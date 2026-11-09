Globale CO2-Emissionen 2026: 43,3 Milliarden Tonnen trotz sinkendem Ölverbrauch

Trotz eines Rückgangs beim Ölverbrauch steigen die globalen CO2-Emissionen im Jahr 2026 auf 43,3 Milliarden Tonnen an, primär getrieben durch Landnutzungsänderungen und Waldbrände.

Die weltweiten klimaschädlichen Emissionen verzeichnen im Jahr 2026 einen weiteren Anstieg, obwohl der Verbrauch fossiler Energieträger wie Öl, Kohle und Gas rückläufig ist. Das internationale " Global Carbon Project" kalkuliert für das laufende Jahr ein Gesamtvolumen von 43,3 Milliarden Tonnen CO2. Dieser Wert liegt signifikant über den 42,8 Milliarden Tonnen, die im Vorjahr gemessen wurden und bereits einen historischen Rekord darstellten.

Ölverbrauch sinkt, Landnutzung treibt Emissionen

Der Rückgang der gesamten Emissionen hätte eigentlich längst eingeleitet werden müssen, doch ein gegenläufiger Trend bei der Landnutzung kompensiert die Fortschritte im Energiebereich. Die Emissionen, die durch fossile Brennstoffe verursacht werden, sind im aktuellen Jahr um 0,4 Prozent auf 38,2 Milliarden Tonnen gesunken. Ausschlaggebend für diesen Rückgang war vor allem ein Einbruch beim Ölverbrauch um 1,9 Prozent, der vermutlich eine Reaktion auf den Iran-Krieg und dessen drastische geopolitische Folgen darstellt. Gleichzeitig sorgen jedoch Brände in trockengelegten Torflandschaften sowie die Degradierung von Wäldern in Äquatorialasien für einen erheblichen neuen CO2-Ausstoß, der den Gewinn im Energiesektor zunichtemacht.

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Experteneinschätzung und klimatische Ursachen

Pierre Friedlingstein vom Global Systems Institute in Exeter und Studienleiter des Berichts betont, dass ein Rückgang der Emissionen aus fossilen Brennstoffen zwar ermutigend sei, aber keine nachhaltige Lösung darstelle, wenn dieser teils auf geopolitische Schocks zurückzuführen ist. Er warnt davor, dass eine weitere Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Energien und Elektrofahrzeuge erforderlich ist, damit die globalen Emissionen ihren Höchststand überschreiten und dann dauerhaft sinken. Die zusätzlichen Emissionen durch die Landnutzung werden maßgeblich durch klimatische Bedingungen verstärkt. Clemens Schwingshackl von der Ludwig-Maximilians-Universität München erklärt, dass hier erste Anzeichen des beginnenden El Niño sichtbar werden, dessen volle Auswirkungen auf die Waldbrandgefahr und die Trockenheit von Ökosystemen sich jedoch erst im kommenden Jahr deutlich zeigen werden.

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Grenzen des CO2-Budgets und Technologiemangel

Um die globale Erwärmung langfristig auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, steht der Welt laut dem Bericht ein Restbudget von maximal 150 Milliarden Tonnen CO2 zur Verfügung. Bei dem aktuellen Emisssionsniveau wäre dieses Budget in weniger als vier Jahren vollständig aufgebraucht. Daher ist es unerlässlich, der Atmosphäre aktiv CO2 zu entziehen, was sowohl durch Maßnahmen wie Aufforstung als auch durch neuartige Technologien zur CO2-Abscheidung und -Speicherung, etwa mit Pflanzenkohle, geschehen muss. Die Geografin und Mitautorin Julia Pongratz von der Ludwig-Maximilians-Universität München stellt jedoch fest, dass diese Entnahmeverfahren bislang nur eine vernachlässigbar kleine Rolle spielen. In einem ganzen Jahr gleichen sie gerade einmal die weltweiten fossilen CO2-Emissionen von 30 Minuten aus, weshalb die Verminderung der Emissionen oberste Priorität behalten muss.

Vereinte Nationen warnen vor ambitionierteren Zielen

Der kürzlich von den Vereinten Nationen veröffentlichte "Emission Gap Report" liefert weitere alarmierende Zahlen zur notwendigen Reduktionskurve. Demzufolge müssten die weltweiten Treibhausgasemissionen deutlich sinken, um das Ende des Jahrhunderts bei 1,5 Grad oder darunter zu landen. Konkret fordert der Bericht eine Reduktion um 18 Prozent bis 2030, um 45 Prozent bis 2035 und um 69 Prozent bis zum Jahr 2040, jeweils im Vergleich zum Niveau von 2025. Die UNO-Berechnungen zeigen jedoch, dass eine solch steile Abwärtskurve aktuell nicht absehbar ist. Selbst wenn alle Länder ihre geplanten Klimaschutzmaßnahmen vollständig umsetzen würden, würden die Emissionen bis 2030 nur um bis zu 8 Prozent und bis 2035 um bis zu 15 Prozent sinken, was weit unter den erforderlichen Werten liegt und die Dringlichkeit der Lage unterstreicht.