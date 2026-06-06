Glühwürmchen-Saison in der Schweiz beginnt: Beobachtungen melden und Lebensräume schützen

Die Glühwürmchen-Saison ist da. Naturschutzorganisationen rufen zur Meldung von Sichtungen auf, um mehr über die Verbreitung der Leuchtkäfer zu erfahren. Gleichzeitig warnen sie vor Lichtverschmutzung und Lebensraumverlust als Hauptbedrohungen. Tipps für Beobachtungen undgartengestaltung.

Die Glühwürmchen -Saison in der Schweiz ist wieder da. Naturschutz organisationen und Forschungsprojekte bitten die Bevölkerung aktuell um Mithilfe: Wer Leuchtkäfer sieht, soll dies melden. Das spektakuläre Leuchten der Insekten ist nur für wenige Wochen im Jahr zu beobachten und fasziniert Jung und Alt.

Besonders in der Deutschschweiz ist das Grosse Glühwürmchen (Lampyris noctiluca) verbreitet. Bei dieser Art sind die Weibchen flugunfähig und sitzen am Boden, wo sie grünlich-gelbe Lichtsignale aussenden, um Männchen anzulocken. Die Männchen fliegen in der Nacht umher und suchen nach diesen leuchtenden Partnern. Die Hauptpaarungszeit liegt zwischen Juni und Juli.

In tieferen Lagen beginnt das Leuchten oft Mitte Juni, in höheren Lagen verzögert es sich manchmal bis in den Juli hinein. Die erwachsenen Tiere sind nur etwa zwei bis vier Wochen aktiv. Nach erfolgreicher Paarung legen die Weibchen ihre Eier ab und sterben dann. Der leuchtende Abschnitt ist nur ein kurzer Moment im Leben eines Glühwürmchens.

Zuvor verbringen sie zwei bis drei Jahre als Larve im Boden, in der Laubschicht oder zwischen Pflanzen, wo sie sich hauptsächlich von Schnecken ernähren. Erst danach verpuppen sie sich und schlüpfen als ausgewachsene Käfer. Leuchtkäfer sind in vielen Teilen der Schweiz heimisch. Geeignete Lebensräume sind Waldränder, feuchte Wiesen, Parks, naturnahe Gärten und Gewässerufer.

Bekannte Beobachtungsorte sind unter anderem der Käferbergwald in Zürich, der Waldfriedhof in Schaffhausen, der Aargauer Jura, die Region am Fusse des Pilatus oder der Parc Bourget in Lausanne. Die besten Chancen, Glühwürmchen zu sehen, bieten warme, windstille Nächte zwischen Juni und Juli. Künstliches Licht kann die Kommunikation der Tiere stark stören, daher empfehlen Fachleute, bei der Beobachtung auf Taschenlampen oder andere Lichtquellen zu verzichten. Schweizweite Bestandsdaten fehlen, doch Experten beobachten seit Jahren einen Rückgang der Populationen.

Wichtigste Ursachen sind der Verlust naturnaher Lebensräume, die zunehmende Lichtverschmutzung, intensive Landwirtschaft, Bodenversiegelung sowie der Einsatz von Pestiziden und Schneckengiften. Um mehr über die Verbreitung der Leuchtkäfer zu erfahren, sammeln derzeit verschiedene Projekte Beobachtungen aus der Bevölkerung. Das Projekt "Glühwürmchen" etwa sucht nach Sichtungen im Stadtgebiet von Zürich. In der Ostschweiz haben der WWF Ostschweiz, der Walter Zoo und weitere Partner ein mehrjähriges Monitoring gestartet.

Auch der Jurapark Aargau, Pro Natura und die Plattform Glühwürmchen.ch rufen dazu auf, Glühwürmchen-Sichtungen zu melden. Laut Pro Natura sind vor allem naturnahe, vielfältige und möglichst dunkle Lebensräume wichtig für Glühwürmchen. Gartenbesitzer können etwas tun: Verzicht auf Schneckengifte, Pestizide und unnötige Beleuchtung. Asthaufen, Hecken, Steine, Krautsäume und wenig gemähte Wiesen bieten den Tieren Unterschlupf und Jagdgebiete.

Zudem sollten Tiere nicht eingesammelt und an anderen Orten ausgesetzt werden. Der Name "Glühwürmchen" leitet sich vom Aussehen der Weibchen ab: Beim Grossen Glühwürmchen sind die Weibchen flugunfähig und behalten auch als Erwachsene eine langgestreckte, larvenähnliche Form, sodass sie eher wie kleine Würmer aussehen. Ein besonderes Naturschauspiel gibt es auch in Mexiko: In der Ortschaft Nanacamilpa leuchten Tausende Glühwürmchen die Nacht. Anwohner haben Schutzprojekte gestartet, damit dieses Phänomen erhalten bleibt





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