktoren deutet auf eine erhöhte Volatilität und ein potenzielles Abwärtsrisiko für den Aktienmarkt hin. Es ist wichtig zu beachten, dass dies nicht unbedingt eine langfristige Trendwende bedeutet, sondern eher eine gesunde Korrektur nach einer Phase starker Kursgewinne. Interessanterweise hat sich die Bruttohebelwirkung bei Hedgefonds verringert, da Manager während der jüngsten Rallye aggressiv Short-Positionen reduziert haben.

Daten von Goldman Sachs zeigen, dass die gesamte Bruttohandelsaktivität in der vergangenen Woche zum ersten Mal seit 13 Wochen zurückgegangen ist, was darauf hindeutet, dass Hedgefonds möglicherweise nur noch begrenzte Möglichkeiten haben, weitere Aktien zu kaufen. Sie haben die Gesamtgrösse ihrer Long- und Short-Positionen in Aktien so stark reduziert wie seit September letzten Jahres nicht mehr. Die Aktienmärkte haben am Dienstag eine Pause eingelegt und sind nach ihrem starken Anstieg im April von ihren Höchstständen zurückgefallen.

Trotz dieser kurzfristigen Korrektur steuern die Indizes weiterhin auf ihren stärksten Monat seit Jahren zu, gestützt durch solide Unternehmensgewinne und wachsende Hoffnung auf eine Deeskalation der Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Der rasante Anstieg hat jedoch zu überkauften Bedingungen und einem erhöhten Engagement der Anleger geführt. Der US-Aktienstimmungsindikator von Goldman Sachs signalisiert überzogene Positionen, und die Marktbreite hat sich verschlechtert.

Die Differenz zwischen dem 52-Wochen-Hoch des S&P 500 und dem Medianwert der einzelnen Aktien ist eine der grössten seit 2020, was die Konzentration der jüngsten Rallye auf einige wenige grosse Technologieunternehmen unterstreicht. Dies macht den Markt anfälliger für eine Trendwende, da diese wenigen Unternehmen einen unverhältnismässig grossen Einfluss auf die Gesamtentwicklung haben





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