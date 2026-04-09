Goldau freut sich über Bärennachwuchs: Zwei Jungbären erobern das Tierparkgelände

Im Natur- und Tierpark Goldau gibt es doppelten Grund zur Freude: Zwei Jungbären haben sich erstmals den Besuchern präsentiert. Die Geburt ist ein grosser Erfolg für den Artenschutz.

Sie sind die aktuellen Publikumslieblinge des Natur- und Tierpark s Goldau : die beiden Jungbären . Über die Osterfeiertage haben sie sich erstmals den Besuchern präsentiert und sorgten für zahlreiche begeisterte Gesichter. Die Wochen zuvor verbrachten die kleinen Bären geschützt in der sicheren Winterhöhle, umgeben von der Wärme und Geborgenheit, die sie für ihre Entwicklung benötigten.

Nun, mit dem Frühling und den steigenden Temperaturen, erkunden sie zusammen mit ihrer Mutter, der achtjährigen Braunbärin Tamar, die weitläufige Aussenanlage des Tierparks. Ihre tapsigen Schritte und das neugierige Erkunden der Umgebung sind ein wahrer Hingucker und ziehen täglich viele Besucher an, die die Chance nutzen, diese putzigen Geschöpfe zu beobachten. Die beiden Jungbären sind am 11. Januar 2026 zur Welt gekommen, ein freudiges Ereignis, das im Tierpark mit grosser Freude begrüsst wurde. Der Vater der beiden Jungtiere ist der 18-jährige Syrische Braunbär Takis, ein erfahrener Bär, der bereits selbst im Tierpark Goldau geboren wurde. Die Geburt der beiden Jungbären erfolgte unter idealen Bedingungen, die den natürlichen Fortpflanzungsbedingungen von Braunbären entsprechen. Nach der Paarung im Frühjahr, die im natürlichen Kreislauf der Braunbären stattfindet, folgt die sogenannte Keimruhe. Während dieser Phase der Schwangerschaft entwickelt sich der Embryo und bereitet sich darauf vor, während der Winterruhe zur Welt zu kommen. Dieser natürliche Mechanismus stellt sicher, dass die Jungbären in einer sicheren Umgebung geboren werden, in der sie von ihrer Mutter optimal betreut und beschützt werden können.\Die Geburt der Jungbären stellt einen besonderen Meilenstein für den Natur- und Tierpark Goldau dar. Es ist die erste Bärengeburt im Tierpark seit 18 Jahren. Damals kam Takis, der Vater der beiden Jungbären, zur Welt. Pascal Marty, der Kurator des Natur- und Tierparks Goldau, zeigt sich begeistert über den Nachwuchs: Wir sind unglaublich froh, dass wir wieder junge Bären bei uns haben. Es ist nicht nur ein grosser Zuchterfolg, sondern auch ein wichtiger Beitrag zum Artenschutz. Tamar, Takis und ihre Jungtiere gehören zu den gefährdeten Syrischen Braunbären. Diese Unterart des Braunbären ist in ihrem natürlichen Lebensraum stark bedroht, was die Bedeutung dieser Geburt für den Erhalt der Art unterstreicht. Bei einem Besuch des Schweizer Radio und Fernsehen SRF hielten sich die Bären zunächst im Verborgenen auf, ein Hinweis auf die Notwendigkeit von Geduld und Respekt für die Bedürfnisse der Tiere. Die genauen Zeiten, zu denen die Jungbären für Besucher sichtbar sind, lassen sich nicht im Voraus festlegen. Diese variieren von Tag zu Tag, abhängig von den individuellen Bedürfnissen der Tiere. Aktuell benötigen die Jungbären vor allem die Nähe ihrer Mutter, ausreichend Milch und viel Schlaf. Daher kann nicht garantiert werden, dass sich die Jungtiere jedem Besucher zeigen werden. Doch die kommenden Wochen versprechen immer häufigere Ausflüge aus der Höhle.\Die Überlebenschancen der beiden Jungbären sind relativ hoch, wie Pascal Marty betont: Sie sind nun zwölf Wochen alt und haben die kritische Phase überstanden. In der freien Wildbahn, wo sie natürlichen Feinden ausgesetzt wären, wäre die Situation deutlich riskanter. Im Tierpark, unter der liebevollen Obhut ihrer Mutter und des Teams, sind die Jungbären sicher und geschützt. Die Zukunft der Jungbären in Goldau ist noch nicht endgültig entschieden. Sie nehmen an einem europäischen Erhaltungszuchtprogramm teil. Es ist daher möglich, dass sie eines Tages in einen anderen Zoo umziehen, um dort zur Arterhaltung beizutragen und das genetische Gleichgewicht der Braunbären zu unterstützen. Der Syrische Braunbär, eine besondere Unterart des Braunbären, ist durch sein hellbraunes Fell gekennzeichnet, das ihn von seinen europäischen Verwandten unterscheidet. Sein natürlicher Lebensraum erstreckt sich vom Kaukasus bis in den Nahen Osten. Diese Bärenart ist stark gefährdet, da sie in vielen Teilen ihres ursprünglichen Verbreitungsgebiets bereits ausgestorben oder in ihrem Bestand stark dezimiert ist. Der Erhalt und die Zucht dieser Tiere sind daher von grosser Bedeutung, um das Überleben dieser einzigartigen Art zu sichern und ihre Zukunft zu gewährleisten. Die Anstrengungen des Natur- und Tierparks Goldau, verbunden mit dem Engagement des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms, tragen massgeblich dazu bei, die gefährdeten Syrischen Braunbären zu schützen und zu erhalten





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