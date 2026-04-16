Gold im Portfolio: Strategische Gewichtung und Rebalancing für mehr Stabilität

Die richtige Gewichtung und regelmäßiges Rebalancing von Gold im Portfolio sind entscheidend, um von Marktschwankungen zu profitieren und Stabilität zu gewährleisten, selbst in volatilen Phasen. Eine Studie zeigt, dass ein Edelmetallanteil die Rendite steigern kann, wobei Steuern eine wichtige Rolle spielen.

Der Einstieg in den Edelmetallmarkt wird oft durch die Schwankungsanfälligkeit des Gold es erschwert. Investoren zögern, da sie den richtigen Einstiegszeitpunkt fürchten oder die optimale Positionsgröße nicht definieren können. Ein klar strukturierter Ansatz und eine durchdachte Strategie können diese Unsicherheiten erheblich reduzieren und Entscheidungsprozesse erleichtern.

Der initiale Schritt besteht darin, den gewünschten Anteil von Gold innerhalb des Gesamtportfolios festzulegen. Eine Gewichtung von 3 Prozent des Gesamtportfolios gilt als konservativer Ansatz, während 6 Prozent als durchschnittlich und Werte über 9 Prozent als hoch eingestuft werden können.

Doch die Festlegung einer Quote allein ist noch nicht ausreichend. Um den definierten Anteil im Portfolio konstant zu halten, ist eine regelmäßige Anpassung der Position unerlässlich. Dieses Vorgehen, bekannt als Rebalancing, sorgt dafür, dass bei steigenden Goldpreisen ein Teil der Überbestände am Ende eines jeden Quartals verkauft wird. Fällt der Preis hingegen und die Goldquote unterschreitet den Zielwert, wird durch Nachkauf die ursprüngliche Gewichtung wiederhergestellt.

Die Raiffeisenbank verfolgt derzeit in ihren alternativen Kundendepots eine Goldquote von 7,5 Prozent. Matthias Geissbühler, Anlagechef der Raiffeisen Schweiz, erläutert die beiden Rebalancing-Vorgänge im Jahr 2026: „Wir haben Ende Januar Gewinne mitgenommen, als der Preis auf 5400 Dollar pro Feinunze gestiegen ist. Nach dem Kursrutsch Mitte März haben wir dann das, was wir abbauten, wieder zurückgekauft.“ Diese Maßnahme führte dazu, dass die Quote von 6,5 auf 7,5 Prozent anstieg.

Geissbühler fügt hinzu, dass die Bank im Edelmetalle dienen laut einer Studie des Department of Finance der Universität Zürich im Auftrag der Bank von Roll nicht nur der Stabilisierung von Renditen, sondern auch dem Erhalt der Handlungsfähigkeit in volatilen Marktphasen beim Vermögensaufbau. Die zentrale Erkenntnis der Studie ist, dass ein Portfolio, das zu 85 Prozent aus Aktien und zu 15 Prozent aus Edelmetallen besteht, langfristig höhere Renditen erzielt als ein reines Aktienportfolio. Abhängig von der individuellen Risikobereitschaft des Anlegers kann sogar ein Anteil von über 20 Prozent an Edelmetallen sinnvoll sein. Berücksichtigt man die Einkommenssteuern auf Zinsen von Anleihen und Dividenden von Aktien, verschiebt sich die optimale Quote für Edelmetalle auf 25 Prozent. Für international diversifizierte Anleger kann sie sogar auf bis zu 30 Prozent steigen. Dies resultiert daraus, dass die Besteuerung von Dividenden die Rendite schmälert.

Ein Vergleich zwischen einer Anlage in Gold und dem Weltaktienindex MSCI World im Zeitraum von 1972 bis heute, ohne Berücksichtigung der Inflation, zeigt folgende Ergebnisse: Eine anfängliche Investition von 100 US-Dollar in Gold wäre heute rund 6.000 US-Dollar wert, während dieselbe Investition in den MSCI World lediglich etwa 3.400 US-Dollar erreicht hätte. Gold kann jedoch keine Aktieninvestitionen vollständig ersetzen. Unternehmensanteile bieten inklusive Dividenden potenziell höhere Renditen, vorausgesetzt, die Dividenden werden reinvestiert. In diesem Szenario hätte eine Investition in den MSCI World einen Wert von rund 14.800 US-Dollar erzielt.

Dieser Vorsprung schrumpft jedoch erheblich, sobald die Besteuerung der Dividenden ins Spiel kommt. Daher ist die Berücksichtigung von Steuer- und Einkommensplanung ein wichtiger Faktor bei der Gewichtung von Aktien und Gold. Eine wichtige Warnung gilt jedoch: Bei stark fallenden Edelmetallpreisen können auch bei einer aktiven Rebalancing-Strategie Kursverluste nicht ausgeschlossen werden. Der wesentliche Vorteil liegt jedoch auf der Hand: Anleger vermeiden das Risiko, zu Höchstkursen zu kaufen und zu Tiefstkursen zu verkaufen. Dies stellt einen disziplinierten Ansatz dar, um von Marktschwankungen zu profitieren. Durch die Anpassung der Gewichtung gewinnt ein Investor zusätzliche Stabilität in seinem Portfolio.

Je höher der Gesamtanteil an Edelmetallen, desto häufiger sollte das Rebalancing durchgeführt werden. Anleger mit einer Gewichtung von 3 Prozent sind mit einer halbjährlichen Anpassung gut beraten. Bei einer Gewichtung von 6 Prozent empfiehlt sich ein quartalsweises Rebalancing, und bei mehr als 9 Prozent ist ein monatliches Rebalancing ratsam. Bei Bedarf kann das Rebalancing auch flexibler erfolgen, insbesondere bei volatilen Anlageklassen wie Edelmetallen, bei denen kurzfristig sowohl hohe Gewinne als auch Verluste auftreten können. So stieg der Goldpreis zwischen August 2025 und Ende Januar 2026 um 61 Prozent. Zwischen Ende Januar und Ende März folgte eine rapide Preiskorrektur, die den Goldpreis um 26 Prozent fallen ließ.

Die realisierte Volatilität von Gold in London bewegt sich kurzfristig am oberen Ende ihrer Spanne seit 2020, was die Eignung von Gold als stabile Absicherung vorerst einschränkt. Gleichzeitig unterstreichen die hohen Handelsvolumina dieses Bild und deuten auf verstärkte taktische Positionierungen und kurzfristige Kapitalflüsse hin. Laut dem Strategen von Société Générale kann sich das gelbe Edelmetall in dieser Konstellation zwar weiter erholen, seine Absicherungsqualität wird jedoch so lange beeinträchtigt sein, bis die Volatilität nachlässt





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