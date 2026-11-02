Goldkurs bricht unter 4000 Dollar: Fed-Zinsen drücken auf Edelmetall

Gold fällt auf 3870 Dollar. Experten sehen kurzfristigen Druck durch US-Zinserwartungen, warnen vor weiteren Verlusten,看好 langfristige Nachfrage durch Notenbanken.

Der Goldkurs hat am Freitag eine signifikante technische Hürde durchbrochen, als die Feinunze zeitweise auf rund 3870 Dollar fiel. Damit wurde die psychologisch wichtige Marke von 4000 Dollar erstmals seit längerer Zeit unterschritten. Diese Korrektur markiert ein neues 52-Wochen-Tief für das Edelmetall, das zuvor als sicherer Hafen in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten galt. Die Marktteilnehmer reagierten dabei auf verschärfte makroökonomische Daten aus den Vereinigten Staaten, die Zweifel an einer baldigen Entspannung der Zinspolitik weckten.

Zinserwartungen belasten den Goldmarkt massiv

Ein wesentlicher Faktor für den aktuellen Kursverfall sind die veränderten Zinserwartungen der amerikanischen Notenbank Federal Reserve (Fed). Obwohl die Fed weitere Zinserhöhungen nicht explizit ausgeschlossen hat, deuten die jüngsten Inflationsdaten darauf hin, dass die geldpolitische Straffung noch nicht abgeschlossen ist. Der PCE-Preisindex, die bevorzugte Inflationsmessgröße der Fed, lag im September bei 3,6 Prozent im Jahresvergleich. Dieser Wert liegt deutlich über dem Inflationsziel der Notenbank von zwei Prozent und signalisiert, dass die Preisdynamik weiterhin hoch ist. Analysten gehen davon aus, dass diese anhaltende Teuerung die Fed zu weiteren restriktiven Maßnahmen zwingen wird.

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Expertenwarnung vor längerer Seitwärtsbewegung

Marktanalysten stufen die aktuelle Situation als technisch belastet ein. Das Edelmetall notiert inzwischen unter seinem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Handelstage. Viele Marktbeobachter betrachten diesen Rückgang als negatives Verkaufssignal, das auf eine fundamentale Schwäche der Nachfrage hindeutet. Bas Kooijman von DHF Capital S.A. erklärte gegenüber dem "N-TV", dass Inflationssorgen und die damit einhergehenden Zinserhöhungserwartungen den Goldpreis aktuell massiv unter Druck setzen. Auch der technische Analyst Stefan Steinemann von Active Niche Funds erwartet laut "The Market" zunächst keine schnelle Wiederaufnahme des Aufwärtstrends. Er prognostiziert eine mehrwöchige Phase der Konsolidierung, bevor sich ein neuer Trend herausbilden kann.

Kurzer Erholungsversuch am Wochenstart

Trotz der dramatischen Einbrüche zeigte sich am Montagmorgen, dem 2. November, eine leichte Erholung. Wie das Nachrichtenportal "N-TV" berichtete, verteuerte sich eine Feinunze Gold um rund 0,6 Prozent auf etwa 3900 Dollar. Dies markiert einen Beginn der Korrekturphase, doch die wichtigste psychologische Schwelle von 4000 Dollar bleibt weiterhin eine massive Hürde. Die Privatbank, die die Analyse veröffentlichte, geht davon aus, dass im Dezember sowie im ersten Quartal 2027 weitere Zinserhöhungen erfolgen könnten. Tang, ein Sprecher der Bank, betonte, dass eine nachhaltigere Stabilisierung des Goldpreises erst nach dem Erreichen des Zinshöhepunkts zu erwarten sei. Solange die Renditen auf US-Staatsanleihen hoch bleiben, bleibt die Opportunitätskosten für die Halte von zinslosen Vermögenswerten wie Gold weiterhin hoch.

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Politische Termine und geopolitische Risiken

Zusätzlich zu den makroökonomischen Faktoren spielen politische und geopolitische Ereignisse eine entscheidende Rolle für die Kursentwicklung. Ein weiterer wichtiger Termin ist die US-Zwischenwahl am 3. November. Die politische Entwicklung könnte zusätzliche Impulse für die Finanzmärkte liefern, wobei ungewisse Ergebnisse zu erhöhter Volatilität führen können. Gleichzeitig könnte eine Entspannung regionaler Konflikte sich positiv auf die Risikoaversion der Anleger auswirken, was tendenziell goldnegativ ist. Umgekehrt könnten weitere Angebotsunterbrechungen in der Lieferkette oder ein stärker als erwartet ausgefallener amerikanischer Arbeitsmarktbericht die Argumente für eine straffere Geldpolitik stärken und den Druck auf das Edelmetall weiter erhöhen.

Langefristige Fundamentaldaten bleiben intakt

Trotz der aktuellen kurzfristigen Korrektur haben sich die strukturellen langfristigen Einflussfaktoren für Gold bislang kaum verändert. Dazu gehören insbesondere die Käufe internationaler Notenbanken, die ihre Währungsreserven breiter aufstellen. Wie "The Market" schreibt, setzen zahlreiche Zentralbanken ihre Umschichtungen aus Anleihen in Gold fort. Dieser Trend hat nach dem Einfrieren russischer Devisenreserven im Jahr 2022 stark an Bedeutung gewonnen. Zwar lagen die Käufe im ersten Halbjahr noch unter den Vorjahreswerten, ab dem zweiten Quartal beschleunigte sich die Nachfrage jedoch wieder deutlich. Auch "Der Aktionär" bleibt langfristig positiv für Gold gestimmt, da die Diversifizierung der Reserven als megatrend in der globalen Finanzarchitektur verstanden wird. Solange dieser Trend anhält, bildet er einen soliden Boden für den Goldpreis, selbst wenn kurzfristige Zinsdynamiken temporäre Einbußen verursachen.