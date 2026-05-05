Globale Lieferketten unter Druck: Neue Realitäten im Welthandel

Geopolitische Spannungen, protektionistische Maßnahmen und der Wettbewerb um kritische Rohstoffe verändern die globalen Lieferketten. Die Folgen sind Mehrkosten, Unsicherheit und eine zunehmende Fragmentierung des Welthandels.

Der globale Handel ist ein komplexes Netzwerk, das die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs, Energie und Technologie ermöglicht. Dieses System basiert auf eng verzahnten Lieferketten , die Schiffe, Flugzeuge, Züge und Lastwagen nutzen, um Waren weltweit zu transportieren.

Aktuell zeigen sich jedoch Risse in diesem Netzwerk, verursacht durch geopolitische Spannungen wie den Krieg im Iran und die Blockade der Straße von Hormus. Diese Störungen führen zu Blockaden und behindern den ungehinderten Warenverkehr. Zusätzlich verstärken protektionistische Maßnahmen, bei denen Länder einseitig Handelsregeln ändern, um ihre eigene Wirtschaft zu schützen oder Sicherheitsbedenken zu adressieren, die Unsicherheit für Exporteure, Investoren, Produzenten und Konsumenten. Luz Maria de la Mora, Direktorin für Handel und Rohstoffe bei der Unctad, betont die daraus resultierenden Konsequenzen.

Ein besonders kritischer Bereich ist der Handel mit kritischen Mineralien, die für die Energiewende und die Rüstungsindustrie unerlässlich sind. Hier konkurrieren die USA und China um die Vorherrschaft. China dominiert derzeit den Markt und die gesamte Lieferkette, während die USA versuchen, eigene Lieferketten aufzubauen. Dies eröffnet neuen Akteuren, insbesondere Ländern in Südostasien, die Rohstoffe abbauen, verarbeiten oder exportieren, neue Möglichkeiten.

Sie agieren entweder als Händler eigener Produkte oder als Zwischenhändler für chinesische Rohstoffe. Die Tendenz geht von globalen zu regionalen Lieferketten, was zu einer Fragmentierung führt, insbesondere bei kritischen Metallen, mit der Entstehung von Lieferketten, die von den USA bzw. China kontrolliert werden. Industrie und Handel müssen sich an diese neuen Bedingungen anpassen, was mit Mehrkosten durch erhöhten Aufwand und Lagerhaltung verbunden ist.

Die ärmeren Länder des globalen Südens sind besonders betroffen, da sie auf funktionierende Lieferketten angewiesen sind, um Waren zu günstigen Preisen beziehen zu können. Ihnen fehlt jedoch das wirtschaftliche und politische Gewicht, um sich gegen diese Entwicklungen zu wehren. Die Unctad beobachtet jedoch auch einen wachsenden Handel zwischen Ländern des globalen Südens, der von rund 500 Millionen Dollar im Jahr 1995 auf 7 Milliarden Dollar im letzten Jahr gestiegen ist.

Obwohl diese Beträge noch relativ gering sind, deutet dies auf eine positive Dynamik hin, die neue Märkte und Arbeitsplätze schafft. Auch Europa ist gezwungen, sich an das veränderte Handelsumfeld anzupassen. Luz Maria de la Mora empfiehlt regionale Handelsabkommen mit den USA und den Mercosur-Staaten sowie Investitionsabkommen mit China, um die Versorgung mit Rohstoffen zu sichern. Es wird erwartet, dass zwei Drittel des Handels weiterhin über globale Lieferketten abgewickelt werden, insbesondere im Bereich der Lebensmittel.

Ein Drittel des Handels wird jedoch voraussichtlich von den Interessen der Wirtschaftsmächte reguliert werden, wobei nationale Sicherheitsbedenken die Effizienz des freien Handels beeinträchtigen können. Dies ist zwar nicht ideal, aber die neue Realität, mit der sich der globale Handel auseinandersetzen muss. Die Anpassung an diese neuen Gegebenheiten ist für alle Beteiligten unerlässlich, um die Stabilität und das Wachstum des Welthandels zu gewährleisten.

Die zunehmende Fragmentierung und Protektionismus stellen eine Herausforderung dar, bieten aber auch Chancen für neue Akteure und regionale Kooperationen





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