Gold: Ein veränderter Schutz in Zeiten struktureller Unsicherheit

Eine Analyse von J.P. Morgan Asset Management zeigt, dass Gold sich in einem veränderten Umfeld bewegt und nicht mehr so stark von traditionellen Faktoren wie realen Renditen beeinflusst wird. Stattdessen spielen strukturelle Unsicherheiten und die Term Premium eine größere Rolle.

Gold galt lange als verlässlicher Schutz gegen Inflation , Währungsabwertung und systemische Risiken. Trotz der jüngsten Korrektur legte der Gold preis in den vergangenen zwölf Monaten um rund 50 % zu und übertraf damit viele andere Anlage klassen deutlich.

Allerdings ist die Frage, warum Gold heute anders reagiert als früher, entscheidender als die Rally selbst. Das traditionelle Muster, wonach Gold stark von den realen Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen geprägt war, greift nicht mehr. Zwischen 1990 und 2021 konnte der Goldpreis zu rund 85 % durch die reale Rendite zehnjähriger US-Treasuries erklärt werden.

Seit 2022 hat sich diese Beziehung jedoch abgeschwächt, da geopolitische Risiken, hartnäckige Inflation, Veränderungen bei der Nachfrage der Zentralbanken, Sorgen um fiskalische Nachhaltigkeit, ein schwächerer Dollar und neue Zweifel an der Unabhängigkeit von Zentralbanken wirken. Diese Faktoren deuten auf ein wachsendes Gefühl struktureller Unsicherheit hin, was das veränderte Verhalten von Gold erklärt. Um diesen Wandel zu verstehen, rückt die sogenannte Term Premium in den Fokus – die Zusatzentschädigung, die Investoren für das Halten langlaufender Staatsanleihen verlangen.

Gold hängt heute weniger vom Niveau realer Zinsen ab, sondern stärker von dieser Risikoprämie. Zweifel an fiskalischer Glaubwürdigkeit, politische Unsicherheit und langfristige makroökonomische Risiken spielen dabei eine Rolle. Seit 2020 hat sich die Korrelation zwischen Gold und der Laufzeitenprämie verändert. Während sie sich früher gegenläufig entwickelten, ist seither eine positive Beziehung zu beobachten.

Gold und langfristige Anleiherisikoprämien spiegeln heute dieselben Grundsorgen wider: steigende Staatsverschuldung, fiskalische Risiken und eine mögliche Erosion geldpolitischer Glaubwürdigkeit. Für Anleger bedeutet dies, dass Gold zwar weiterhin gegen bestimmte Extremrisiken absichern kann, aber als Diversifikator im Fixed-Income-Kontext weniger berechenbar geworden ist. Die jüngste Rally spiegelt eine breitere Neubewertung struktureller Risiken wider. Anleger sollten frühere Denkmuster hinterfragen und genauer definieren, welche Risiken sie mit Gold absichern wollen.

In einem Umfeld, in dem Gold von komplexen Kräften getrieben wird, dürfte seine Rolle im Portfolio beweglicher und weniger verlässlich sein als in früheren Zyklen. Es ist wichtig zu beachten, dass dieses Dokument Werbematerial ist und keine Anlageberatung darstellt. Die Informationen basieren auf Einschätzungen von J.P. Morgan Asset Management zum Erstellungsdatum und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Wert, Preis und Rendite von Anlagen können Schwankungen unterliegen, und die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. J.P. Morgan Asset Management ist der Markenname für das Vermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan Chase & Co. Telefonanrufe können aus rechtlichen Gründen aufgezeichnet werden, und Informationen aus der Korrespondenz werden gemäß der EMEA-Datenschutzrichtlinie erfasst, gespeichert und verarbeitet





finews_ch / 🏆 25. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gold Inflation Zinsen Risikoprämie J.P. Morgan Anlage Kapitalmarkt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schutz der Pflanzenvielfalt im Kanton GraubündenGraubünden beherbergt eine grosse Vielfalt an geschützten Pflanzenarten. Der Kanton setzt auf Information und Sensibilisierung, um das Bewusstsein für deren Schutz zu stärken und übermässiges Sammeln zu verhindern. Es gelten klare gesetzliche Vorgaben zum Schutz der Pflanzen.

Read more »

europiano: Europa spielt zusammen / Ein Tag, ein Kontinent, ein Konzerterlebnis: live zur Fête de la...Straßburg (ots) - Am 21. Juni 2026, dem Tag der 'Fête de la musique', spielt Europa bei ARTE zusammen. 'europiano - Die schönsten Klavierkonzerte aus Europa' ist ein...

Read more »

Justizminister Beat Jans plant Revision des Waffenrechts zum Schutz vor häuslicher GewaltJustizminister Beat Jans kündigt eine Revision des Waffenrechts zum Schutz vor häuslicher Gewalt an. Bis Anfang 2027 soll zudem eine Gesetzesvorlage folgen.

Read more »

Mehr als ein Umsteigeort: Ein neues Quartier für WetzikonRundgänge und Dialoge zeigten auf, wie der Bahnhof Wetzikon zum modernen Stadtraum werden soll. Für das 82-Millionen-Projekt steht im Juni die Abstimmung an.

Read more »

Bund und Kantone wollen Schutz vor häuslicher Gewalt ausbauenDer Bund und die Kantone haben weitere Massnahmen zur Bekämpfung von häuslicher und sexueller Gewalt in Aussicht gestellt. Mit neuen Gesetzen, mehr Prävention und einer nationalen Strategie versprechen sie sich Fortschritte beim Opferschutz.

Read more »

Aarau/Brugg AG: Drei Algerier, ein Libyer und ein Tunesier verhaftetIn Aarau Rohr und Brugg AG nahm die Polizei fünf Männer fest. Sie stehen im Verdacht, Fahrzeuge durchsucht zu haben.

Read more »