Golden Knights ziehen nach 2:1-Sieg gegen Avalanche in den Stanley-Cup-Final ein

Die Vegas Golden Knights besiegen Colorado Avalanche mit 2:1 und gewinnen die Serie 4:0. Damit qualifizieren sie sich zum dritten Mal für den Stanley-Cup-Final. Gegner wird entweder Montreal oder Carolina sein.

Die Vegas Golden Knights haben sich mit einem 2:1-Sieg im vierten Spiel der Best-of-7-Serie gegen die Colorado Avalanche zum dritten Mal in ihrer Franchise-Geschichte für den Stanley-Cup-Final qualifiziert.

In der heimischen T-Mobile Arena vor ausverkauften Rängen zeigte das Team aus Nevada eine disziplinierte Defensivleistung und nutzte seine Chancen effizient. Bereits in der 5. Minute brachte Kapitän Mark Stone die Gastgeber mit 1:0 in Führung, als er nach einem schnellen Konter das Puck im Slot annahm und unhaltbar für Avalanche-Goaljud Alexander Georgiev einschoss. Die frühe Führung gab den Golden Knights Sicherheit, und sie kontrollierten das Spielgeschehen über weite Strecken.

In der Defensive agierte das Team von Trainer Bruce Cassidy äußerst kompakt und ließ nur wenige klare Torchancen zu. Colorado, das in der regulären Saison die beste Bilanz der Liga aufwies und in den ersten beiden Playoff-Runden nur eine Niederlage kassiert hatte, fand über weite Strecken kein Mittel gegen die aggressive Forechecking-Strategie der Golden Knights. Rund fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit erhöhte Cole Smith auf 2:0.

Der Angreifer profitierte von einem missglückten Befreiungsschlag der Avalanche und schlenzte die Scheibe aus spitzem Winkel ins kurze Eck. Die Gäste aus Colorado gaben sich jedoch nicht auf und kamen durch Gabriel Landeskog in der 57. Minute zum Anschlusstreffer. Der schwedische Stürmer staubte nach einem Abstauber zum 1:2 ab.

In den letzten Minuten warfen die Avalanche alles nach vorne, doch die Golden Knights verteidigten den Vorsprung mit einer Mischung aus Leidenschaft und taktischer Disziplin. Der Schlusspfiff löste bei den 18.000 Zuschauern in der Arena und bei den Spielern auf dem Eis große Jubelstürme aus. Für Akira Schmid, den Schweizer Torhüter der Golden Knights, endete die Serie wie bereits in den vorangegangenen Playoff-Partien ohne Einsatz.

Der junge Goalie, der in der regulären Saison noch zu vereinzelten Einsätzen gekommen war, musste sich hinter den etatmäßigen Keepern Logan Thompson und Adin Hill einreihen. Hill sicherte sich mit starken Paraden den Sieg und blieb in den entscheidenden Momenten unüberwindbar. Die Golden Knights, die erst 2017 als Expansion Team in die NHL aufgenommen wurden, haben sich nun zum dritten Mal für den Stanley-Cup-Final qualifiziert. Ihren ersten Titel gewannen sie 2023, als sie die Florida Panthers mit 4:1 besiegten.

Nun wartet mit den Montreal Canadiens oder den Carolina Hurricanes ein weiterer schwieriger Gegner. Die Eastern-Conference-Finalserie zwischen Canadiens und Hurricanes steht derzeit 2:1 für Carolina, doch Montreal hat sich in den letzten Jahren als besonders widerstandsfähig erwiesen. Die Golden Knights können aus ihrer starken Defensive und der ausgeglichenen Offensive schöpfen. Besonders Mark Stone, der mit sieben Toren in den Playoffs zum besten Scorer des Teams avancierte, wird im Final eine Schlüsselrolle spielen.

Auch die zweite Reihe um Chandler Stephenson und Jonathan Marchessault hat in den bisherigen Spielen überzeugt. Die Vorbereitung auf die Finalserie beginnt bereits in den kommenden Tagen. Die ersten beiden Spiele werden in der T-Mobile Arena ausgetragen, bevor die Serie in die Arena des Gegners verlegt wird. Die Golden Knights sind zuversichtlich, an die Leistungen aus der Serie gegen Colorado anknüpfen zu können.

Trainer Cassidy betonte in der Pressekonferenz nach dem Spiel die Geschlossenheit des Teams: Jeder Spieler hat seinen Job gemacht. Wir sind bereit für den nächsten Schritt. Die Fans in Las Vegas fiebern bereits den Finalspielen entgegen. In der Stadt der tausend Lichter hofft man auf eine Wiederholung des Triumphs von 2023. Der Stanley Cup ist zum Greifen nah





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