GläubigeDespite the Conflict in the Gulf Region,Do Not Decline the Pilgrimage of Millions Around the World

Despite the Islamic Pilgrimage to Mecca starting on Monday amid the ongoing conflict in the Gulf region, many people of different faiths from around the world have not been discouraged from participating. According to Saudi Arabian authorities, as of the weekend, more than 1.5 million pilgrims had already arrived in Mecca.

Trotz des Krieges in der Golfregion haben sich Gläubige aus aller Welt nicht von der muslimischen Pilgerfahrt Hadsch abhalten lassen. Bis zum Wochenende trafen nach Angaben der saudischen Behörden bereits mehr als 1,5 Millionen Pilger in Mekka ein.

Die US-Botschaft in Riad hatte ihren Bürgern angesichts des Iran-Krieges geraten, nicht an der Pilgerfahrt teilzunehmen. Seit April gilt eine brüchige Waffenruhe in dem Konflikt, in dem der Iran auch mit den USA verbündete Golfstaaten wie Saudi-Arabien angegriffen hat. Zwar gab es am Wochenende Signale, dass eine vorläufige Vereinbarung zwischen den Kriegsparteien erzielt werden könnte. Sollte es allerdings zu neuen Kampfhandlungen kommen, hätte dies Experten zufolge auch Auswirkungen auf den Hadsch.

Der 47 Jahre alte Sajed aus Australien sagte: «Wenn man den Beschluss fasst zu kommen, kommt man aus einem Grund und zu einem Zweck. Und deshalb ist man hier und legt sein Vertrauen in Gottes Hand, dass alles gut sein wird.





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