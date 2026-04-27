Zwei Gleitschirmpilotinnen sind in den Schweizer Alpen kollidiert. Beide konnten sich mit dem Notfallschirm retten und wurden von der Rega versorgt und ins Spital geflogen. Das Wochenende war für die Rega mit rund 100 Einsätzen aufgrund von Wintersport- und anderen Unfällen sehr arbeitsreich.

Zwei Gleitschirm pilotinnen sind am Wochenende in den Schweiz er Alpen in einen Zusammenstoss in der Luft geraten. Der Vorfall ereignete sich auf einem Schneefeld, nachdem beide Pilotinnen glücklicherweise ihre Notfallschirme aktivieren konnten.

Die Rega, die Schweizerische Luftrettung, wurde umgehend alarmiert und reagierte mit Crews aus Sion und Erstfeld. Die Rettungsteams leisteten vor Ort die notwendige medizinische Erstversorgung der verletzten Frauen, bevor sie diese in nahegelegene Krankenhäuser transportierten. Die genauen Umstände des Zusammenstosses werden derzeit untersucht, jedoch deuten erste Erkenntnisse darauf hin, dass die ungünstigen Wetterbedingungen und die hohe Anzahl an Gleitschirmfliegern in der Region eine Rolle gespielt haben könnten.

Die Rega betont, dass die schnelle Reaktion und die professionelle Versorgung durch die Rettungsteams entscheidend für den positiven Ausgang des Unfalls waren. Das Wochenende war für die Rega insgesamt sehr arbeitsreich. Neben dem Gleitschirmunfall verzeichnete die Luftrettung rund 100 Einsätze aufgrund von Wintersport-, Sport-, Berg- und Verkehrsunfällen. Die Einsatzkräfte waren gefordert, blockierte Wanderer aus schwierigem Gelände zu evakuieren und Personen mit akuten Erkrankungen schnellstmöglich in Krankenhäuser zu fliegen.

Darüber hinaus wurden auch Verlegungsflüge durchgeführt, um Patienten zwischen verschiedenen medizinischen Einrichtungen zu transportieren. Die hohe Anzahl an Einsätzen wird von der Rega auch auf das ungewöhnlich sonnige Wetter und die milden Temperaturen zurückgeführt, die viele Menschen dazu verleiteten, sich im Freien zu bewegen und sportliche Aktivitäten auszuüben. Dies führte zu einer erhöhten Risikobereitschaft und somit auch zu einer Zunahme von Unfällen.

Die Rega appelliert daher an alle Outdoor-Sportler, die notwendigen Vorsichtsmassnahmen zu treffen und sich vorab über die aktuellen Wetter- und Lawinenbedingungen zu informieren. Die Rega ist eine wichtige Säule der Schweizer Rettungsinfrastruktur und leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherheit der Bevölkerung. Die Organisation finanziert sich hauptsächlich durch Schutzpatenschaften, Spenden und öffentliche Gelder. Die schnelle und effiziente Reaktion der Rega-Crews ist entscheidend, um Verletzten in Not schnellstmöglich Hilfe zu leisten, insbesondere in schwer zugänglichen Gebieten wie den Schweizer Alpen.

Der aktuelle Fall unterstreicht die Bedeutung der Luftrettung und die Notwendigkeit, die Einsatzbereitschaft der Rega auch in Zukunft sicherzustellen. Die Rega betont, dass die Sicherheit der Pilotinnen und Passagiere im Gleitschirmsport von grösster Bedeutung ist und dass regelmässige Schulungen und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften unerlässlich sind. Die Organisation bietet auch Kurse und Schulungen für Piloten an, um das Bewusstsein für potenzielle Gefahren zu schärfen und die Sicherheit im Gleitschirmsport zu erhöhen.

Die Rega wird weiterhin eng mit den zuständigen Behörden und Organisationen zusammenarbeiten, um die Sicherheit im alpinen Raum zu gewährleisten und die Anzahl der Unfälle zu reduzieren





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