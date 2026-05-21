Global Anleihenmarkt: Ausverkauf und steigende Zinsen

Der globale Anleihenmarkt befindet sich in einer Welle des Ausverkaufs, der sich vor allem auf US-Staatspapiere konzentriert. Dies führt zu steigenden Zinsen und steigenden Anforderungsdichten für Anleihen. Auslöser ist die Veröffentlichung der US-Produzentenpreise, die stärker ausfielen als erwartet.

Der Ausverkauf an den Anleihenmärkten verstärkt sich seit vergangener Woche. Er konzentriert sich jedoch vor allem auf US-Staatspapiere, was auch europäische Obligationen wie 'Eidgenossen' oder deutsche Bundesanleihen unter Druck setzt.

Das bedeutet, dass im Gegenzug die Verzinsung der Papiere steigt. Auslöser der jüngsten Welle war die Veröffentlichung der US-Produzentenpreise, die insbesondere in der Kernrate stärker ausfielen als von Analysten erwartet. Treiber sind jedoch nicht die Prämien, die Anleger als Ausgleich für künftige Inflation erwarten, sondern die Realzinsen. Das zeigen am US-Markt die sogenannten Linker: Staatsanleihen, deren Renditen an die künftige Inflation gekoppelt sind.

Auch die inflationsindexierten Swapsätze stiegen zuletzt deutlich. Swaps gelten Anlegern als Massstab für den risikofreien Zins am Anleihenmarkt. Die zehnjährige Nominalrendite auf US-Staatsanleihen stieg seit vergangener Woche bis Mittwoch um 0,17 Prozentpunkte. Dies entsprach vollständig dem Anstieg der realen Komponente im Swapsatz wie bei den Linkern.

Bemerkenswert ist, dass die zweijährigen Swapsätze real langsamer stiegen: um 0,13 Prozentpunkte, während die Inflationsprämie um 0,08 Prozentpunkte sank. Gleichwohl ist – wie üblich bei kurzfristigen Zinsen – der Ausblick auf die Geldpolitik entscheidend. So stieg der erwartete mittlere Leitzins der US-Notenbank für Dezember um 0,07 Prozentpunkte auf 3,81%. Dies entspricht gemäss Swapsätzen einer Wahrscheinlichkeit von 73% für eine Zinserhöhung.

Damit ist klar, dass der Anstieg der langfristigen Renditen nicht allein mit dem Ausblick auf die Geldpolitik erklärt werden kann. Eine andere Erklärung sind zunehmende Sorgen der Anleger um die Staatsfinanzen in den USA. Die Renditen zehnjähriger 'Eidgenossen' stiegen seit vergangener Woche um 0,12 Prozentpunkte auf 0,55%. Das macht sich bereits in den Hypothekarzinsen bemerkbar, die einige Banken verlangen.

Denn die entscheidenden Saron-Swapsätze mit zehnjähriger Laufzeit stiegen in ähnlichem Ausmass. Bei deutschen Bundesanleihen ging es um 0,06 Prozentpunkte aufwärts auf 3,15%. Ab Donnerstag könnten die ersten im Mai erhobenen Konjunkturumfragen unter Unternehmen die Richtung für den europäischen Anleihenhandel der nächsten Tage vorgeben





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