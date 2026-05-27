Global Wealth Report 2026: Hongkong overtook Switzerland as the largest offshore wealth booking center in 2025

The global wealth report 2026 by BCG reveals that the global wealth increased by 10.7% in 2025 to reach 333 billion dollars. The report also states that the global net worth reached 550 billion dollars. The study further states that the growth in wealth was the strongest since 2021. The study also states that the growth in wealth was driven by the stock market and the strong demand for gold. The study also states that geopolitical tensions, trade conflicts, and uncertainties around reserve currencies have increased the demand for geographical diversification and political stability among wealthy customers. The study also states that Hongkong has overtaken Switzerland as the largest offshore wealth booking center in 2025. Both locations manage around 2.9 billion dollars in offshore wealth. While Hongkong increased by 10.7%, Switzerland increased by 7.6%.

Das weltweite Finanzvermögen stieg 2025 um 10,7 Prozent auf 333 Billionen Dollar. Einschliesslich Sachwerte erreichte das globale Nettovermögen 550 Billionen Dollar. Laut der aktuellen Studie ' Global Wealth Report 2026 ' der Boston Consulting Group (BCG) war dies das stärkste Wachstum seit 2021.

Treiber waren insbesondere die Aktienmärkte sowie die starke Nachfrage nach Gold. Gleichzeitig verschärften geopolitische Spannungen, Handelskonflikte und Unsicherheiten rund um Reservewährungen die Suche vermögender Kunden nach geografischer Diversifikation und politischer Stabilität. Hongkong zieht vor allem Gelder aus China an Besonders relevant für den Schweizer Finanzplatz: Hongkong hat die Schweiz 2025 erstmals als grösstes grenzüberschreitendes Wealth-Booking-Zentrum der Welt abgelöst. Beide Standorte verwalten laut BCG jeweils rund 2,9 Billionen Dollar an grenzüberschreitendem Vermögen.

Während Hongkong allerdings um 10,7 Prozent zulegte, kam die Schweiz auf ein Wachstum von 7,6 Prozent. Die Liste der weltweit zehn grössten Buchungszentren weltweit. (Grafik: BCG/Global Wealth Report 2026) Überraschend ist diese Entwicklung für Michael Kahlich, BCG-Partner in Zürich und Co-Autor der Studie nicht. Es wurde seit Längerem erwartet, dass Hongkong die Schweiz als führendes Buchungszentrum ablösen wird – allerdings erst 2027.

«China hat in den vergangenen Jahren geschwächelt, deshalb sind wir auch jetzt von einem geringeren Wachstum ausgegangen. Nun sehen wir aber eine deutliche Erholung und deshalb kam es bereits 2025 zum Wechsel an der Spitze. » Michael Kahlich von BCG. (Bild: zVg) Die Dynamik in Hongkong wird primär von Kapitalzuflüssen aus China sowie einem starken IPO- und Aktienmarktumfeld getragen.

Mehr als 60 Prozent der verwalteten Vermögen stammen laut der Studie mittlerweile aus Festlandchina. In Singapur, dem zweiten zentralen Finanzhub in Asien, sind es knapp 30 Prozent. Naher Osten setzt auf die Schweiz Die Schweiz bleibt jedoch laut BCG ein zentraler globaler Knotenpunkt für internationales Vermögen – insbesondere für Kundengelder aus Westeuropa, dem Nahen Osten und Lateinamerika. Die führende Stellung der Schweiz sieht Kahlich denn auch nicht in Gefahr: «Die Schweiz ist und bleibt der Benchmark im Wealth Management.

Wenn man vom Wealth Management spricht, dann meint man auch schnell die Schweiz und nicht Asien. » Vom Boom in Hongkong und Asien generell würden nicht zuletzt auch die Schweizer Finanzinstitute profitieren bzw. beitragen. Die Unterschiede zwischen Hongkong und dem Finanzplatz Schweiz. (Grafik: BCG/Global Wealth Report 2026) Gerade die geopolitische Unsicherheit stärke die traditionelle Rolle der Schweiz als 'safe haven'.

Kahlich verweist explizit auf zunehmende 'Flight-to-Safety'-Zuflüsse aus volatileren Regionen wie dem Nahen Osten. Bis 2030 erwarten die Studienautoren für die Schweiz weiterhin ein durchschnittliches jährliches Wachstum von rund 6 Prozent im Cross-Border-Geschäft. Wie sehr dieses Wachstum von den Ereignissen im Nahen Osten beeinflusst ist, lässt sich laut Kahlich derzeit kaum abschätzen. Konzentrationsprozess geht weiter Die BCG-Studie zeigt im Weiteren eine zunehmende Konzentration des globalen Wealth-Management-Marktes.

Die zehn grössten Booking-Zentren vereinen inzwischen fast 90 Prozent aller neuen grenzüberschreitenden Vermögenszuflüsse auf sich. Gleichzeitig halten sie mehr als 80 Prozent der bereits bestehenden Cross-Border-Vermögen. Neben Hongkong und der Schweiz zählen Singapur, die USA, Grossbritannien, Luxemburg sowie die Vereinigten Arabischen Emirate zu den dominierenden Standorten. Dabei kristallisieren sich laut BCG zunehmend zwei globale Wealth-Cluster heraus: ein asiatisches Netzwerk rund um Hongkong und Singapur – sowie ein westlich geprägtes Netzwerk mit der Schweiz, den USA und Grossbritannien als Kern.

EAM: Druck auf kleinere Anbieter steigt Ein spezieller Fokus gilt in der Studie auch den unabhängigen Vermögensverwaltern. Laut BCG kontrollieren unabhängige Wealth Manager inzwischen einen hohen Anteil der HNW-Vermögen in der Schweiz. Das verwaltete Vermögen der FINMA-regulierten EAMs und IAMs wird auf 1 bis 1,1 Billionen Dollar geschätzt. Die Autoren sehen allerdings steigenden Druck auf kleinere Anbieter.

Höhere Compliance-Kosten, strengere regulatorische Anforderungen sowie Investitionen in Technologie und Cyberresilienz belasten insbesondere kleinere Häuser. Gleichzeitig werde die Nachfolgeproblematik vieler Gründerfirmen zu einem wichtigen Konsolidierungstreiber.

«In der Schweiz rechnen wir mit einer stillen Marktbereinigung. In den kommenden Jahren dürften einige mittlere oder kleinere Vermögensverwalter verschwinden und die Kunden zu den Banken zurückkehren», sagt Kahlich. KI verändert auch das Wealth Management Als weitere Schlüsselentwicklung identifiziert die Studie künstliche Intelligen





finews_ch / 🏆 25. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Global Wealth Report 2026 Boston Consulting Group (BCG) Wealth Management Offshore Wealth Booking Center Hong Kong Switzerland Geopolitical Tensions Trade Conflicts Reserve Currencies Geographical Diversification Political Stability Independent Wealth Managers Regulatory Requirements Technology Cyber Resilience Consolidation Flight-To-Safety Artificial Intelligence

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hotel Heiden: Geschäftsbericht 2025, Trennung von Beatrice ForsterDie Hotel Heiden AG legt ihren Geschäftsbericht 2025 vor und blickt zurück auf das vergangene Jubiläumsjahr. Trotz des Rekordumsatzes von über 7,6 Millionen Franken blieb das Jahresergebnis hinter den Erwartungen zurück. Beatrice Forster hat das Haus von heute auf morgen verlassen. Gründe wurden damals keine genannt. In der Einleitung zum Geschäftsbericht wird nun angedeutet, was zur Trennung führte. Demnach liess der Verwaltungsrat eine Mitarbeitendenbefragung durchführen. Diese brachte Defizite in der Führung und Organisation zum Vorschein.

Read more »

SVP Kirchberg blickt nach Rückschau auf arbeitsintensives Jahr 2025 und warnt vor VertragsmonstrumAuf der Hauptversammlung der SVP Kirchberg wurden die Finanzen, Schulraumplanung und Mitwirkungsverfahren diskutiert, ein Blick auf das Amt des Kantonsratspräsidenten geworfen und vor den Folgen eines umfangreichen Vertragsdokuments gewarnt.

Read more »

Schadenzentrum gibt Zahlen für 2025 bekanntDas Schadenzentrum des eidgenìssischen Departements för Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport hat im Jahr 2025 eine positive Entwicklung festgestellt. Im Verglichen zum Vorjahr hat das Schadenzentrum weniger Schadenfälle gesehen und die Kosten gesunkt. Die Zahlen zeigen eine positive Entwicklung seit mehreren Jahren

Read more »

Armee und Bund verzeichnen 2025 weniger SchadenfälleDie Bundesfahrzeugflotte und die Armee haben im Jahr 2025 weniger Schadenfälle und tiefere Kosten als im Vorjahr verzeichnet. Die Ausgaben sanken um eine Million auf rund 14 Millionen Franken.

Read more »