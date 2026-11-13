Global Airlines: Londoner Gericht ordnet Zwangsliquidation an

Das Londoner Gericht hat am 4. November 2025 die Zwangsliquidation von Global Airlines angeordnet. Gründer James Asquith verliert die Kontrolle, während A380-Pläne scheitern.

Das Londoner High Court hat am 4. November 2025 ein entscheidendes Urteil für die britische Fluggesellschaft Global Airlines gefällt. Die Richterin hat die Zwangsliquidation des Unternehmens angeordnet, wodurch das bestehende Management entmachtet wird. Ein offiziell bestellter Liquidator übernimmt nun die Aufgabe, das gesamte Vermögen des Unternehmens zu erfassen und zu verwerten. Diese Maßnahme markiert das vorläufige Ende der ambitionierten Pläne von Gründer James Asquith, die Luftfahrtbranche neu zu definieren.

Gerichtsurteil und Verwaltungsübergabe

Die gerichtliche Entscheidung vom 4. November 2025 beendete die Kontrolle von James Asquith über das Unternehmen. Der eingesetzte Liquidator wird nun den Prozess der Vermögensverwertung leiten. Erlöse aus dem Verkauf von Assets werden entsprechend der gesetzlichen Rangfolge an die Gläubigerinnen und Gläubiger ausgezahlt. Diese Entwicklung kam nach einem Antrag, der im Mai 2026 beim High Court in London eingereicht worden war. Die gerichtliche procedure zeigt deutlich die finanzielle Instabilität, die das Unternehmen plagte.

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James Asquith hatte sich zuvor ruhig verhalten, als die erste Entscheidung des Gerichts vertagt wurde. Das Management betonte damals, dass es noch constructive Gespräche mit Gläubigern, Investoren und Partnern führe. Es wurde versichert, dass mehr als ein möglicher Weg in die Zukunft existiere. Trotz dieser öffentlichen Zuversicht hat das Gericht nun klare Anzeichen für eine Überschuldung festgestellt, die die sofortige Zwangsliquidation erforderlich machten. Die Chancen auf eine Aufhebung des Urteils durch eine Beschwerde gelten als extrem gering.

Stelllungnahme und gescheiterte A380-Pläne

Global Airlines verfolgte das ambitionierte Ziel, das Goldene Zeitalter der Luftfahrt zurückzukehren. James Asquith kündigte eine Flotte von vier Airbus A380 an, die Nordatlantikstrecken bedienen sollten. Das Konzept unterlag jedoch ständigen Veränderungen, ohne dass jemals ein regulärer Flugbetrieb aufgenommen wurde. Kritiker wiesen wiederholt auf das schwache Geschäftsmodell hin, was Asquith jedoch stets abwehrte. Seine letzten öffentlichen Äußerungen versicherten, dass der Airbus A380 noch im Jahr 2026, vor Weihnachten, wieder in die Lüfte steigen würde.

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Diese Aussage ist nun zutiefst unglaubwürdig geworden. Tatsächlich steht das Flugzeug mit dem Kennzeichen 9H-GLOBL seit dem 16. Juli 2025 in Tarbes. Offiziell wartet das Fluggerät dort auf einen D-Check. Dass dieser Wartungsstopp nach über einem Jahr noch immer nicht begonnen hat, erklärte Gründer James Asquith mit einem Mangel an verfügbaren Werftkapazitäten. Dies verdeutlicht die logistischen und finanziellen Hürden, die das Projekt von Anfang an behinderten. Der Traum von vier luxuriösen Langstreckenflügen zerplatzte nun endgültig.

Folgen für Gläubiger und zukünftige Schritte

Die Anordnung der Zwangsliquidation durch den High Court in London hat unmittelbare Konsequenzen für alle Stakeholder. Der Liquidator wird nun systematisch prüfen, welche Assets verwertet werden können. Dieser Prozess folgt strengen gesetzlichen Vorgaben zur Verteilung der Erlöse an die Gläubiger. Für James Asquith bedeutet dies das Ende seiner unternehmerischen Initiative. Die Hoffnung, dass sich die Lage durch neue Investoren oder Partner noch wenden könnte, ist durch das gerichtliche Urteil ausgeschlossen.

Die Zukunft der verbliebenen Flugzeuge ist ungewiss. Das spezifische Modell der Airbus A380 Flotte, das für Global Airlines charakteristisch war, findet keine neue Heimstatt im regulären Markt. Die Ankündigung, das Unternehmen wieder zum Leben zu erwecken, war bereits vor Monaten widerlegt worden. Mit der heutigen Entscheidung am 4. November 2025 ist die Ära der Global Airlines abgeschlossen. Alle weiteren Diskussionen über mögliche Übernahmen oder Rekapitalisierungen sind damit gegenstandslos geworden. Der Markt muss nun mit den finanziellen Realitäten dieser gescheiterten Luftfahrtvision umgehen.